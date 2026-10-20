Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo

Theo TTXVN, ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.
Nhà vua Frederik X nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.
Nhà vua chia sẻ những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm trước đây; khẳng định sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch; chúc mừng những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Bắc Âu và châu Âu; đồng thời trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Đan Mạch đối với Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước, Đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được mở rộng. Nhiều doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora, Carlsberg đã đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Nhà vua Frederik X trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam năm 2022, khi Nhà vua còn là Thái tử kế vị, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Đan Mạch thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, góp phần tạo tiền đề thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.
Nhất trí với những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhà vua Frederik X nhấn mạnh việc phát huy thế mạnh bổ sung cho nhau, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế biển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức Đan Mạch tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò của giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị, tin cậy giữa hai nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary sớm thăm Việt Nam.
Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị, thể hiện quyết tâm chung tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phát triển sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Ngày 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón chính thức tại sân bay quốc tế Copenhagen.
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