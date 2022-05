Vĩnh Hoàn đăng ký bán hết cổ phiếu quỹ, từ ngày 30/5 tới

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Theo đó, Vĩnh Hoàn đăng ký bán hết 1.430.930 cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch của HOSE, dự kiến từ ngày 30/5 đến 28/6/2022.

Nguyên tắc xác định giá dựa trên giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định tại Điều 8, Thông tư 120 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế hiện hành của HOSE.

Trên thị trường, sau 2 phiên tăng mạnh ngày 17-18/5, thì hôm nay (ngày 19/5) giá cổ phiếu VHC đã đứng tại mốc tham chiếu 91.000 đồng/CP và tạm tính với mức thị giá này, Vĩnh Hoàn sẽ thu về khoảng 130 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022, VHC ghi nhận lượng cổ phiếu quỹ VHC đang nắm giữ là hơn 1,43 triệu cổ phiếu có tổng giá trị 114,2 tỷ đồng, tương ứng mức giá mua trung bình là 79.819 đồng/CP.

Được biết, VHC đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.267,6 tỷ đồng và 553,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 83% và 336% so với cùng kỳ.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nâng khuyến nghị cho VHC từ "khả quan" lên "mua" vì cán cân cung - cầu tích cực vượt kỳ vọng của chúng tôi. VCSC tin rằng VHC sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2022 nhờ nhu cầu tiếp tục phục hồi ở cả mảng kinh doanh cá tra phi lê và mảng collagen & gelatin (C&G) trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Đồng thời, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 35% khi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022- 2024 thêm 41% chủ yếu nhờ vào dự báo cao hơn cho sản lượng bán phi lê và giá bán trung bình và cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023 so với trước đây là cuối năm 2022.

Thêm vào đó, VCSC dự báo EPS sẽ tăng 100%/11% YoY vào năm 2022/2023 nhờ lợi nhuận từ mảng phi lê và mảng C&G cao hơn do chúng tôi tin rằng nhu cầu toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi sau tình trạng gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng ASP phi lê thấp hơn sẽ khiến EPS giảm 13% YoY vào năm 2024 do nhu cầu suy giảm trong bối cảnh giá bán cao..

Ngoài ra, giá mục tiêu của VCSC tương ứng P/E trung bình giai đoạn 2022-2023 của VHC là 9 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm của công ty là 8 lần. VCSC cho rằng việc điều chỉnh khuyến nghị là hợp lý do đóng góp lợi nhuận lớn hiện tại của mảng C&G (chiếm 15% trong giai đoạn 2022- 2023 so với 0% vào năm 2017) và VCSC cho rằng mảng C&G nên được định giá cao hơn so với mảng kinh doanh phi lê của VHC.

VCSC cho biết rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là nhu cầu phi lê yếu hơn dự kiến do giá bán cao hơn; nguồn cung cá tra phục hồi nhanh hơn dự kiến và doanh số C&G thấp hơn kỳ vọng.