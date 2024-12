Vinaconex đăng ký bán hơn 46% vốn tại công ty con Vimeco

CTCP Vimeco (mã VMC-HNX) thông báo giao dịch của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE).

Theo đó, Vinaconex vừa đăng ký bán 12.129.455 cổ phiếu của CTCP Vimeco theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/12/2024-17/01/2025. Nếu thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu từ hơn 13,4 triệu cổ phiếu, chiếm 51,41% xuống còn hơn 1,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5% vốn tại VMC

Phiên sáng 18/12, giá cổ phiếu VMC đang giao dịch quanh 8.500 đồng/cổ phiếu, tăng 23% so với đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, VCG ước tính thu về 103 tỷ đồng.

Về nhân sự, ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT đang là Ủy viên HĐQT VCG, ông Nguyễn Khắc Hải và ông Trần Đình Tuấn - Ủy viên HĐQT đều đang là Phó Tổng Giám đốc VCG. Còn ông Vũ Văn Mạnh và bà Trần Thị Kim Oanh lần lượt là Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát của cả VMC và VCG.

Vừa qua, HĐQT VCG thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinaconex Capital One do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo đó, Capital One có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội với vốn điều lệ là 600 tỷ.

Trước đó, trong tháng 12, một công ty con khác của VCG là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex - Vinaconex -ITC (mã VCR-UPCoM) có văn bản phê duyệt khoản vay tối đa 300 tỷ đồng từ công ty mẹ Vinaconex để đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch Cái Giá (tên thương mại là Cát Bà Amatina) nằm ở đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng; đồng thời sẽ dùng nguồn thu từ dự án này để đảm bảo cho khoản vay.

Về kết quả kinh doanh, VCG báo lãi quý 3/2024 đạt 147,49 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 24,478 tỷ). Nguyên nhân là do tỷ suất lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 756,577 tỷ (cùng kỳ lãi 204,69 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại giảm từ 1.582,68 tỷ xuống còn hơn 1.545 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09, VCG có 21 công ty con với tỷ lệ sở hữu từ 51% đến 100%.