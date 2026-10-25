Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Bốn nhiệm vụ trọng tâm đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn

Sau chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Ngày 25/10, trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19-24/10/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu.

Theo Bộ trưởng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố cục diện đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy, tăng cường gắn kết giữa Việt Nam với châu Âu ở cả cấp độ song phương và khu vực.

Đặc biệt, chuyến thăm không chỉ thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao mà còn mở rộng không gian hợp tác kinh tế, kết nối nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

MỞ RỘNG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là Việt Nam và Đan Mạch nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai trong EU có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên nền tảng 55 năm quan hệ hữu nghị, hai nước xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.

Đan Mạch định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, đầu cầu chiến lược tại Đông Nam Á. Khuôn khổ quan hệ mới tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Đối với EU, các cuộc trao đổi giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam với EU và các nước châu Âu.

Theo Bộ trưởng, tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ mà hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế, chương trình như Global Gateway, JETP và Horizon Europe.

Việt Nam và EU cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, bao gồm quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Với Bỉ, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tại lễ đón - Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp.

Hai bên định hướng thúc đẩy các dự án hợp tác có tính dẫn dắt trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời mở rộng kết nối với các vùng, địa phương của Bỉ.

Một kết quả quan trọng khác được Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh là triển vọng huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thông qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu đã giới thiệu kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ euro.

Cùng với đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã được ký kết, tạo cơ sở cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Các đối tác đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhất là những nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao.

Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam và các đối tác thống nhất tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy thương mại, đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Việt Nam đề nghị các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, đồng thời đề nghị EU sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Trên bình diện đa phương, các bên khẳng định coi trọng chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU.

BỐN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ CỤ THỂ HÓA KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM

Đề cập nhiệm vụ sau chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh kết quả đạt được vừa xác lập hoặc định hướng những bước phát triển mới về quan hệ chính trị, vừa tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng, vấn đề quan trọng nhất trong thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam và các đối tác cần tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành kế hoạch hành động, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, đầu mối, trách nhiệm và kết quả cần đạt được.

Các bộ, ban, ngành và địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác xây dựng kế hoạch triển khai những khuôn khổ hợp tác đã thống nhất; xác định rõ cơ quan chủ trì, đối tác, nguồn lực, tiến độ và kết quả thực hiện.

Đồng thời, tích cực xem xét, giải quyết các đề xuất cụ thể của các nước đối với Việt Nam, tạo điều kiện đưa những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn.

Thứ hai, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, ưu tiên các chương trình và dự án có tính chiến lược, khả thi, mang lại kết quả cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của từng đối tác.

Với Đan Mạch, trọng tâm là hợp tác chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh.

Với EU, Việt Nam cần chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đối với Bỉ, tập trung thúc đẩy các dự án cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, phát huy vai trò chủ động của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong tìm kiếm, đề xuất và triển khai hợp tác.

Theo Bộ trưởng, cần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường; chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang hợp tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, qua đó từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo các bên, cùng sự chủ động, sáng tạo và cách làm thực chất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân mỗi bên, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.