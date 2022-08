Cuối hè, các nhà mốt đồng loạt ra mắt sản phẩm làm đẹp

Xu hướng mua sắm liền mạch one-top-shop đang ngành càng phát triển. Tại những con phố xa hoa hay các trung tâm thương mại, người mua hàng chẳng mấy khó khăn bắt gặp những cửa hàng flagship siêu rộng bán đủ thứ trên đời. Khi đó, thương hiệu đều truyền đi một thông điệp nhất quán: với sản phẩm đa dạng từ thời trang, làm đẹp cho đến đồ gia dụng,... người dùng chỉ cần đến cửa hàng của thương hiệu là đủ. Điều này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn tối đa hóa khả năng mua hàng trên cùng một thương hiệu.

Thay vì mua quần áo, giờ đây bạn có thể mua mỹ phẩm, đồ nội thất... tại cửa hàng của các thương hiệu thời trang. Việc mua sắm này giúp thỏa mãn việc sở hữu những món đồ hiệu của khách hàng nhưng không khiến chiếc ví phải “đau đớn” trong thời buổi lạm phát. Do đó, hậu đại dịch, mỹ phẩm chính là bàn đạp để nhóm khách hàng tiềm năng đầu tư cho những món hàng hiệu đắt đỏ hơn trong tương lai.

CHANEL

Mới đây nhất, studio làm đẹp Chanel đã mang đến bộ sưu tập sơn móng tay mang tên "The sky, The sun and The sea", bao gồm 6 màu mới lấy cảm hứng từ những kỳ nghỉ trên bãi biển đầy nắng. Mẫu sơn móng tay phiên bản giới hạn mới của Chanel mang các gam màu pastel tươi tắn, từ trắng đục đến các sắc hồng và xanh phớt, nổi bật nhờ độ bóng sáng đặc biệt.

Theo đội ngũ sáng tạo của studio làm đẹp Chanel, sơn móng tay màu pastel chính là xu hướng lớn nhất của hè này, đặc biệt là màu hồng và cam san hô. Những sắc màu này làm nổi bật làn da rám nắng của mùa hè, là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các kiểu móng từ dài đến ngắn.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập sơn bóng này còn được bổ sung các sản phẩm chăm sóc móng đặc biệt. Đầu tiên là L'huile Camélia, một loại dầu chăm sóc lớp biểu bì giúp làm mềm, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng lớp biểu bì (giữ ẩm kéo dài đến 8 giờ), và thứ hai La Base Camélia, một loại dầu nền giúp móng chắc khỏe và làm mịn bề mặt móng. Trong đó, dầu nền có thể được sử dụng một mình hoặc làm lớp nền cho sơn móng tay. Ngoài ra, Chanel còn cung cấp một công cụ khác để cố định lớp sơn móng tay - lớp trên cùng Le Gel Coat, giúp móng tay bóng hơn và lớp sơn móng lâu trôi hơn.

GUCCI

Trong khi đó, Gucci vừa cho ra mắt bộ đôi trang điểm phấn mắt và son môi phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ dòng nước hoa Flora Fragrances. Bộ đôi trang điểm này là bộ sưu tập đầu tiên được lấy cảm hứng từ hương thơm của nhà mốt nước Ý. Giới mộ điệu chắc chắn sẽ “phát cuồng” với Gucci Palette Beauté Des Yeux Gorgeous Flora — một bảng phấn mắt kết cấu mềm mại sang trọng, và Gucci Rouge De Beauté Brillant Flora – một loại son môi lai giúp cung cấp độ ẩm suốt 24 giờ và có sắc tố cao như một loại son môi thực thụ.

Cả hai đều được bao bọc trong họa tiết Flora đặc trưng và sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 8/2022. Đồng thời, Gucci Flora Gorgeous Jasmine Eau de Parfum mới cũng ra mắt lần đầu tiên, đánh dấu chương thứ hai của câu chuyện hương thơm #FloraFosystem.

HERMÈS

Còn nhà mốt Hermès thì lại chọn thời điểm chớm thu này để giới thiệu dòng sản phẩm son dưỡng mới. Gồm sáu cây son có màu và mùi hương, Hermèsistible hội tụ hiệu ứng son bóng bẩy, khả năng dưỡng và chăm sóc môi, tô điểm cho nụ cười bằng vẻ tươi mới và tự nhiên. Hương vị của sắc màu được hé lộ qua bảng màu gồm màu san hô đầy nắng, màu gỗ tử đàn đỏ sậm, màu be nhẹ nhàng, màu hồng tươi tắn, màu tím rạng rỡ và màu đỏ giòn tan.

Thành phần của mỗi mùi hương có nồng độ hương gỗ đàn hương cao (lên đến 8%), một chất giúp cân bằng lại những nốt hương trái cây. Chứa 97% thành phần tự nhiên, công thức của Hermèsistible để lại một lớp bảo vệ, nuôi dưỡng làn môi, đồng thời duy trì và tăng cường độ ẩm cho môi bằng một phức hợp chất làm mềm. Kết cấu dạng dầu dưỡng mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái. Với màu sắc và độ bóng rực rỡ, làn môi được dưỡng, cấp ẩm, bảo vệ để trở nên căng mọng và đầy sức sống.

Đặc biệt, vỏ son bằng thuỷ tinh trong suốt, được làm từ 14% thuỷ tinh tái chế và 100% thuỷ tinh có thể tái chế, để lộ ra màu son một cách sống động, trong khi những chữ cái của tên BST Hermèsistible được sắp xếp ngẫu hứng trên thân lọ. Kích thước lớn của lọ đựng cho thấy tinh thần tươi mới và độc đáo của dòng sản phẩm này.

OFF-WHITE

Cuối cùng thì, thương hiệu thời trang Off-White đã ra mắt những sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập làm đẹp không giới tính, không tuổi đầu tiên của mình. Sự kết hợp của nhiều phương tiện – bắt đầu với nước hoa nhưng mở rộng sang mỹ phẩm màu (trang điểm) và sơn móng tay – sự ra mắt được coi là bước tiếp theo trong tầm nhìn của người sáng lập Virgil Abloh sau khi anh qua đời vào năm ngoái.

Được thiết kế để khuyến khích tiềm năng của con người, bộ sưu tập có tên Paperwork cung cấp một bộ công cụ để thể hiện bản thân, bất kỳ hình thức nào có thể xảy ra. Khai thác vào khứu giác, thị giác và xúc giác, bộ sưu tập phi giới tính bao gồm nước hoa Solution, bột màu trên mặt và cơ thể Imprint, và sơn móng tay Color Matter. Dòng sản phẩm làm đẹp mới này cũng có bốn loại nước hoa – Solution No.1 đến No.4 – từ tông màu đất mộc đến hương thơm tươi mát, tràn đầy năng lượng pha trộn như bạch đàn và hoa oải hương.