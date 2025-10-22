VinaCapital báo cáo bị giả mạo website

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi thực hiện đầu tư, giao dịch.
Ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được báo cáo của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital về việc bị giả mạo thông tin website.
Cụ thể: báo cáo của VinaCapital liên quan đến việc phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư trên hai website, gồm: https://vinacapital-trade.amtwznz.com/login vàhttps://vinacapital.amtwznz.com.
Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi thực hiện đầu tư, giao dịch.
Theo trang web của công ty, được thành lập từ năm 2003 với tổng tài sản quản lý là 3,7 tỷ USD, hơn 200 nhân sự và có 7 loại tài sản: cổ phiếu niêm yết; trái phiếu; vốn cổ phần tư nhân; đầu tư công nghệ; năng lượng sạch & Hạ tầng; bất động sản và tín chỉ carbon.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: