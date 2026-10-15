UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó. Đồng thời, dự báo lạm phát bình quân cả năm lên 4,7% khi áp lực giá cả gia tăng trong quý 4/2026…

Ảnh minh hoạ. Ảnh: UOB.

Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 3/2026. Trong đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2% (từ mức 8,5% trước đó).

“Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với khoảng cách đáng kể so với các nước trong khu vực”, chuyên gia tại UOB nhận định.

TIẾN SÁT MỨC TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ, ÁP LỰC THẮT CHẶT CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐÃ GIA TĂNG

Theo UOB, GDP Việt Nam quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 12,5%, và dịch vụ tăng 9,54%.

Triển vọng đầu tư tiếp tục tích cực, phản ánh xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký tăng 76,4% so với cùng kỳ, đạt 50,36 tỷ USD; vốn FDI giải ngân tăng 12,1%, lên 21,07 tỷ USD, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.

Về đầu tư công, đến cuối tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 50,5% kế hoạch năm, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Mặc dù nhu cầu bên ngoài và áp lực giá cả vẫn hiện hữu, nhưng cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái thặng dư. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 39,1% so với cùng kỳ năm trước, giúp cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 1,27 tỷ USD; CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2026 ở mức 4,52%, đã chạm ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.

Tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm và dự báo năm 2026 của UOB. Nguồn: UOB.

Từ những kết quả tích cực từ nền kinh tế, Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 9,2% (từ 8,5% trước đó).

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng chính thức 10% trong năm 2026, tăng trưởng GDP trong quý 4/2026 sẽ cần đạt khoảng 12,5% - 13%. Trong bối cảnh lạm phát đã vượt ngưỡng mục tiêu và tăng trưởng đang tiến gần mức hai chữ số, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ đã gia tăng”, chuyên gia tại UOB phân tích.

Đối với năm 2027, UOB nâng dự báo tăng trưởng lên 8,8%, từ mức 8,4%, khi dòng vốn FDI đăng ký hiện nay dần chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế, cùng với các động lực cải cách từ Nghị quyết 19-NQ/TW ban hành ngày 28/7/2026, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng, nâng cấp công nghiệp và phát triển các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

LẠM PHÁT QUÝ 4/2026 DỰ BÁO DUY TRÌ QUANH 5%

Theo các chuyên gia tại UOB, cần phải lưu ý các rủi ro chính đối với triển vọng tăng trưởng bao gồm giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran chưa được giải quyết, Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan nghiêm ngặt hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, các hạn chế về nguồn cung điện và hạ tầng, cũng như nguy cơ chậm giải ngân đầu tư công.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bài toán đánh đổi chính sách đang ngày càng trở nên rõ nét hơn. Lạm phát hiện đã vượt mức trần mục tiêu 4,5%, tăng trưởng tín dụng đang cao hơn tăng trưởng huy động và tốc độ tăng trưởng kinh tế đang tiến gần mức hai chữ số. Điều này làm gia tăng đáng kể áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tiếp tục nâng lãi suất.

Dù vậy, UOB cho rằng việc thắt chặt tiền tệ có thể không mang lại nhiều hiệu quả trong việc kiềm chế các áp lực lạm phát chủ yếu đến từ phía cung, đồng thời có nguy cơ làm suy giảm động lực tăng trưởng kinh tế.

Trong kịch bản cơ sở, UOB tiếp tục kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% đến hết năm 2027, đồng thời sử dụng các công cụ thị trường mở và hạn mức tăng trưởng tín dụng để điều tiết thanh khoản. Tuy nhiên, rủi ro hiện đã nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất.

Theo chuyên gia UOB, CPI toàn phần được dự báo duy trì quanh 5% trong quý 4/2026 do áp lực từ giá năng lượng, nhu cầu trong nước cao và tăng trưởng tín dụng quanh 16%. Tuy nhiên, giá đầu ra theo khảo sát PMI đã giảm tháng thứ năm liên tiếp. UOB dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,7%, cao hơn mức dự báo trước đó là 4,1% và vượt mục tiêu 4,5%. Về tăng trưởng, UOB dự báo GDP quý 4/2026 tăng khoảng 9,7%, nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI kỷ lục. Tuy nhiên, tăng trưởng có thể chậm lại so với quý 3 do nền so sánh cao và đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu suy giảm.

Theo UOB, tính đến ngày 2/10/2026, đồng Việt Nam đã tăng khoảng 1% so với đầu năm, giao dịch quanh mức 25.987 VND/USD. Tuy nhiên, sự ổn định này chủ yếu nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khi Fed đã nâng lãi suất lên 4,0% trong tháng 9/2026 và được dự báo tiếp tục tăng thêm hai lần nữa trước quý 1/2027, chênh lệch lãi suất 50 điểm cơ bản giữa Việt Nam và Mỹ sẽ dần thu hẹp, khiến tỷ giá VND dễ bị tác động hơn bởi các dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Dù vậy, việc cán cân thương mại quay lại thặng dư, dòng vốn FDI ở mức kỷ lục và tốc độ tăng trưởng GDP trên 9% sẽ tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của đồng nội tệ.

UOB đưa ra dự báo tỷ giá USD/VND, cụ thể: Quý 4/2026 ở mức 26.300 VND/USD; quý 1/2027 là 26.600 VND/USD và quý 2 - 3/2027 là 26.800 VND/USD.