Việt Nam - Panama thúc đẩy kết nối Đông Á - Mỹ Latinh và ký 9 văn kiện hợp tác

Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo TTXVN, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama đã gặp gỡ báo chí ngay sau hội đàm.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón Tổng thống José Raúl Mulino, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi phương hướng đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở, tin cậy. Hai bên trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đánh giá quan hệ Việt Nam - Panama thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực.

Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cơ chế hợp tác được duy trì. Quan hệ thương mại có bước tăng trưởng, với kim ngạch hai chiều đạt gần 500 triệu USD năm 2025.

KHAI THÁC DƯ ĐỊA THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ LOGISTICS

Hai bên nhận định dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong thương mại, đầu tư và dịch vụ; thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và những lĩnh vực hai nước có thế mạnh.

Việt Nam và Panama cũng nhất trí tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Một nội dung quan trọng được hai nhà lãnh đạo trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh, qua đó mở thêm cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên thông qua Tuyên bố chung, xác định các định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và lĩnh vực hợp tác chủ yếu trong quan hệ Việt Nam - Panama thời gian tới.

Theo đó, hai nước nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao Nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống José Raúl Mulino tạo thêm động lực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng hai nước.

Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả của chuyến thăm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp báo chí, Tổng thống José Raúl Mulino cho biết Panama và Việt Nam tuy cách xa về địa lý nhưng nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị, đoàn kết được vun đắp trong hơn 50 năm qua. Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á.

Theo Tổng thống Panama, quan hệ kinh tế là một nội dung quan trọng trong hội đàm. Việt Nam đã xây dựng được năng lực công nghiệp và xuất khẩu ấn tượng; Panama mong muốn trở thành cửa ngõ để hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh và Caribe.

Tổng thống José Raúl Mulino mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng lợi thế của Panama để thiết lập hiện diện và mở rộng hoạt động sang các thị trường trong khu vực.

Hai bên cũng trao đổi về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và những lĩnh vực có khả năng bổ sung cho nhau, hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới.

TRAO 9 VĂN KIỆN HỢP TÁC

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và cơ sở đào tạo của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Các văn kiện gồm Hiệp định Hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama; Thỏa thuận Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Hai bên cũng trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các cơ quan hải quan; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama;

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama; Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Panama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Tổng thống José Raúl Mulino đánh giá các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển, nông nghiệp cùng những văn kiện được ký kết trong chuyến thăm là những bước đi quan trọng. Hai nước cần tiếp tục nỗ lực đưa các thỏa thuận thành dự án và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Panama khẳng định mong muốn đưa Panama xích lại gần Việt Nam hơn, mở rộng sự hiện diện tại châu Á và tạo thêm không gian mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa nhân dân hai nước.