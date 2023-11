Dragon Capital đã mua 1,3 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn tại VCG

Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE).

Theo đó, nhóm liên quan đên quỹ ngoại Dragon Capital đã hoàn tất mua vào 1,3 triệu cổ phiếu VCG, trong ngày 2/11 qua đó nâng sở hữu từ 8,44 triệu cổ phiếu, chiếm 1,58% lên 9,74 triệu cổ phiếu, chiếm 1,82%.

Trong đó, quỹ thực hiện mua vào 1,3 triệu cổ phiếu VCG là Vietnam Enterprise Investments Limited. Sau giao dịch trên của VEIL, nhóm Dragon Capital đã nâng tổng lượng sở hữu từ 25,79 triệu cổ phiếu, chiếm 4,82% lên 27,09 triệu cổ phiếu, chiếm 5,07%. Qua đó trở thành cổ đông lớn của Vinaconex từ ngày 6/11.

Tương tự, bà Dương Thị Hạnh, em ông Dương Văn Mậu - thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực đã bán 12.000 triệu cổ phiếu và giảm số lượng nắm giữ còn 13.189 cổ phiếu, chiếm 0,002% vốn điều lệ theo phương thức khớp lệnh trong ngày 10/10.

Trước đó, từ ngày 9/8 đến ngày 31/8/2023, CTCP Đầu tư Pacific Holdings - tổ chức có liên quan đến ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Vinaconex và Tổng giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông đã hoàn tất bán 39 triệu cổ phiếu VCG.



Sau giao dịch, CTCP Đầu tư Pacific Holdings đã giảm sở hữu từ 280 triệu cổ phiếu, chiếm 52,4% xuống còn 241,2 triệu cổ phiếu, chiếm 45,1% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.382 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi ròng gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ 2022.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận giảm tới 89% là do giá vốn của hoạt động kinh doanh tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, từ đầu năm 2023 đến nay, các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong hệ thống đều bị ảnh hưởng chung bở những khó khăn của kinh tế trong nước dẫn đến kết quả kinh doanh đều bị giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu 8.915 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái.



Như vậy, VCG đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 24% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 8/11, giá cổ phiếu này tăng 6,78% lên 22.850 đồng/cổ phiếu và tăng 13,40% trong 5 ngày qua và tăng hơn 42% từ đầu năm đến nay.