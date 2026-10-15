Việt Nam - EU thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, kinh tế biển xanh
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Ngày 14/10/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã có buổi làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier, trao đổi các định hướng hợp tác về nông nghiệp, môi trường, thương mại và phát triển bền vững...
Tại
buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan
hệ với EU. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày
29/1/2026 mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương, khu vực và đa
phương.
Đại
sứ Julien Guerrier đề cập việc thực hiện Quy định chống mất rừng và suy thoái
rừng của EU (EUDR), quản lý chất thải, truy xuất nguồn gốc, ứng phó biến đổi
khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Đồng thời nêu
những vướng mắc trong xử lý hồ sơ mở cửa thị trường, kiểm dịch, an toàn thực
phẩm và đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, đơn giản hóa quy trình xử lý hồ
sơ.
Về
định hướng hợp tác, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề xuất tập trung thúc đẩy thương
mại nông, lâm, thủy sản và mở cửa thị trường; tăng cường trao đổi kỹ thuật,
minh bạch thông tin, xử lý các hồ sơ tồn đọng trên cơ sở khoa học và các cam
kết trong Hiệp định EVFTA.
Đối
với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
(IUU), Việt Nam đang tập trung thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu
(EC). Trong tổng số 38 khuyến nghị sau đợt thanh tra lần thứ 5, có 31 khuyến
nghị đã được thực hiện đầy đủ, 5 khuyến nghị đang triển khai và 2 khuyến nghị
cần tiếp tục nghiên cứu, tham vấn, làm rõ với EC.
Bộ
trưởng đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện EUDR thông qua nâng cao
năng lực, hoàn thiện dữ liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn kỹ
thuật, nhất là đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất còn hạn chế về
nguồn lực.
Trong
lĩnh vực môi trường, khí hậu, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh, hai bên
định hướng nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu, đào
tạo và chuyển giao công nghệ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xây dựng
Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về Kinh tế biển xanh và Đại dương bền vững,
tập trung vào nuôi trồng thủy sản bền vững, chuyển đổi xanh, quản trị đại
dương, bảo tồn biển và giảm ô nhiễm nhựa.
Bộ
trưởng Trịnh Việt Hùng và Đại sứ Julien Guerrier thống nhất tiếp tục phối hợp
với Phái đoàn EU và các cơ quan liên quan để cụ thể hóa những định hướng trên
thành kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, mang lại lợi
ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên.
Tại Cuộc họp mạng lưới cán bộ ô-dôn quốc gia khu vực Nam Á, Đông Nam Á và quốc đảo Thái Bình Dương, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế tập trung thúc đẩy thực hiện Nghị định thư Montreal, giảm dần các chất gây nóng lên toàn cầu trong lĩnh vực làm mát và nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển các giải pháp làm mát bền vững...
Xe buýt điện ngày càng phổ biến tại các đô thị châu Âu, nhưng chi phí đầu tư, tốc độ chuyển đổi chậm và sự phụ thuộc vào ô tô cá nhân vẫn là những thách thức đối với mục tiêu phát thải bằng 0 của khu vực…
Bộ tiêu chuẩn ra đời là cơ sở để tiến hành công tác thành lập các bản đồ địa chất môi trường trong từng loại khoáng sản độc hại; làm cơ sở tham chiếu để bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan; xây dựng bộ đơn giá cụ thể cho từng hạng mục công việc trong công tác điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại.
Ngoài chia sẻ về các chính sách, công cụ kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính; các tổ chức, đơn vị, cơ sở phát thải lớn còn thực hành kỹ thuật kiểm kê cho 4 lĩnh vực trọng điểm gồm: năng lượng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải…
Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng thiệt hại không phải điều con người buộc phải chấp nhận. Chuyển từ tư duy ứng phó sang quản trị rủi ro, chủ động phòng ngừa và nâng cao kỹ năng cho người dân là những giải pháp quan trọng để xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng chống chịu tốt hơn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.