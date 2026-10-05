Các tổ chức quốc tế dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026

GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đang củng cố cho các đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam, với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng có thể tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm…

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Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội Việt Nam trong quý 3 và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Kết quả tăng trưởng này cũng là cơ sở để nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Theo Cục Thống kê, mặc dù các báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Liên hợp quốc (UN) đều điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 so với các báo cáo trước đó, các mức dự báo này vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Cụ thể, OECD dự báo kinh tế thế giới năm 2026 tăng trưởng 2,9%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với năm 2025; UN dự báo mức tăng trưởng 2,6%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026, xuống 3,0%. Đây là mức dự báo cao nhất trong số các tổ chức quốc tế nêu trên, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng của năm 2025.

Triển vọng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á năm 2026 được đánh giá khả quan. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của khu vực đạt 4,7%, trong khi Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo tăng trưởng kinh tế ASEAN đạt 4,8%.

Dự báo tăng trưởng năm 2026 giữa các nền kinh tế trong khu vực có sự khác biệt. Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, trong khoảng 7,5% - 8,2%.

Các nền kinh tế khác được dự báo tăng trưởng thấp hơn, gồm Indonesia từ 5,0% - 5,2%; Malaysia từ 4,7% - 4,9%; Singapore từ 4,8% - 5,0%; Philippines từ 3,3% - 4,1% và Thái Lan từ 1,9% - 2,4%.

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KỲ VỌNG ĐÀ TĂNG TRƯỞNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Kết quả tăng trưởng tích cực trong 9 tháng cũng đã củng cố đánh giá của các tổ chức quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế kỳ vọng nền kinh tế tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Trong đó, AMRO dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 ở mức 7,5%; trong khi đó IMF đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 8,2%, tăng 0,7 điểm % so với dự báo trước.

ADB công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2026, trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều phía, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ổn định. Nhu cầu trong nước cải thiện cùng với tiến độ đầu tư được đẩy nhanh cũng góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP cả năm ở mức 9,5%. Theo đó, dù các bất định từ bên ngoài vẫn còn, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered, nhận định: “Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực. Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm”.

Theo ông Tim, mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm.

Trước đó, với những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam, các chuyên gia tại Ngân hàng UOB nhận định nhờ kết quả kinh tế nửa đầu năm 2026 vượt kỳ vọng, động lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mạnh mẽ và giá năng lượng giảm nhiệt. UOB cũng đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 8,5% (từ mức 7% trước đó).

Các dự báo trên được đưa ra sau khi kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm, trong bối cảnh môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và dòng vốn đầu tư. Hoạt động sản xuất các sản phẩm công nghệ cũng được hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu liên quan đến AI và quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế vẫn lưu ý những rủi ro từ bất định thương mại, địa chính trị, giá năng lượng và nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu lớn. Với độ mở kinh tế cao, Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ những biến động của kinh tế toàn cầu.

Sau mức tăng 9,01% trong 9 tháng 2026, nền kinh tế đang đứng trước mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao trong quý cuối năm, đồng thời kiểm soát áp lực lạm phát, tỷ giá và các rủi ro từ bên ngoài.