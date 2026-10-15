Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế

Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển...

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026. Ảnh: AmCham Việt

Ngày 14/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nước tiếp tục triển khai tầm nhìn chiến lược về phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững. Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu”, Hội nghị tập trung thảo luận với 3 định hướng chính: Kinh tế số và làn sóng đổi mới; Thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế; Cam kết đồng hành cùng Việt Nam: Sản xuất, Đầu tư và Tăng trưởng.

VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH SỨC HÚT ĐẦU TƯ TRONG BỐI CẢNH CHUỖI CUNG ỨNG TÁI CẤU TRÚC

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn 3 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã đạt được nhiều bước phát triển quan trọng, thể hiện trên 5 phương diện nổi bật.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc "Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc cùng với trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ liệu, chuyển đổi năng lượng và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang làm thay đổi phương thức sản xuất, thương mại và cạnh tranh giữa các nền kinh tế," Phó thủ tướng cho biết. "Trong bối cảnh đó, Việt Nam xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2031."

Thứ nhất, tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin. Trao đổi cấp cao, hợp tác nghị viện và các cơ chế đối thoại tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xử lý những khác biệt giữa hai nước.

Thứ hai, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác. Hai bên đang tích cực hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển dài hạn.

Thứ ba, tăng cường liên kết kinh tế. Cùng với dòng vốn đầu tư và thương mại hai chiều, quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ đang mở rộng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối doanh nghiệp, liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở để phát triển quan hệ đối tác dài hạn, gia tăng giá trị tại chỗ và kết nối doanh nghiệp hai nước vào chuỗi cung ứng của nhau.

Thứ tư, mở rộng hợp tác công nghệ. Hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao đang tạo sự kết nối giữa thế mạnh công nghệ của Hoa Kỳ với năng lực sản xuất và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thứ năm, gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng gắn với những vấn đề rộng lớn hơn của khu vực và quốc tế, từ nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đến hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương. Qua đó, hai nước mở rộng hợp tác, đồng thời gắn kết lợi ích song phương với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực. Với vị trí chiến lược, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, thị trường năng động và lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam mang đến nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nâng lên tầm chiến lược thông qua Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khẳng định vai trò quan trọng của khu vực FDI đối với nền kinh tế quốc gia. Theo đó, Việt Nam chuyển mạnh từ thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược, từ thu hút các dự án riêng lẻ sang thu hút đầu tư theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chú trọng chất lượng, hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa của khu vực FDI đối với nền kinh tế.

Cải cách thể chế và đổi mới quản trị quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh sau khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025. Trung ương tiếp tục ban hành các kết luận nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình mới. Cùng với đó, 11 nghị quyết về chính sách tiếp tục thúc đẩy phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp.

Về phía Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cũng khẳng định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc. Năm 2001, Hiệp định Thương mại song phương mở đường cho quan hệ kinh tế giữa hai nước phát triển. Năm 2013, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và 10 năm sau, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Đại sứ, hiện hai nước hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục đến khoa học và công nghệ, cũng như khắc phục những hậu quả của quá khứ. Thương mại đã thúc đẩy quan hệ hai nước tiến lên qua từng thập kỷ. Quan hệ giao lưu nhân dân cũng phát triển nhanh chóng, với hơn 36.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ. "Hiếm có mối quan hệ nào thay đổi và phát triển sâu sắc đến vậy chỉ trong một thế hệ," Đại sứ nhấn mạnh.

VIỆT NAM XÁC ĐỊNH 5 LĨNH VỰC ƯU TIÊN HỢP TÁC VỚI HOA KỲ

Trên tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt và lấy kết quả làm thước đo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Chính phủ Việt Nam tập trung triển khai ba định hướng lớn.

Trước tiên là hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định và dễ dự báo; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn. Chính phủ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ, lấy hiệu quả thực tiễn và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Từ điểm nghẽn về thể chế, sau khi đột phá, thể chế đã thành lợi thế cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nâng cao năng lực logistic, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển mạnh hạ tầng số và dữ liệu quốc gia, không chỉ để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất mà còn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và kết nối thị trường.

Cuối cùng là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đó là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn mới. "Chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực cao gắn với đào tạo, với nhu cầu của thị trường, với yêu cầu của nền kinh tế số, góp phần tăng năng suất lao động," Phó Thủ tướng nói.

Trên cơ sở các định hướng đó, Việt Nam xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Thứ nhất, công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Hai bên cần hướng tới hợp tác toàn diện, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng đến đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ.

Thứ hai, năng lượng xanh, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng, công nghệ giảm phát thải, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ ba, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tăng cường liên kết sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực logistic trên cơ sở hiệu quả, cùng có lợi.

Thứ tư, tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo điều kiện phát triển các mô hình tài chính mới, huy động nguồn lực dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, công viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các ngành công nghệ mới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. "Về Phía Hoa Kỳ, tôi có thể khẳng định rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn nắm bắt những cơ hội mới tại Việt Nam và sẽ tự tin đầu tư nếu môi trường hoạt động tạo đủ điều kiện thuận lợi để họ thành công. Đầu tư đi theo niềm tin, còn niềm tin phụ thuộc vào hệ thống pháp luật và quy định rõ ràng, có tính dự báo và được xây dựng trên cơ sở tham vấn những đối tượng chịu sự điều chỉnh".

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng thông tin thêm hiện nay hai đoàn đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ về cơ bản các nội dung cũng đã đàm phán xong. "Chúng tôi đã gửi lời văn cuối cùng sang phía Hoa Kỳ, và nếu điều này thống nhất hai bên, chúng ta sớm ký hiệp định này thì sẽ mở ra cơ hội mới lớn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước," Phó Thủ tưởng cho biết.

Để thực hiện khóa mục tiêu và định hướng đó trên, Phó Thủ tướng kêu gọi sự chung tay của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

"Chúng tôi mong Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam được tiếp cận thị trường Hoa Kỳ ổn định, bền vững, tích cực truyền tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam với chính phủ Hoa Kỳ về việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước," Phó Thủ tướng nói.

Trong một thế giới nhiều biến động, niềm tin là nền tảng, hợp tác là động lực, đổi mới là tương lai. Với tình hình đó, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển."

Về Phía Hoa Kỳ, Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn nắm bắt những cơ hội mới tại Việt Nam và sẽ tự tin đầu tư nếu môi trường hoạt động tạo đủ điều kiện thuận lợi để họ thành công. "Đầu tư đi theo niềm tin, còn niềm tin phụ thuộc vào hệ thống pháp luật và quy định rõ ràng, có tính dự báo và được xây dựng trên cơ sở tham vấn những đối tượng chịu sự điều chỉnh," Đại sứ nói.

Theo đó, Hoa kỳ muốn tập trung vào 2 lĩnh vực chính.

Thứ nhất là dữ liệu. Kinh tế số và siêu trí tuệ phụ thuộc vào khả năng lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới một cách an toàn. Khi xây dựng khuôn khổ pháp lý cho nền kinh tế số, trong đó có luật mới về an ninh dữ liệu, Việt Nam cần xem xét nhu cầu của tất cả doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Môi trường pháp lý cần khuyến khích đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các công nghệ mới một cách hiệu quả.

Thứ hai là năng lượng. Mọi nhà máy và trung tâm dữ liệu đều cần nguồn điện ổn định, đáng tin cậy. Các nhà phát triển dự án năng lượng, bao gồm cả những dự án điện khí LNG, cần các chính sách nhất quán, có tính dự báo và tạo thuận lợi cho đầu tư. Họ cũng cần các quy định rõ ràng, ổn định về giá điện, điều độ hệ thống điện và mua bán điện trực tiếp. Việc xây dựng các điều kiện phù hợp sẽ quyết định khả năng vận hành phát điện của các nhà máy điện tại Việt Nam.

"Trong cả hai lĩnh vực, nguyên tắc đều giống nhau: những quy định Việt Nam ban hành hôm nay sẽ định hình dòng vốn đầu tư mà Việt Nam thu hút được trong tương lai," Đại sứ nhấn mạnh.

Về đàm phán thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ cho biết tăng trưởng thương mại song phương là một thành tựu thực sự, tuy nhiên, sự tăng trưởng đó cũng đi kèm trách nhiệm bảo đảm thương mại mang lại lợi ích công bằng cho cả hai bên. "Hai chính phủ hiện tiếp tục đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng," Đại sư nói. "Đối với Việt Nam, một thỏa thuận vững chắc có thể bảo đảm khả năng tiếp cận lâu dài với thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, đồng thời thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài, qua đó thúc đẩy phát triển và chuyển đổi kinh tế."

Theo đó, Đại sứ khẳng định đối với Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp Hoa Kỳ là đối tác và mong muốn có một khuôn khổ chính sách đáng tin cậy để hoạt động. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, những ý tưởng, sự kiên trì và vai trò lãnh đạo của các bạn là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam.