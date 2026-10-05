Thứ Hai, 05/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Các tổ chức quốc tế dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026

V Vân Nguyễn

GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đang củng cố cho các đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam, với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng có thể tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm…

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.
Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.

Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội Việt Nam trong quý 3 và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Kết quả tăng trưởng này cũng là cơ sở để nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Theo Cục Thống kê, mặc dù các báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Liên hợp quốc (UN) đều điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 so với các báo cáo trước đó, các mức dự báo này vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Cụ thể, OECD dự báo kinh tế thế giới năm 2026 tăng trưởng 2,9%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với năm 2025; UN dự báo mức tăng trưởng 2,6%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026, xuống 3,0%. Đây là mức dự báo cao nhất trong số các tổ chức quốc tế nêu trên, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng của năm 2025.

Triển vọng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á năm 2026 được đánh giá khả quan. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của khu vực đạt 4,7%, trong khi Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo tăng trưởng kinh tế ASEAN đạt 4,8%.

Dự báo tăng trưởng năm 2026 giữa các nền kinh tế trong khu vực có sự khác biệt. Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, trong khoảng 7,5% - 8,2%.

Các nền kinh tế khác được dự báo tăng trưởng thấp hơn, gồm Indonesia từ 5,0% - 5,2%; Malaysia từ 4,7% - 4,9%; Singapore từ 4,8% - 5,0%; Philippines từ 3,3% - 4,1% và Thái Lan từ 1,9% - 2,4%.

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KỲ VỌNG ĐÀ TĂNG TRƯỞNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Kết quả tăng trưởng tích cực trong 9 tháng cũng đã củng cố đánh giá của các tổ chức quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế kỳ vọng nền kinh tế tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Trong đó, AMRO dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 ở mức 7,5%; trong khi đó IMF đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 8,2%, tăng 0,7 điểm % so với dự báo trước.

ADB công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2026, trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều phía, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ổn định. Nhu cầu trong nước cải thiện cùng với tiến độ đầu tư được đẩy nhanh cũng góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP cả năm ở mức 9,5%. Theo đó, dù các bất định từ bên ngoài vẫn còn, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered, nhận định: “Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực. Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm”.

Theo ông Tim, mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm.

Trước đó, với những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam, các chuyên gia tại Ngân hàng UOB nhận định nhờ kết quả kinh tế nửa đầu năm 2026 vượt kỳ vọng, động lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mạnh mẽ và giá năng lượng giảm nhiệt. UOB cũng đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 8,5% (từ mức 7% trước đó).

Các dự báo trên được đưa ra sau khi kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm, trong bối cảnh môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và dòng vốn đầu tư. Hoạt động sản xuất các sản phẩm công nghệ cũng được hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu liên quan đến AI và quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế vẫn lưu ý những rủi ro từ bất định thương mại, địa chính trị, giá năng lượng và nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu lớn. Với độ mở kinh tế cao, Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ những biến động của kinh tế toàn cầu.

Sau mức tăng 9,01% trong 9 tháng 2026, nền kinh tế đang đứng trước mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao trong quý cuối năm, đồng thời kiểm soát áp lực lạm phát, tỷ giá và các rủi ro từ bên ngoài.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

9 tháng năm 2026 VnEconomy các tổ chức quốc tế VnEconomy Cục Thống kê VnEconomy dòng vốn đầu tư nước ngoài VnEconomy dự báo kinh tế VnEconomy GDP 2026 VnEconomy ngân hàng VnEconomy Sản xuất công nghiệp VnEconomy tăng trưởng Đông Nam Á VnEconomy tăng trưởng GDP 2026 VnEconomy Tổ chức tài chính quốc tế VnEconomy triển vọng kinh tế Việt Nam VnEconomy

Chủ đề

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng 2026

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

[Interactive] Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026

[Interactive] Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026

Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành và lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tính tăng trưởng ở mức 9,01%; trong đó riêng quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng kỷ lục từ trước tới nay. Những động lực quan trọng như sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai con số, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cùng sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực thương mại và dịch vụ đã tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026….

Cải cách tạo chuyển biến từ năng lực thực thi

Cải cách tạo chuyển biến từ năng lực thực thi

Thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế thường niên 2026 (VNEF 2026), các diễn giả cho rằng trong giai đoạn tăng trưởng mới, việc ban hành chính sách cần đi cùng năng lực thực thi, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng chuyển các mục tiêu cải cách thành kết quả cụ thể...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy