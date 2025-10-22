Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

VinaCapital báo cáo bị giả mạo website

Hà Anh

22/10/2025, 06:59

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi thực hiện đầu tư, giao dịch.

Trang web của VinaCapital.
Trang web của VinaCapital.

Ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được báo cáo của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital về việc bị giả mạo thông tin website.

Cụ thể: báo cáo của VinaCapital liên quan đến việc phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư trên hai website, gồm: https://vinacapital-trade.amtwznz.com/login vàhttps://vinacapital.amtwznz.com.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi thực hiện đầu tư, giao dịch.

Theo trang web của công ty, được thành lập từ năm 2003 với tổng tài sản quản lý là 3,7 tỷ USD, hơn 200 nhân sự và có 7 loại tài sản: cổ phiếu niêm yết; trái phiếu; vốn cổ phần tư nhân; đầu tư công nghệ; năng lượng sạch & Hạ tầng; bất động sản và tín chỉ carbon.

HOSE thông báo về hình ảnh giả mạo thông tin liên quan đến HOSE

08:01, 26/08/2025

HOSE thông báo về hình ảnh giả mạo thông tin liên quan đến HOSE

HOSE cảnh báo văn bản giả mạo chốt quyền cổ tức của LHG

18:51, 09/07/2025

HOSE tiếp tục bị giả mạo trên một số ứng dụng mạng xã hội

09:12, 12/05/2025

HOSE tiếp tục bị giả mạo trên một số ứng dụng mạng xã hội

chứng khoán có dấu hiệu giả mạo logo lừa đảo Thương hiệu VinaCapital

Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index sẽ hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/10/2025

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.

Xây dựng dữ liệu ESG, định hình “ngôn ngữ” tài chính mới cho thị trường vốn

Xây dựng dữ liệu ESG, định hình “ngôn ngữ” tài chính mới cho thị trường vốn

Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

