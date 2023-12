VN-Index “nhúng” sát đáy cũ, tiền bắt đáy phản công, cổ phiếu đảo chiều cả loạt

Đà giảm giá vẫn chiếm tới 2/3 thời gian giao dịch của phiên chiều, VN-Index tạo đáy sâu nhất lúc 2h15 trước khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc kéo giá cổ phiếu phục hồi trên diện rộng. Dù mức tăng cuối ngày của chỉ số chỉ hơn 4 điểm nhưng đã chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp ngay tại vùng đáy cũ.

VN-Index chạm đáy tại 1.082,29 điểm, giảm xấp xỉ 10 điểm trước khi quay đầu tăng. Nếu nhìn từ biên độ phục hồi này thì mức tăng hơn 14 điểm không phải là nhỏ. Đặc biệt đà tăng của chỉ số cũng tương thích với sự thay đổi trong độ rộng: Tại đáy VN-Index chỉ có 92 mã tăng/394 mã giảm, nhịp hồi tới lúc đóng cửa đem lại 256 mã tăng/231 mã giảm. Đó là chưa kể các cổ phiếu còn đỏ cũng vẫn có biên độ phục hồi khá mạnh so với mức đáy.

Hàng trăm cổ phiếu đảo chiều và rất nhiều mã vượt được tham chiếu phải là kết quả của dòng tiền mua chủ động. Dĩ nhiên yếu tố giảm bán cũng đã có từ sáng – khi mức giảm giá nhẹ và thanh khoản thấp – nhưng đến chiều mới có lực mua nâng giá. So với phiên sáng, chiều nay hai sàn khớp lệnh tăng gần 46% về thanh khoản, đạt 7.257 tỷ đồng.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên là các mã “cầm trịch” nhịp đảo chiều này. Tới 26/30 mã của rổ VN30 phục hồi tăng giá mạnh so với phiên sáng. VN30-Index đóng cửa tăng 0,66% với 20 mã tăng/6 mã giảm, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng (7 mã tăng/18 mã giảm).

Giao dịch ấn tượng nhất nhóm blue-chips phiên chiều là HPG với dòng tiền đổ vào mua ấn tượng, tạo thanh khoản 337,4 tỷ đồng và đẩy giá tăng thêm 2,06% so với phiên sáng để đóng cửa trên tham chiếu 2,26%. HPG cũng trụ mạnh nhất của VN-Index, đem lại 0,9 điểm và là mã thanh khoản cao nhất thị trường với tổng cộng 549,5 tỷ đồng. TCB cũng là mã rất khỏe dù thanh khoản không nhiều. Riêng chiều nay TCB tăng 2,51% so với phiên sáng và cũng đảo chiều thành công tăng 1,83% so với tham chiếu lúc đóng cửa. TCB phục hồi lọt vào Top 3 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất. Loạt mã khác tăng tốt phải kể tới BCM tăng 3,04% so với buổi sáng và đóng cửa tăng 0,49%; HDB tăng thêm 3,84%, chốt phiên tăng 2,99%; MWG tăng 3,17%, chốt tăng 2,65%. Các cổ phiếu phục hồi hơn 1% trong chiều nay khá nhiều.

Hiện tượng đảo chiều như vậy cũng xuất hiện ở các nhóm cổ phiếu còn lại. Midcap đóng cửa tăng 0,58%, Smallcap tăng 0,23%. Ngay độ rộng cũng thể hiện hàng trăm cổ phiếu đổi màu từ đỏ thành xanh chiều nay. Mặt bằng giá được nâng lên đáng kể: Trong 231 cổ phiếu còn đỏ, chỉ 53 mã giảm hơn 1%, thanh khoản nhóm này chiếm 9,7% tổng khớp sàn HoSE. Phiên sáng sàn này có 74 cổ phiếu giảm hơn 1%. Phía ngược lại, trong 256 mã tăng, có 96 mã tăng trên 1% với thanh khoản 56,3% tổng thanh khoản sàn. Phiên sáng HoSE cũng mới có 36 mã tăng được hơn 1%.

Nhóm cổ phiếu tập trung thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay tăng giá khá tốt.

Khá nhiều cổ phiếu tăng mạnh cuối ngày đạt biên độ phục hồi mạnh và có thanh khoản cao. Ngoài HPG, có thể kể tới SSI, STB, VND, DIG, VIX, MWG, HCM… đều giao dịch trên 200 tỷ đồng và đổi màu giá thành công để cuối phiên tăng trên 1% so với tham chiếu.

Mặc dù tổng thể cả ngày thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX vẫn tương đối kém chỉ đạt 12.234 tỷ đồng, chủ yếu do phiên sáng giao dịch nhỏ. Dù vậy hai sàn vẫn có cải thiện khoảng 8% so với hôm qua. Thêm nữa, ở nhóm cổ phiếu tập trung dòng tiền cao nhất, cổ phiếu tăng giá là chủ đạo. Cụ thể, HoSE có 33 mã giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên hôm nay – chiếm 70% tổng giá trị khớp của sàn – thì có 24 mã tăng và chỉ 6 mã giảm. Trong 24 mã tăng, 19 mã tăng trên 1%.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có tín hiệu bán mạnh trở lại nhưng cũng không quá áp đảo. Cụ thể, khối này xả thêm 1.040,3 tỷ đồng trên sàn HoSE trong khi mua thêm 760,8 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 279,5 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng 173,1 tỷ. Tổng mức bán ra cả ngày hôm nay khoảng 1.565 tỷ đồng, bằng một nửa mức xả hôm qua. Các mã bị rút vốn mạnh là EIB -162 tỷ, VNM -93,5 tỷ, SSI -91,5 tỷ, HCM -57,3 tỷ, STB -56,4 tỷ, VND -32,4 tỷ… Phía mua có FUEVFVND +142,6 tỷ, DGC +52,8 tỷ.

Việc dòng tiền bắt đáy xuất hiện mạnh hơn về cuối phiên là tín hiệu tốt, khi VN-Index đã giảm trở lại sát ngưỡng hỗ trợ cuối tháng 11 vừa qua. Cổ phiếu đã điều chỉnh khá tốt trong nhịp giảm 4,5 phiên vừa rồi và cơ hội giao dịch ngắn hạn quay lại sẽ khuyến khích thanh khoản tăng.