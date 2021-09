6 tháng. Vietjet Air ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 156,6 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên sau hơn một tháng trì hoãn do dịch Covid-19. Báo cáo này được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận 7.556 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 10% so với báo cáo tự lập. Lỗ gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.881 tỷ đồng, tăng 98% so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3, từ 1.027 tỷ đồng năm ngoái lên 3.776 tỷ đồng năm nay, trong đó chủ yếu là khoản thu nhập liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn tại Công ty Đầu tư và Phát triển Pacific Star cho các bên liên quan.

Nhờ đó, Vietjet Air ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 156,6 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ đến 1.729 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm nay ghi nhận 121,8 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái song lại giảm 5% so với báo cáo tài chính công ty tự lập.

Theo giải trình của ban lãnh đạo về việc lợi nhuận sụt giảm sau soát xét, nguyên nhân do Vietjet Air đánh giá lại một số chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi nhận giảm trích trước chi phí, giảm chi phí phân bổ và nhờ đánh giá lại các khoản thu nhập tài chính.

Nợ phải trả của Vietjet Air tính đến cuối tháng 6/2021 là 32.880 tỷ đồng, tăng. 2.600 tỷ đồng so với con số đầu năm, và gấp gần 2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, vay nợ tài chính 11.388 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng nợ phải trả. Tổng tài sản của Vietjet Air tính đến cuối tháng 6 là 49.855 tỷ đồng. Hiện VJC đang âm dòng tiền kinh doanh lên đến 3.698 tỷ đồng, tăng so với con số cùng kỳ năm ngoái là 2.049 tỷ đồng. Tiền mặt giảm từ 2.926 tỷ đồng xuống còn 1.517 tỷ đồng.

Sự lan rộng của dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đã và đang tác động đến nền kinh tế thế giới, bao gồm cả ngành hàng không. Ở Việt Nam, đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4 vào tháng 5/2021 gây ra bởi biến thể Delta đã lan ra hầu hết các tỉnh thành, gây nhiều khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp, trong đó có Vietjet Air.

Các quy định về hạn chế đi lại và kiểm soát biên giới được thực hiện ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới dẫn đến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm đáng kể, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Tập đoàn. Theo đó, Vietjet Air đã báo cáo khoản lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.882 tỷ đồng cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021. Cùng kỳ năm ngoái lỗ 1.455 tỷ đồng.

Kiểm toán cho rằng các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietjet Air.

Vietjet Air cho biết đã thực hiện một số giải pháp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua khó khăn hiện tại. Đồng thời, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh để giải quyết các vấn đề về dòng tiền. Vietjet Air cũng đưa ra nhiều tín hiệu cho thấy sự phục hồi sau dịch như tiến trình đẩy nhanh tiêm vaccine của Việt Nam. Các Nghị định liên quan gia hạn nộp thuế, giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm chi phí cất hạ cánh 50% kéo dài cũng giúp giảm thiểu khó khăn của Tập đoàn.

Về nguồn vốn lưu động, Tập đoàn đã thành công đàm phán với ngân hàng và một số bên cho thuê tàu bay về nguồn tài chính để cơ cấu lại khoản chi phí thuê và thời gian thanh toán tiền thuê hoạt động tàu bay. Hiện tại, Tập đoàn đang tiếp tục thương lượng với các bên cho thuê tàu bay còn lại về các điều khoản trả một phần tiền thuê cũng như gia hạn thời hạn thanh toán trong một khoản thời gian dài hạn hơn cho đến khi ngành hàng không phục hồi.

"Giả định về hoạt động liên tục của Tập đoàn cơ bản phụ thuộc vào khả năng Tập đoàn tạo ra đủ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và các giải pháp khác để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Những điều kiện này cùng với sự ảnh hưởng của các quy định hạn chế đi lại của các quốc gia và khả năng phục hồi của nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giữa các quốc gia cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn có thể làm ảnh hưởng trọng yếu đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Kết luận của kiểm toán không bị thay đổi do vấn đề này", kiểm toán PwC nhấn mạnh.