Việt Nam – Ba Lan thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghệ trong khuôn khổ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Ba Lan xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là những trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập; nhất trí tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026–2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 26/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk từ ngày 24–26/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Ba Lan lên Đối tác chiến lược.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược khẳng định quyết tâm của hai nước đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, hơn 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Việt Nam và Ba Lan đã xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Những thành tựu đạt được cùng tiềm năng hợp tác to lớn là nền tảng để hai nước nâng tầm quan hệ, đáp ứng lợi ích của nhân dân mỗi nước.

KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÀ NHỮNG TRỤ CỘT HỢP TÁC

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp, tăng cường đối thoại chính trị, hợp tác nghị viện, mở rộng hợp tác giữa các địa phương, bộ, ngành và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Tuyên bố chung xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những trụ cột của quan hệ song phương. Hai nước khẳng định sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực này, hướng tới cơ cấu thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy giảm các rào cản thương mại phi thuế quan, trong đó có những biện pháp liên quan đến vệ sinh và kiểm dịch động thực vật; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hải quan, tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai Thủ tướng khuyến khích các cơ quan liên quan tổ chức họp Nhóm công tác Việt Nam – Ba Lan về Hợp tác Nông nghiệp ít nhất hai năm một lần. Phiên họp tiếp theo dự kiến được tổ chức chậm nhất vào tháng 4/2027.

Hai bên cũng khẳng định sự cần thiết phải thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), nhằm khai thác tốt hơn những cơ hội và tiềm năng hợp tác mà Hiệp định mang lại.

Các lĩnh vực được hai nước đặc biệt quan tâm gồm công nghệ hiện đại, tiên tiến, công nghiệp, nông nghiệp, hàng tiêu dùng và dịch vụ.

Bên cạnh hợp tác thương mại và đầu tư, Việt Nam và Ba Lan nhất trí tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hai nước thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và sinh viên; đồng thời khuyến khích giảng dạy tiếng Việt và tiếng Ba Lan tại các trường đại học.

Hợp tác y tế và dược phẩm cũng được chú trọng, nhất là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý hai nước nhằm thúc đẩy triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung.

Về văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan liên quan trên cơ sở những thỏa thuận đã ký kết.

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc khai trương các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ba Lan do Hãng hàng không Ba Lan LOT khai thác, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân.

Hai nước đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Ba Lan và công dân Ba Lan tại Việt Nam cư trú, làm việc, học tập, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của nước sở tại và phát huy vai trò cầu nối giữa hai quốc gia.

Hai bên hoan nghênh việc kết thúc đàm phán Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định về chuyển giao và tiếp nhận trở lại công dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ký kết văn kiện này.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP ĐA PHƯƠNG, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2026–2030

Cùng với hợp tác kinh tế và các lĩnh vực phát triển, Việt Nam và Ba Lan nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh phù hợp với nhu cầu, khả năng và pháp luật của mỗi nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên định hướng đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, hợp tác công nghiệp quốc phòng, mua bán thiết bị quốc phòng, đào tạo sĩ quan và quân nhân; đồng thời tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, bao gồm hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai Thủ tướng cùng chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về an ninh, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người và rửa tiền; hợp tác về nhập cư bất hợp pháp, bảo vệ hạ tầng thiết yếu và trao đổi thông tin phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và đa phương; tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam – EU, trong bối cảnh Việt Nam và EU đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam và Ba Lan cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Ba Lan – ASEAN sau khi Ba Lan gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), cũng như trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Ba Lan tăng cường gắn kết với ASEAN.

Đối với tình hình Ukraina, hai nước nhấn mạnh sự cần thiết đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững, phù hợp với luật pháp quốc tế và các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc; trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định ủng hộ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), nhấn mạnh đây là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh các hoạt động trên biển và đại dương.

Hai nước đề cao việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở tại Biển Đông cũng như trên toàn thế giới; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế.

Hai bên đồng thời ủng hộ những nỗ lực của khu vực nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Để cụ thể hóa những định hướng hợp tác trong khuôn khổ quan hệ mới, Việt Nam và Ba Lan nhất trí thông qua Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026–2030 nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Kết thúc chuyến thăm, Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam, đồng thời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Ba Lan.