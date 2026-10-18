Việt Nam và Thụy Sĩ hướng tới những bước tiến mới trong quan hệ Đối tác toàn diện

Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.
Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác và mở ra triển vọng mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Thụy Sĩ là quốc gia phát triển, có nền khoa học, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới; đồng thời nhắc đến thành phố Geneva, địa danh gắn liền với dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam.
Hiệp định Geneva năm 1954 đã ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đối với người Việt Nam, Geneva luôn gợi nhớ khát vọng hòa bình và quyền tự quyết định tương lai của dân tộc.
Nhìn lại quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Những kết quả về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua đã đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 1/2025 đánh dấu bước phát triển mới, thể hiện quyết tâm nâng tầm hợp tác song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục tạo những bước tiến mới trong hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các thách thức chung.
Phát biểu đáp từ, Tổng thống Guy Parmelin đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên, khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tin cậy và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Tổng thống Thụy Sĩ cho rằng việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) sẽ mở ra triển vọng mới cho doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương và đưa hai nền kinh tế xích lại gần nhau hơn.
Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia được vun đắp từ sự đóng góp của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức và đặc biệt là nhân dân hai nước.
Cũng trong tối 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân tham quan phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với người dân và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội.
Trước đó, chiều 17/10, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội, tìm hiểu lịch sử phát triển của Nhà trường, những giá trị y học cổ truyền và nguồn dược liệu phong phú của Việt Nam.
Trường Đại học Dược Hà Nội là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước, gắn với bác sĩ Alexandre Yersin, nhà khoa học người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh tại bang Vaud, quê hương của Tổng thống Guy Parmelin.
Bác sĩ Alexandre Yersin là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền y học Việt Nam.
Tại đây, hai Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của Nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin.
Trong chương trình giới thiệu về y học cổ truyền, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ truyền thống sử dụng cây thuốc trong chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam, giới thiệu sự phong phú của nguồn dược liệu bản địa, trong đó có sâm Ngọc Linh.
Phu nhân nhấn mạnh việc bảo tồn, nghiên cứu và phát triển nguồn dược liệu không chỉ có ý nghĩa đối với chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng miền núi.
Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai Phu nhân tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn, nuôi trồng và chế biến cây thuốc Việt Nam thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe.
Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ quan tâm đến nguồn dược liệu Việt Nam, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; đồng thời chia sẻ những nét tương đồng giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong sử dụng thảo dược để chăm sóc sức khỏe và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng núi.
Hai Phu nhân cũng trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi và khuynh diệp. Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng Phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay mình thực hiện.
Kết thúc chương trình, hai Phu nhân thưởng thức trà thảo dược, bánh truyền thống Việt Nam và trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên, đời sống của nhân dân hai nước.
Phu nhân Caroline Parmelin cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, bày tỏ ấn tượng về các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống y học của Việt Nam. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn tiếp tục đón Phu nhân Caroline Parmelin trở lại Việt Nam, tìm hiểu thêm về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.
Hoạt động giao lưu diễn ra nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, giới thiệu giá trị y học cổ truyền, tiềm năng dược liệu và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
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