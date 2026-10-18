Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính số và đổi mới sáng tạo

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước nâng tầm hợp tác thương mại, đầu tư, thúc đẩy tài chính số, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin tại hội đàm. Ảnh: Đăng Khoa/Nhandan

Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm góp phần hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập tháng 1/2025.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC TÀI CHÍNH SỐ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng chiến lược và chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh:Nhandan.vn

Tổng thống Guy Parmelin chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác song phương, trong đó kim ngạch thương mại hai nước tăng đều 7% trong bốn năm qua, đầu tư tăng 8% mỗi năm.

Tổng thống Thụy Sĩ cho rằng việc Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký kết Hiệp định thương mại tự do sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp khai thác tiềm năng hợp tác, nhất là khi hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đã hiện diện tại Việt Nam.

Thụy Sĩ có thế mạnh về công nghệ, các giải pháp tiên tiến, trong khi Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh và nguồn nhân lực trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, phát huy những lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA khi được ký kết và triển khai.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Nhandan.vn

Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ nhất trí với sáu định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Trước hết, hai nước tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đồng thời nâng tầm hợp tác thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, phát huy thế mạnh của mỗi nước và các cơ hội hợp tác mới.

Một nội dung quan trọng khác là thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức tài chính - ngân hàng hai nước trong triển khai tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài sản số và công nghệ tài chính (fintech).

Hai bên cũng thống nhất đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác quan trọng, thông qua các cơ chế hợp tác hiện có giữa các quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; tăng cường kết nối học thuật giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.

ĐƯA CÁC THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀO TRIỂN KHAI THỰC CHẤT

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, văn hóa, du lịch; đưa quốc phòng, an ninh trở thành nội dung hợp tác quan trọng, nhất là trong gìn giữ hòa bình và phòng, chống tội phạm; đồng thời tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Nhandan.vn

Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh các quốc gia có quy mô kinh tế trung bình có thể phối hợp trong những sáng kiến kinh tế chung nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; đồng thời mời Việt Nam tham gia sáng kiến quan hệ đối tác tương lai vì đầu tư và thương mại.

Trao đổi về tình hình quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh, đối đầu giữa các cường quốc gia tăng; nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần trung lập.

Tổng thống Guy Parmelin đánh giá cao chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Anh:Nhandan.vn

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin cùng chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực lao động, khoa học - công nghệ, thương mại và phát triển đô thị.

Hai nhà lãnh đạo mong muốn các văn kiện hợp tác sớm được cụ thể hóa thành kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ cũng mời Việt Nam tham dự Hội nghị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, dự kiến tổ chức tại Thụy Sĩ năm 2027, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ mới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị, tin cậy chính trị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.