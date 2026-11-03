VN-Index mất mốc 1700, các công ty chứng khoán bình luận gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/11/2026

Theo BVSC, chỉ số hình thành nến đỏ với bóng nến trên và dưới, cho thấy sự giằng co giữa lực mua và lực bán.

Kết phiên ngày 3/11, VN-Index giảm 11,10 điểm, đóng cửa tại 1699,62 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,87 điểm, đóng cửa tại 251,42 điểm.

Thanh khoản thấp phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền khi thị trường tiếp cận các vùng hỗ trợ quan trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm nhưng thanh khoản sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên, đồng thời đánh mất mốc tâm lý 1700 điểm. Chỉ số hình thành nến đỏ với bóng nến trên và dưới, cho thấy sự giằng co giữa lực mua và lực bán. Thanh khoản thấp phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền khi thị trường tiếp cận các vùng hỗ trợ quan trọng.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và tiếp tục suy yếu về vùng đáy ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD đã giao cắt xuống dưới đường tín hiệu, với histogram đảo chiều âm. Các tín hiệu này phản ánh động lượng giảm vẫn chiếm ưu thế và chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều rõ ràng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1680 – 1690. Vùng kháng cự: 1710 – 1720.

VN-Index có khả năng tìm kiếm vùng cân bằng quanh 1680 điểm và hình thành cấu trúc đáy sau cao hơn trước, tạo cơ sở cho nhịp hồi phục tiếp theo hướng tới vùng kháng cự hội tụ giữa hai đường Tenkan và Kijun quanh 1720 điểm”.

Lưu ý khả năng chỉ số tiếp tục lùi về kiểm định vùng đáy gần nhất quanh 1689 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 11 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1699,62 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó Tài nguyên cơ bản tăng mạnh hơn 3%. Ở chiều ngược lại, Truyền thông và Bảo hiểm giảm khoảng 5%. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và UPCOM, trong khi mua ròng trên HNX. Đà giảm trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ áp lực tại cổ phiếu VIC, tuy nhiên VN-Index nhìn chung vẫn đang vận động trong xu hướng điều chỉnh từ ngưỡng 1780 điểm. Trong những phiên tới, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng chỉ số tiếp tục lùi về kiểm định vùng đáy gần nhất quanh 1689 điểm”.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá 1650 điểm - 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu dưới áp lực luân phiên của các nhóm vốn hóa lớn. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá 1650 điểm - 1700 điểm tương ứng các vùng giá thấp nhất tháng 7 và 10/2026. Tương tự VN30, VN-Index cũng có rủi ro không giữ được đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026.

Thị trường tiếp tục có diễn biến không như kỳ vọng, mặc dù kết quả kinh doanh quí 3 của toàn thị trường tăng trưởng mạnh. Qua đó đưa hệ số định giá cơ bản P/E của VN-Index hiện nay về mức 10,7. Mức định giá tương đương thời điểm đáy khủng hoảng “Cú sốc thuế quan” tháng 4/2025, cũng như thời điểm đáy "đại dịch Covid" tháng 4/2020. Đây được xem mức định giá tương đối hấp dẫn khi xét đến tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp. Chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro trong nhiều báo cáo trước. Ở vùng định giá hiện tại, nhà đầu tư đã quản trị rủi ro tốt, có thể theo dõi các cơ hội đầu tư mới khi xu hướng ngắn hạn của thị trường và các nhóm ngành cải thiện.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể tích lũy trong vùng hỗ trợ 1680 - 1700 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 11,1 điểm (-0,65%) xuống 1699,6 điểm. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm Vingroup (VIC và VHM) và nhóm Dầu khí (GAS và BSR) khiến cho chỉ số giảm điểm về vùng giá 1695 - 1700 điểm mặc dù đã có sự hồi phục về vùng tham chiếu vào giữa phiên giao dịch. Lực cầu tham gia tiếp tục duy trì ở các nhóm ngành tập trung cổ phiếu midcap như Chứng khoán, Đầu tư công, ...

Thanh khoản trong phiên hôm nay giảm khoảng 30% so với phiên trước đó, đạt 13,063 tỷ VND.

Như chúng tôi đã đề cập trong phiên trước đó, chỉ số tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1680 - 1700 điểm với áp lực bán ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản suy giảm trong phiên hôm nay cho thấy áp lực bán đã hạ bớt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, xu hướng phân hóa thể hiện rõ thì dòng tiền tích cực tham gia ở các nhóm cổ phiếu midcap với độ rộng trong phiên nghiêng về phía tích cực với 154 mã tăng điểm. Do vậy, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể tích lũy trong vùng hỗ trợ 1680 - 1700 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng phù hợp trong giai đoạn hiện tại và chờ đợi các tín hiệu tích lũy thành công của chỉ số trước khi tiến hành giải ngân”.

Kỳ vọng lợi nhuận mục tiêu cao khi thị trường chưa có dấu hiệu về tạo đáy đủ bền vững

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Động lượng tăng lớn mở ra triển vọng tiếp tục hồi phục một cách chọn lọc: Việc chỉ số đóng cửa tại mức giá cao nhất với biên độ lớn cho thấy động lượng tăng và tâm lý kỳ vọng đà hồi phục của thị trường vẫn còn lớn, mở ra dư địa tiếp diễn đà hồi phục hoặc ít nhất là duy trì trên vùng 1.700 – 1720 điểm của chỉ số trong tuần. Tuy nhiên, đà hồi phục đáng kể đầu tiên này được hỗ trợ bởi lực cầu bắt đáy mạnh của các mã đã giảm trung hạn thay vì từ các phiên tăng bùng nổ theo đà nên chưa đủ dữ kiện xác nhận nhu cầu mua giá cao của thị trường quay lại bền vững. Vậy nên, cơ hội đầu tư vẫn chọn lọc tập trung khả quan hơn ở cổ phiếu khoẻ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì tỷ trọng thận trọng khoảng 30% cổ phiếu/70% tiền mặt. Nhà đầu tư hạn chế bắt đáy dàn trải và kỳ vọng lợi nhuận mục tiêu cao khi thị trường chưa có dấu hiệu về tạo đáy đủ bền vững. Tập trung theo dõi hoặc giải ngân giao dịch ngắn hạn ở các nhóm mã cổ phiếu riêng lẻ như NT2, NVB, VEA, NTP, BWE, CSV hoặc có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD tích cực như ở Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, MCH, TLG), Dệt may (MSH, TNG)”.

Rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu với vùng đáy gần nhất là ở khu vực quanh mốc 1680

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên dưới mốc 1700 do áp lực điều chỉnh ở cổ phiếu VIC.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục đi xuống vùng điểm thấp và đường biên dưới dải Bollinger bẻ xuống cho thấy rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu với vùng đáy gần nhất là ở khu vực quanh mốc 1680. Thêm vào đó chỉ báo CMF hướng xuống mạnh thể hiện việc thanh khoản mua chủ động vẫn chưa được cải thiện. Nếu áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng bất ngờ và VN-Index đánh mất mốc 1680 thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh khu vực 1650.

Ở khung đồ thị giờ, đường -DI và ADX đồng thuận trên mốc 25 và chỉ báo CMF ở dưới mốc 0 cho thấy dòng tiền cũng như xu hướng của chỉ số chung chưa có tín hiệu đảo chiều và do đó sẽ cần thời gian để kiểm tra cung-cầu ở khu vực quanh mốc 1700 trong phiên tiếp theo.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi vận động thị trường, chủ động cơ cấu lại danh mục, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, và đưa tài khoản về mức an toàn để hạn chế rủi ro trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng của thị trường thay vì bắt đáy sớm”.

VN-Index tiếp tục chịu sự chi phối của tín hiệu giảm, với mục tiêu kế tiếp tại vùng 1650–1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục chịu sự chi phối của tín hiệu giảm, với mục tiêu kế tiếp tại vùng 1650–1680 điểm. Kháng cự ngắn hạn nằm tại khu vực 1725–1730 điểm và đây cũng là vùng có thể giới hạn các nhịp hồi kỹ thuật”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.