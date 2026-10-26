Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, hướng tới kim ngạch thương mại 6 tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, hai nước nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, đồng thời đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm diễn ra sau 16 năm kể từ lần đầu tiên ông Donald Tusk thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Ba Lan, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực.

NÂNG TẦM QUAN HỆ ĐỐI TÁC, THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ, ĐẦU TƯ

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được vun đắp qua hơn 76 năm. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk trên bục danh dự nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhấn mạnh Việt Nam nhất quán chủ trương đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, Thủ tướng khẳng định Ba Lan là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam sau 16 năm, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á, Thủ tướng Donald Tusk mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng thực chất, hiệu quả, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có việc nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác kinh tế và duy trì thường xuyên cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030, tận dụng vai trò cửa ngõ của Ba Lan và Việt Nam trong tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN.

Hai bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dược phẩm.

Đồng thời, chú trọng triển khai các dự án đầu tư có tính dẫn dắt tại mỗi nước, trong đó dự án đầu tư của FPT Software tại Ba Lan được đánh giá là một minh chứng cụ thể. Hai Thủ tướng cũng hoan nghênh việc hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng cũng đề nghị Ba Lan thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; hỗ trợ mở rộng thị trường cho các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh như nông, lâm, thủy sản, đồ gỗ, dệt may và giày dép, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

MỞ RỘNG HỢP TÁC TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC, THÔNG QUA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2026-2030

Bên cạnh kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; thúc đẩy hợp tác năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và hội nhập tại Ba Lan; đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về Biển Đông, hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan và Kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026-2030.

Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Donald Tusk mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Ba Lan. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ trao hai văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đại học và du lịch.