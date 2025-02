VN-Index hướng tới tuần tăng thứ 5 liên tiếp

Thị trường đang tiến tới xác lập kỷ lục chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi chốt phiên hôm nay VN-Index tiến thêm 4,42 điểm nữa, đạt 1292,98 điểm. Tính chung 4 phiên đầu tuần, chỉ số tăng gần 17 điểm tương đương +1,3%. Nếu không có gì bất thường trong phiên cuối tuần, đây sẽ là chuỗi tuần tăng dài nhất kể từ đầu tháng 7/2023.

Diễn biến tăng hôm nay không có quán tính, đúng hơn là thị trường đi ngang trong phần lớn thời gian. Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được buổi sáng là 1295,82 điểm và chốt phiên thay đổi không đáng kể. Biên độ dao động tối đa trong ngày của chỉ số chưa tới 5 điểm.

Hôm nay cũng là phiên đáo hạn phái sinh, việc thị trường duy trì ổn định cũng là điểm tích cực. VN30-Index đóng cửa tăng 0,36% và biên độ dao động tối đa trong phiên chỉ hơn 6 điểm. Thông thường phiên đáo hạn dễ xuất hiện những xáo trộn lớn, tuy nhiên lần này khối lượng hợp đồng mở (OI) tính đến hết phiên hôm qua chỉ còn chưa tới 25.600 hợp đồng, thấp hơn rất nhiều so với vài phiên đáo hạn gần đây (trong khoảng 40.000-42.000 hợp đồng mở). Mặt khác, khối tự doanh giữ vị thế Short còn hơn 7.200 hợp đồng, cũng là rất nhỏ.

Thanh khoản rổ VN30 trong phiên chiều khá thấp, chỉ đạt 2.984 tỷ đồng, giảm 8,2% so với phiên sáng và giảm khoảng 6% so với chiều hôm qua. Thống kê cho thấy có 13/30 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã tụt giá. Các trụ mạnh phiên sáng như VHM, TCB, GVR tiếp tục mạnh thêm trong buổi chiều. VHM tăng thêm 0,25% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,71%. TCB tăng thêm 0,38%, chốt tăng 1,72%; GVR tăng thêm 0,47%, đóng cửa tăng 2,21%. Trong khi đó VIC và VRE vẫn giữ giá, tăng 1,36% và 0,87% so với tham chiếu.

VN-Index duy trì biên độ hẹp và đi ngang ổn định một phần vì các blue-chips lớn nhất thay đổi rất ít và giằng co lẫn nhau. VCB đứng tham chiếu, BID tăng 0,12%, HPG tăng 0,19%, GAS tăng 0,15% ảnh hưởng hầu như không đáng kể. FPT sụt giảm 0,69% là mã lớn duy nhất trong Top 10 vốn hóa đỏ, dễ dàng được cân lại bởi các trụ khác. Ngoài ra độ rộng rổ VN30 vẫn tốt với 18 mã tăng/7 mã giảm lúc kết phiên. Chỉ số đại diện rổ này đóng cửa đã chính thức cao hơn mức đóng cửa tại đỉnh hồi tháng 12 năm ngoái. Sự ổn định của nhóm blue-chips tuy tốt cho thị trường chung nhưng cũng khiến VN30-Index trì trệ hơn VN-Index khá nhiều. VN-Index đã vượt đỉnh tháng 12 từ hôm qua và hôm nay đang áp sát mức 1300 điểm.

Sắc xanh đỏ đan xen phản ánh thị trường đang phân hóa.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đến hôm nay bắt đầu phân hóa nhiều hơn. Độ rộng toàn sàn HoSE có 254 mã tăng/205 mã giảm. Trong 4 phiên liền trước, tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm hoàn toàn áp đảo ở phía tăng, hôm nay thì cân bằng. Khá nhiều cổ phiếu bắt đầu bị chốt lời và xuất hiện phiên giảm giá hoặc chững lại. Trong 205 mã đỏ đã có 73 mã giảm hơn 1% (phiên sáng mới có 39 mã). Một số xuất hiện áp lực bán lớn như DIG giảm 1,03% thanh khoản 228,2 tỷ đồng; LPB giảm 1,09% với 141,6 tỷ; VCG giảm 1,6% với 137,9 tỷ; KBC giảm 1,16% với 115,7 tỷ; HHV giảm 1,15% với 94,8 tỷ; SZC giảm 1,12% với 72,8 tỷ; SIP giảm 1,04% với 66,8 tỷ; YEG giảm 1,54% với 64,2 tỷ… Các cổ phiếu này hầu hết vừa có một đợt tăng khá tích cực nên xuất hiện nhu cầu chốt lời là bình thường. Dù vậy tính chung toàn bộ 73 cổ phiếu yếu nhất thị trường nói trên cũng chỉ chiếm 11,8% giao dịch sàn HoSE.

Ở phía tăng, giao dịch tốt hơn đáng kể. Đầu tiên là số lượng, trong 254 mã xanh có 95 mã tăng hơn 1% (phiên sáng 73 mã). Thứ hai là mức độ tập trung vốn vượt trội với 26,2% toàn sàn HoSE. Loạt mã xuất sắc nhất cả về giá lẫn thanh khoản là TCB tăng 1,72% với 559,3 tỷ đồng; VHM tăng 3,71% với 447,8 tỷ; DGC tăng 2,13% với 280,1 tỷ; MWG tăng 1,61% với 348,3 tỷ; DPM tăng 1,36% với 265 tỷ; NVL tăng 6,88% với 263,8 tỷ; GVR tăng 2,21% với 200,6 tỷ. Nhóm nhỏ có thanh khoản thấp hơn thậm chí còn tăng giá cực khỏe như FCM, PHR, BMC, SBG, VRC, FIR, TDH, MHC, SMC đều tăng trên 4%.

Hiện tượng phân hóa ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là diễn biến bình thường vì giá tăng nhiều sẽ đến lúc kích thích nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời. Chỉ số Midcap đóng cửa hôm nay chỉ tăng 0,1% hay Smallcap chỉ tăng 0,09% nhưng rõ ràng là các chỉ số này không phản ánh hết được giao dịch ở các cổ phiếu cụ thể. Nhiều mã đã quay đầu giảm nhưng cũng không ít mã vẫn duy trì đà tăng rất khỏe. Đây là hiệu ứng xoay vòng dòng tiền ngắn hạn.