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UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%

M Minh Huy

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức ấn tượng 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Với những kết quả tích cực, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 8,5% từ mức 7,0% trước đó...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026 vừa công bố của Ngân hàng UOB (Singapore), tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng tốc trong quý 2/2026, đạt mức 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,94% của quý 1/2026, đưa tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm lên 8,18%.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao, kết quả này không chỉ vượt xa kỳ vọng trước đó của UOB còn phản ánh đà tăng trưởng trên diện rộng của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VƯỢT KỲ VỌNG

Theo UOB, quý 2/2026, ngành sản xuất, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ chốt nhờ vào nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tăng mạnh.

Dẫn số liệu từ Cục Thống kê, UOB cho biết hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì mức độ tăng trưởng vượt trội. Sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 10,8%, cao hơn mức tăng 8,7% của cùng kỳ năm 2025. Riêng ngành sản xuất, chế tạo tăng 11,4% trong nửa đầu năm 2026, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Bất chấp những bất ổn từ căng thẳng tại Trung Đông và chi phí năng lượng gia tăng, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn diễn ra bền bỉ.

Triển vọng thu hút FDI tiếp tục duy trì tích cực khi vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 34,7 tỷ USD, tăng 61% so với mức 21,5 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025. Chuyên gia tại UOB đánh giá điều này cho thấy nguồn vốn FDI dự kiến giải ngân trong thời gian tới vẫn rất khả quan, đồng thời củng cố triển vọng năm 2026 có thể trở thành năm kỷ lục về thu hút vốn FDI của Việt Nam.

Tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm và dự báo năm 2026 - Nguồn: UOB
Tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm và dự báo năm 2026 - Nguồn: UOB

Với những kết quả này, các chuyên gia tại UOB nhận định với kết quả này, Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, các nền kinh tế trong khu vực chỉ ghi nhận mức tăng trưởng trong khoảng 2,8% - 6,0% trong quý 1/2026 và nhiều khả năng tăng trưởng trong quý 2 sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn Việt Nam.

Nhờ kết quả kinh tế nửa đầu năm 2026 vượt kỳ vọng, động lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mạnh mẽ và giá năng lượng giảm nhiệt, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 8,5% (từ mức 7,0% trước đó).

“Tuy nhiên, mức dự báo này vẫn thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 10% mà Chính phủ đề ra. Dù vậy, nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước những tác động từ căng thẳng tại Trung Đông, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026”, UOB nhận định.

CẨN TRỌNG TRƯỚC NHỮNG RỦI RO TOÀN CẦU

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế tích cực, chuyên gia tại UOB đưa ra lưu ý về cán cân thương mại ghi nhận diễn biến kém thuận lợi khi Việt Nam thâm hụt khoảng 15 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, trái ngược mức xuất siêu 7,9 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí nhập khẩu nhiên liệu gia tăng do tác động của xung đột tại Trung Đông. Chẳng hạn, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã lên tới 4,8 tỷ USD, tương đương khoảng 70% tổng giá trị nhập khẩu của cả năm 2025.

Tuy nhiên, với việc Mỹ và Iran đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán, đồng thời eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải, giá năng lượng được kỳ vọng sẽ dần hạ nhiệt trong thời gian tới. Do đó, chúng tôi kỳ vọng cán cân thương mại của Việt Nam sẽ quay trở lại trạng thái thặng dư vào cuối năm 2026.

Dù vậy, khu vực đối ngoại vẫn cần được theo dõi sát sao. Nền kinh tế Việt Nam vẫn có độ mở cao và phụ thuộc đáng kể vào chu kỳ thương mại toàn cầu, bao gồm: Nhu cầu toàn cầu liên quan đến AI đang tăng mạnh; Các cú sốc về giá năng lượng; Những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ.

Theo UOB, các mức thuế theo Điều khoản 301 (Section 301 tariffs) dự kiến có hiệu lực từ cuối tháng 7 có thể tạo thêm áp lực đối với hoạt động thương mại toàn cầu. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng tích cực của Việt Nam trong thời gian tới.

Lạm phát và tỷ giá trong tầm kiểm soát

Liên quan đến diễn biến lạm phát và chính sách tiền tệ, UOB cho rằng bình quân 6 tháng đầu năm 2026, lạm phát đạt 4,38% và lạm phát cơ bản ở mức 4,12%, đều dưới ngưỡng điều hành 4,5% của Chính phủ. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực nhưng áp lực lạm phát và tỷ giá vẫn hiện hữu, UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành trong phần còn lại của năm 2026.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND trong tháng 6 duy trì ổn định quanh mức 26.300 đồng/USD. UOB cho rằng đồng VND sẽ tiếp tục ổn định nhờ các yếu tố nền tảng của nền kinh tế và chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ dòng vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường.

UOB tiếp tục duy trì dự báo USD/VND sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian, ở mức 26.500 trong quý 3/2026, 26.400 trong quý 4/2026, 26.300 trong quý 1/2027 và 26.100 trong quý 2/2027.

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