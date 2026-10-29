Vietravel Airlines đón thêm tàu bay và mở rộng mạng bay quốc tế dịp cuối năm

Cụ thể, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 14/11/2026, ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến. Tiếp đó, đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Ma Cao dự kiến khai thác từ ngày 29/11/2026. Bên cạnh đó, hãng đang xúc tiến làm việc với các đối tác liên quan để dự kiến mở bán các đường bay Hà Nội – Đài Bắc và Đà Nẵng – Cao Hùng trong tháng 11/2026.
Đại diện Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines chia sẻ: “Việc tiếp tục đón thêm tàu bay mới giúp Vietravel Airlines chủ động hơn về nguồn lực khai thác trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời tạo điều kiện để hãng mở rộng mạng đường bay, đặc biệt là các tuyến quốc tế trọng điểm. Cùng với việc đầu tư đội tàu bay, Vietravel Airlines cũng đang triển khai các chương trình ưu đãi để hành khách có thêm nhiều lựa chọn di chuyển với chi phí hợp lý”.
Nhân dịp mở đường bay mới, Vietravel Airlines triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% giá vé chặng Hà Nội – Thâm Quyến, áp dụng đến hết ngày 13/11/2026. Đây là cơ hội để hành khách khám phá thành phố công nghệ năng động của Trung Quốc, đồng thời thuận tiện hơn trong việc kết nối thương mại, công tác và du lịch giữa hai quốc gia.
Song song đó, hãng triển khai chương trình miễn phí hành lý cho hành khách bay trên đường bay Hà Nội – Bangkok, giúp hành khách tiết kiệm chi phí và thoải mái hơn trong hành trình khám phá thủ đô của Thái Lan. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của Vietravel Airlines (vietravelairlines.com).
Kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024, Vietravel Airlines đã từng bước đẩy mạnh tái cơ cấu, bổ sung đội tàu bay và mở rộng hoạt động khai thác. Việc tiếp nhận thêm tàu bay VN-A295 là một bước tiến trong kế hoạch phát triển đội bay của hãng trong năm 2026, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, tăng tính chủ động và chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng ở quy mô lớn hơn.
Song song với đó, Vietravel Airlines cũng đang chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn. Vừa qua, hãng và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.
Hiện Vietravel Airlines đang khai thác các mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước như TP. HCM - Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Hà Nội - TP. HCM, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đà Lạt, Đà Nẵng. Đồng thời, hãng cũng đang từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế với các đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, TP. HCM với Bangkok (Thái Lan), TP.HCM – Thâm Quyến.
Được định vị là cửa ngõ hàng không quốc tế mang tính biểu tượng mới của Hà Nội và miền Bắc Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA) mang khát vọng vượt ra ngoài một sân bay truyền thống: Tiên phong phát triển mô hình Trung tâm Kinh tế Hàng không thế hệ mới 2.0, kiến tạo trải nghiệm đẳng cấp quốc tế và mở ra những cơ hội kết nối toàn cầu.
VIFC-HCMC công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD, cùng kế hoạch huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, năng lượng, logistics và công nghệ tài chính.
Bộ Xây dựng trình Quốc hội chủ trương đầu tư hai tuyến cao tốc Bảo Hà - Tân Phong và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua tỉnh Sơn La, với tổng vốn sơ bộ hơn 114.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành năm 2030...
Sau hơn 5 tháng triển khai, 16 doanh nghiệp sản xuất tại miền Bắc ghi nhận những cải thiện về năng suất, quy trình quản lý và ứng dụng dữ liệu thông qua hai chương trình tư vấn nhà máy thông minh và khuôn mẫu thông minh...
Trong giai đoạn đầu khai thác sân bay Long Thành, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa vận hành, ACV đề xuất tổ chức xe trung chuyển trực tiếp giữa hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng thời nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay nhằm bảo đảm kết nối thuận tiện, thông suốt...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quy định rõ, việc mở rộng quyền sở hữu công trình có thể dẫn đến cách hiểu rằng người mua đồng thời được nhận quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sàn, trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương đã đặt ra giới hạn rất rõ về vấn đề này.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...