Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Trong vài thập kỷ gần đây, nợ công toàn cầu đi theo xu hướng tăng. Bước sang năm 2025, sức ép tài khóa hiện diện ở cả các nền kinh tế phát triển lẫn đang phát triển.

Bản đồ dưới đây thể hiện mức nợ công của từng quốc gia/vùng lãnh thổ so với quy mô nền kinh tế (tỷ lệ nợ công trên GDP), qua đó phác họa bức tranh về độ bền vững và rủi ro tài khóa trên toàn cầu.

Dữ liệu cho bản đồ được trích từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trong báo cáo, IMF ước tính tỷ lệ nợ công trên GDP của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2025. Theo đó, tỷ lệ bình quân toàn cầu là 94,7%, tăng từ 92,4% của năm 2024. Đà tăng đã hạ nhiệt so với giai đoạn bùng nổ vì Covid-19 - khi tỷ lệ nợ công/GDP chạm đỉnh 98,7% - nhưng chi phí vay nợ cao và tăng trưởng yếu tiếp tục khiến nợ công duy trì mặt bằng cao.

Nhật Bản đứng đầu danh sách với tỷ lệ nợ công/GDP ở mức 230%, phản ánh nhiều thập kỷ kích thích tài khóa và tình trạng già hóa dân số. Sudan xếp thứ hai với 222%, sau nhiều năm bất ổn kinh tế và xung đột.

Singapore đứng thứ ba với mức 176%. Dù con số này cao, cách sử dụng nợ công của Singapore khác biệt so với các quốc gia khác, khi chủ yếu gắn với hoạt động đầu tư thông qua các quỹ đầu tư quốc gia.

Các nền kinh tế có tỷ lệ nợ công trên GDP cao khác gồm Venezuela (164%), Lebanon (164%) và Hy Lạp (147%). Riêng Hy Lạp, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 210% ghi nhận vào năm 2020.

Trong nhóm các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ nợ công trên GDP bình quân ở mức khoảng 113%, với các nước có mức cao như Nhật Bản (230%), Italy (137%) và Mỹ (124%).

Trong khi đó, tại các thị trường mới nổi, tỷ lệ bình quân vào khoảng 74%. Các nền kinh tế lớn như Trung Quốc (84%) và Ấn Độ (81%) đã góp phần đáng kể vào xu hướng tăng trong những năm gần đây.

Dù các thị trường mới nổi nhìn chung có tỷ lệ nợ công trên GDP thấp hơn, lãi suất toàn cầu tăng đang gây thêm áp lực tài khóa, đặc biệt với những nước phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài.