Việt Nam - Ba Lan: 4 định hướng và 3 lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế hiện đại

Tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 4 định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; trong khi Thủ tướng Donald Tusk xác định 3 lĩnh vực ưu tiên, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, cùng phát triển năng lực và công nghệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng tham dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan, do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế, Phát triển và Công nghệ Ba Lan tổ chức.

Hội nghị diễn ra ngay sau khi hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị.

Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024; trong 9 tháng năm 2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ. Tính đến tháng 9/2026, Ba Lan có 35 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 412 triệu USD.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 6 TỶ USD

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, thể hiện tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên tầm cao mới.

Thủ tướng kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần chuyển các cam kết cấp cao thành những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cụ thể, có giá trị lâu dài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Với vị trí của Ba Lan tại Trung và Đông Âu và Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng.

Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, công nghiệp quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Trong khi đó, Việt Nam có năng lực sản xuất, chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

Thủ tướng khẳng định nếu kết nối hiệu quả, hai nền kinh tế có thể hình thành những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng đề xuất bốn định hướng trọng tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn cần tập trung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Thứ hai, tháo gỡ các rào cản về thể chế và chính sách, nhất là thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn và quy chuẩn; tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng.

Thứ ba, thúc đẩy kết nối giao thông và logistics, nghiên cứu đa dạng hóa vận tải hàng không, đường biển và khả năng kết nối đường sắt nhằm tạo thuận lợi cho giao thương, đầu tư.

Thứ tư, tăng cường liên kết doanh nghiệp, khuyến khích các dự án đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước hợp tác hiệu quả, ổn định và bền vững.

BA LĨNH VỰC ƯU TIÊN TRONG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đang chuyển mạnh sang phát triển công nghệ hiện đại và sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Donald Tusk, Ba Lan có nền công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tiềm năng và kinh nghiệm của hai nước có thể bổ sung hiệu quả cho nhau, tạo nền tảng phát triển quan hệ kinh tế sâu rộng hơn.

Thủ tướng Ba Lan xác định ba lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác song phương, gồm công nghiệp dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; công nghiệp vũ trụ và các công nghệ hiện đại.

Trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, ông đề xuất kết hợp vốn, công nghệ và kinh nghiệm của doanh nghiệp Ba Lan với năng lực chuyên môn, sản xuất và thị trường Việt Nam, hướng tới nghiên cứu, phát triển, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm y tế sang thị trường khu vực.

Về công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, hợp tác không chỉ giới hạn ở mua bán trang thiết bị mà còn mở rộng sang sản xuất, dịch vụ, đào tạo và phát triển công nghệ.

Đối với công nghiệp vũ trụ, hai nước có thể hợp tác về quan sát Trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh và ứng dụng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng; đặc biệt là kết hợp công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam- Ba Lan - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước cần tiến xa hơn việc cung cấp công nghệ cho nhau, hướng tới cùng phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng Donald Tusk đề xuất chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn, trong đó doanh nghiệp Ba Lan đóng góp công nghệ, kinh nghiệm, nguồn vốn; phía Việt Nam phát huy lợi thế về hạ tầng sản xuất, thị trường và khả năng kết nối khu vực.

Đặc biệt, Thủ tướng Ba Lan đánh giá Việt Nam có thể trở thành trung tâm hoạt động quan trọng của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN; ngược lại, Ba Lan có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu.

Khẳng định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác, ông nhấn mạnh vai trò của kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ kỳ vọng khuôn khổ Đối tác chiến lược mới sẽ thúc đẩy thêm các dự án đầu tư, liên kết công nghiệp và phát triển công nghệ chung, từng bước hình thành quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.