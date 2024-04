Mùa hè rực lửa ở châu Âu nhưng hàng không có nguy cơ “vỡ trận”

Giá vé máy bay khứ hồi đến Paris bắt đầu tăng lên, nhiều du khách đã tiết kiệm chi phí bằng cách đặt vé bay đến sân bay khác ở Pháp, hoặc thậm chí quốc gia lân cận như Bỉ, Anh hoặc Đức rồi đi tàu. Tuy nhiên, các hãng hàng không châu Âu dự đoán sẽ có nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng lịch trình vào mùa hè này do thời tiết khi nhiều cơn bão dự kiến đổ bộ cùng một lúc và làn sóng đình công của các kiểm soát viên không lưu. Bên cạnh đó, cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine đã khiến hàng chục nghìn chuyến bay mỗi ngày bị dồn lại một góc bầu trời phía Đông Nam châu Âu.

Đã thế, các hãng hàng không đang phải chi hàng tỷ đô la để kiểm tra, bảo dưỡng các máy bay cũ, ít tiết kiệm nhiên liệu và trả phí cao hơn để thuê máy bay. Do thiếu máy bay, nhiều hãng buộc phải cắt giảm tần suất bay hoặc một số đường bay. Nhà phân tích cấp cao John Grant của hãng dữ liệu hàng không OAG cho rằng: “Hiệu suất của các hãng sẽ ở mức cao trong suốt mùa hè này, với vé một số đường bay đặc biệt cao”.

Martha Neubauer, cộng tác viên cấp cao của AeroDynamic Advisory nhận định rằng, số máy bay mà các hãng bay thương mại toàn cầu nhận được trong năm nay sẽ thấp hơn 19% so với dự kiến, do các biến động trong dây chuyền sản xuất của Boeing và Airbus. Hệ quả là hãng hàng không giá rẻ Ryanair ở châu Âu đã phải cắt giảm một số đường bay. Trong khi đó, Reuters trích các nguồn tin trong ngành cho biết Trung Quốc đang đẩy nhanh các động thái pháp lý nhằm giúp máy bay của nước này được phương Tây cấp phép, nhưng quá trình này có thể kéo dài nhiều năm.

Mặt khác, nhiều công đoàn nhỏ hơn ở Pháp còn phản đối việc ký kết thỏa thuận năm ngoái nhằm giảm các cuộc đình công. Cơ quan Hàng không Dân dụng nước này đang đề xuất kế hoạch tăng hiệu suất vận hành bằng việc đóng cửa nhiều trạm kiểm soát không lưu ở các sân bay nhỏ, gây nên sự phẫn nộ trong các nhân viên kiểm soát không lưu và vận hành sân bay.

Dữ liệu từ cơ quan quản lý các nhà cung cấp không phận và dẫn đường hàng không quốc gia của châu Âu cho hay, năm 2023 có tới gần 30% các chuyến bay ở châu Âu đã hạ cánh muộn 15 phút so với thời gian dự kiến. Con số này gần bằng mức của năm 2022, một năm được xác định là hậu quả của đại dịch khi các quốc gia mở cửa trở lại biên giới và các hãng hàng không bị choáng ngợp trước nhu cầu dồn nén của hành khách.

Để đối phó, ngành hàng không châu Âu đang tiến hành những thay đổi về lịch trình chuyến bay cũng như nỗ lực giảm nguy cơ đình công của các kiểm soát viên không lưu. Ông Johan Lundgren, giám đốc điều hành của EasyJet, hãng hàng không giá rẻ của Anh cho biết, hãng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thu thập một lượng lớn dữ liệu nhằm lên kế hoạch cho thời gian bay trong mùa hè. Hãng này cũng tăng thời gian máy bay nằm trên mặt đất giữa các chuyến bay tại một số sân bay đông đúc để linh hoạt hơn trong lịch trình và có nhiều máy bay dự bị hơn.

British Airways, hãng hàng không chiếm thị phần lớn nhất nước Anh, cho biết họ đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với hoạt động trên mặt đất tại sân bay Heathrow, bao gồm thuê thêm 350 nhân viên, nâng cấp thiết bị như máy xếp hành lý và xe buýt... Trước đó, các hãng hàng không châu Âu đã dành cả mùa đông để làm việc với Eurocontrol, cơ quan quản lý các nhà cung cấp không phận và dẫn đường hàng không quốc gia của châu Âu, nhằm cải thiện khả năng phục hồi của mạng lưới kiểm soát không lưu trong khu vực.

Theo Bloomberg, các động thái chuẩn bị cho phép các nhà quản lý hàng không yên tâm chờ đợi mùa hè đến, khi 2 trong số các công đoàn kiểm soát viên không lưu của Pháp đã đồng ý tránh đình công trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Paris. Nats, công ty điều hành không phận của Vương quốc Anh, cho biết đang phối hợp và trao đổi thông tin hằng ngày với các hãng hàng không và sân bay, tổ chức phối hợp ứng phó với các kịch bản khi gặp trục trặc vận hành hay khi có thời tiết xấu.

Đến lúc này, chính quyền Pháp khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng đón khoảng 7 triệu khán giả dự kiến sẽ tới dự Thế vận hội mùa hè Paris, diễn ra từ ngày 26/07 đến 11/08/2024. Trong vấn đề giao thông cho Olympic, nhà quản lý các sân bay của Paris, công ty ADP, cũng đang lao vào cuộc đua nước rút. Theo đó, ADP dành riêng một tuyến đón khách từ sân bay đưa thẳng đến làng Olympic. Tổng giám đốc điều hành của ADP, ông Edouard Arkwright khẳng định, các “hệ thống hạ tầng cơ sở đã sẵn sàng”, trong đó có 10 cửa mới để kiểm tra hành lý xách tay tại phi trường Charle-de-Gaulle và 5 điểm cho sân bay Orly.

Tuy nhiên, vẫn có hai thời điểm căng thẳng cho sân bay CDG và Orly, đó là tối 26/7 khi diễn ra lễ khai mạc, cũng là vào cuối tuần, thời điểm nhu cầu đi lại cao, hai sân bay này phải đóng cửa do lệnh cấm bay trong bán kính 150 km xung quanh Paris vì lý do an ninh. Hai cảng hàng không này sẽ còn bị căng thẳng trong khoảng thời gian vài ba ngày trước và sau khi Olympic Paris bế mạc khi phần đông những người tham dự sự kiện rời khỏi Paris.

Tương tự, tại Đức, những sân cỏ hàng đầu đang chờ đón một mùa hè sôi động khi giải Vô địch bóng đá châu Âu - UEFA Euro 2024 bắt đầu từ 14/6 và kéo dài trong vòng 1 tháng. Các nhà điều hành sân bay ở Đức đã đồng ý với Liên minh công đoàn các ngành dịch vụ (Verdi) về thỏa thuận tiền lương cho khoảng 25.000 nhân viên an ninh hàng không để ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc đình công mới. Tranh chấp tiền lương đã dẫn đến hàng loạt cuộc đình công làm tê liệt 11 sân bay lớn trên khắp nước Đức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng không vào đầu và giữa tháng 3/2024 vừa qua.

Châu Âu đáp ứng được ba tiêu chí chính của du khách toàn cầu, bao gồm cảm nhận về sự an toàn, tiện ích du lịch và khả năng chi trả của các dịch vụ, do đó luôn là "điểm nóng" về du lịch. Từ năm ngoái, bất chấp thời tiết nắng nóng cực đoan, các điểm đến kín khách, giá phòng khách sạn tăng, nhiều nơi phải áp dụng thuế du lịch… Năm nay, tờ Jornal de Negócios tại Bồ Đào Nha dự đoán du khách từ châu Á, Mỹ và Canada thà không mua ô tô và quần áo nữa, chứ cũng sẽ không cắt giảm các chuyến đi tới lục địa già.