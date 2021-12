Vinamilk chốt danh sách cổ đông chi 2.900 tỷ cổ tức đợt 2/2021

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền.

Theo đó, VNM sẽ chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền với tỷ lệ 14% (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/1 tới và ngày chi trả là 25/2/2022.

Như vậy, với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ chi khoảng 2.900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, Vinamilk từng thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào 31/12/2021, tuy vậy đã quyết định lùi ngày sang tháng 1/2022 và thời gian chi trả và tỷ lệ chi trả không thay đổi.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã đăng ký bán hết 900.000 cổ phiếu VNM đang nắm giữ, từ ngày 2/11 đến ngày 1/12/2021. Tuy nhiên, kết thúc giao dịch SIC đã không bán được do biến động thị trường.

Vừa qua, HĐQT của CTCP GTNFoods GTN (công ty con do VNM sở hữu 75%) đã thông qua việc sáp nhập giữa GTN và Tổng CT Chăn nuôi Việt Nam (VLC) (công ty con do GTN sở hữu 74,5%) thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu, trong đó VLC sẽ phát hành tối đa 156,2 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi với toàn bộ 250 triệu cổ phiếu GTN đang lưu hành. 47 triệu cổ phiếu VLC mà GTN đang sở hữu sẽ bị hủy niêm yết sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu.

Theo ước tính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, sau đợt hoán đổi cổ phiếu này, tỷ lệ sở hữu hiệu quả của VNM tại VLC sẽ tăng từ 55,9% hiện tại lên 68%. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu thực tế của CTCP Sữa Mộc Châu (MCM) - tài sản được định giá cao nhất của VLC - sẽ tăng nhẹ từ 47,1% hiện tại lên 49,2%.



Theo quan điểm của VCSC, việc tăng tỷ lệ sở hữu cùng với việc tiết kiệm chi phí từ việc loại bỏ các chi phí chồng chéo (như chi phí quản lý chung) giữa GTN và VLC là những diễn biến tích cực cho VNM.

Trong khi đó, VLC và Sojitz đã ký một Biên bản ghi nhớ đầu tư vào một dự án chăn nuôi bò thịt, với tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 500 triệu USD. Dự án này sẽ liên quan đến việc nuôi, chế biến và phân phối các sản phẩm thịt bò tại Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài.

Giai đoạn đầu của dự án này có chi phí đầu tư 2,7 nghìn tỷ đồng và bắt đầu hoạt động vào năm 2023 với sản lượng 30.000 con/năm. VLC sẽ có 51% cổ phần trong liên doanh này. Theo thông tin được công bố, Sojitz tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn chăn nuôi, xay xát bột mì, bán buôn thực phẩm, sản xuất thực phẩm chế biến sẵn, hoạt động cửa hàng tiện lợi và chuỗi logistics lạnh.

Được biết, trong quý 3/2021, VNM công bố doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ và 3 nghìn tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 45,1 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ) và 8,4 nghìn tỷ đồng (-6,4% so với cùng kỳ). Như vậy sau 9 tháng, Vinamilk đã hoàn thành khoảng 73% kế hoạch doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu VNM giảm 0,23% còn 85.500 đồng/cổ phiếu.