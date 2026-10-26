Ủy ban Chứng khoán cảnh báo giả mạo trang VCBF

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo của Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF).
Theo đó, VCBF phản ánh vụ việc: website https://tai-chinh-dau-tu.luonghabdcc.chatgpt.site sử dụng tên, nhãn hiệu, khẩu hiệu, sao chép thông tin doanh nghiệp, sản phẩm của VCBF khiến người dùng hiểu nhầm là website chính thức của VCBF.
Đáng chú ý, website nêu trên hướng người dùng truy cập vào website https://quytangtruong.com/dashboard để mở tài khoản, đặt lệnh, nạp tiền, rút tiền, khai báo thông tin cá nhân.
VCBF cho biết website https://quytangtruong.com/dashboard không thuộc sở hữu của VCBF, tên miền “quytangtruong.com” gần giống tên “Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF” do Công ty VCBF quản lý và tiếp tục sao chép, giả mạo hình ảnh, nhãn hiệu, khẩu hiệu của VCBF, đăng tải nhiều thông tin về các quỹ mở của VCBF.
Theo VCBF, trang thông tin điện tử chính thức của VCBF là https://www.vcbf.com.
Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.
Theo giới thiêu,VCBF là một trong những công ty quản lý quỹ được thành lập sớm nhất thị trường (2005) và Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF, được đánh giá là ngân hàng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam với uy tín về chất lượng tài sản, năng lực quản trị và vai trò chủ chốt trong ngành ngân hàng Việt Nam. Trong khi đó, FTI, đối tác nắm giữ 49% vốn tại VCBF, là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu, niêm yết trên thị trường chứng khoán New York (mã cổ phiếu: BEN), có trụ sở tại San Mateo, California (Hoa Kỳ) và hơn 75 năm kinh nghiệm đầu tư.
Tính đến ngày 30/9/2026, VCBF đang quản lý gần 8.505 tỷ đồng cho cả khách hàng tổ chức và cá nhân.
Hiện, VCBF quản lý tài sản của sáu quỹ mở Quỹ Đầu tư Tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF), Quỹ Đầu tư Thu nhập Chủ động VCBF (VCBF-AIF), Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) và Quỹ Đầu tư Tối ưu Dòng tiền VCBF (VCBF-CFO) - quỹ vừa nhận Giấy chứng nhận thành lập ngày 07/10/2026. Mới đây, VCBF đã chính thức ra mắt Quỹ Hưu trí Cân bằng VCBF (VCBF-CB) và sẽ tiếp tục phát triển thêm các quỹ mới trong thời gian tới, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư của khách hàng.
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