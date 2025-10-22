VinaCapital báo cáo bị giả mạo website

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi thực hiện đầu tư, giao dịch.

Ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được báo cáo của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital về việc bị giả mạo thông tin website.

Cụ thể: báo cáo của VinaCapital liên quan đến việc phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư trên hai website, gồm: https://vinacapital-trade.amtwznz.com/login vàhttps://vinacapital.amtwznz.com.

Theo trang web của công ty, được thành lập từ năm 2003 với tổng tài sản quản lý là 3,7 tỷ USD, hơn 200 nhân sự và có 7 loại tài sản: cổ phiếu niêm yết; trái phiếu; vốn cổ phần tư nhân; đầu tư công nghệ; năng lượng sạch & Hạ tầng; bất động sản và tín chỉ carbon.