Việt Nam có hãng bay lọt top đúng giờ nhất khu vực, dù tình trạng trễ chuyến toàn ngành gia tăng

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy của các hãng hàng không Việt 4 tháng đầu năm 2024.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hàng Không Việt Nam, tổng chuyến bay được khai thác vào tháng 4/2024 đạt 20.431 chuyến bay, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng giảm 2.281 chuyến bay. Toàn ngành hàng không Việt Nam tháng 4/2024 đạt tỷ lệ cất cánh đúng giờ trung bình 79,1%, thấp hơn đáng kể cùng kỳ (88,6%) song cao hơn mức trung bình 4 tháng đầu năm 2024 (75,9%).

Cộng dồn 4 tháng, toàn ngành hàng không khai thác 87.036 chuyến bay, đạt tỷ lệ cất cánh đúng giờ trung bình 75,9%. Trong đó, Vietnam Airlines Group khai thác số chuyến bay lớn nhất là 41.521 chuyến, với tỷ lệ cất cánh đúng giờ ở mức cao, đạt 82,5%.

Trong gần 90.000 chuyến bay khai thác 4 tháng đầu năm, có gần 21.000 chuyến bay trễ giờ, chiếm tỷ trọng 24%, trong đó, “tàu bay về muộn" vẫn là lý do chính gây chậm gần 12.800 chuyến.

VietJet Air đứng đầu danh sách trễ giờ với trên 33% chuyến bay chậm giờ trong tổng số chuyến bay. Các chuyến bay chậm giờ của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air chủ yếu do tàu bay về muộn (chiếm 20% tổng số chuyến) và do bản thân hãng hàng không (10% tổng số chuyến bay).

Hãng hàng không Bamboo Airways, vốn là thương hiệu luôn nằm trong nhóm đúng giờ nhất, hiện xếp gần cuối bảng, với 18,4% chuyến bay trễ giờ.

Cùng với đó, Bamboo Airways cũng sụt giảm 33% số chuyến bay so với cùng kỳ do hệ quả của việc cắt giảm hàng loạt đường bay quốc tế cũng như quốc nội và ngừng khai thác 22 tàu bay. Hãng bay này hiện đang co hẹp đội tàu bay, chỉ còn khai thác khoảng 8 tàu bay thân hẹp Airbus 320/321. Đây là quyết định bất đắc dĩ nhằm duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn và đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện.

Cũng trong tháng 4/2024, theo số liệu thống kê từ Cục Hàng Không Việt Nam, Pacific Airlines cũng chỉ khai thác vỏn vẹn 5 chuyến bay sau khi trả chiếc tàu bay cuối cùng vào cuối tháng 3/2024, song Vietnam Airlines Group vẫn nỗ lực duy trì tải cung ứng và số chuyến bay dẫn đầu thị trường.

Gần đây, Cirium, một công ty phân tích dữ liệu hàng không uy tín hàng đầu thế giới có trụ sở tại London (Anh) và là đối tác chiến lược của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), vừa công bố bảng xếp hạng về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ hạ cánh (On-Time Arrival Performance) trong tháng 4/2024.

Theo công bố của Cirium, Vietnam Airlines đạt chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81,85%. Chỉ số được Cirium đo lường dựa trên dữ liệu của 11.108 chuyến bay Vietnam Airlines. Như vậy, Vietnam Airlines lọt top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương.

Với kết quả này, Vietnam Airlines nằm cùng nhóm top 5 với các hãng hàng không hàng đầu thế giới gồm Japan Airlines, All Nippon Airways, Peach Aviation (đều là các hãng Nhật Bản) và Air Asia (Malaysia)...

Trong tháng 4, do có thời gian cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với số lượng hành khách tăng đột biến và áp lực cơ sở hạ tầng sân bay luôn hiện hữu, hàng không Việt Nam phải đối diện với khó khăn giảm số lượng máy bay khai thác, thiếu máy bay dự phòng do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi kiểm tra động cơ máy bay trên toàn cầu.

Do đó, thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của Cirium cho thấy nỗ lực của hãng bay trong việc khai thác chuyến bay đúng giờ và tiếp tục thực hiện chiến lược nâng tầm dịch vụ cũng như tối ưu hóa các giải pháp điều hành khai thác.

Theo chia sẻ của ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, trên nền tảng giá trị cốt lõi là sự an toàn tuyệt đối, Vietnam Airlines tiếp tục giữ vững và nâng cao chỉ số đúng giờ và coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Để đạt được chỉ số đúng giờ cao, lãnh đạo Vietnam Airlines bật mí hãng bay tập trung các giải pháp về khai thác như: xây dựng lịch bay hợp lý, chủ động làm việc với cơ quan chức năng để được cấp slot sớm và hợp lý, tối ưu nguồn lực phi công, tiếp viên, tàu bay, bảo dưỡng máy bay, linh hoạt điều hành trước các biến động thời tiết xấu, tắc nghẽn không lưu…

Cùng với đó, tập trung đào tạo, nâng cao tư duy, nhận thức toàn thể cán bộ nhân viên và phát huy rất tốt yếu tố con người trong việc cung cấp dịch vụ, bao gồm đảm bảo chỉ số đúng giờ cao. Nhờ đó, hàng chục nghìn chuyến bay an toàn và đúng giờ một cách thường xuyên và liên tục, đặc biệt trong bối cảnh hàng không có nhiều thách thức như hiện nay.