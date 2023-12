Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSSE) vừa có báo cáo thay đổi về sở hữu không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Theo đó, quỹ thành viên Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capitald đã báo cáo bán ra 100.000 cổ phiếu VHC. Giao dịch diễn ra trong phiên 13/12.



Sau giao dịch, tổng lượng cổ phần VHC nhóm Dragon Capital nắm giữ giảm từ 9,4 triệu xuống 9,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,02% xuống còn 4,97% vốn, chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vĩnh Hoàn.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/12, giá cổ phiếu VHC giảm còn 75.600 đồng, tạm tính theo mức giá trên, nhóm quỹ Dragon Capital đã thu về khoảng 8 tỷ đồng sau thương vụ trên.

Tuy nhiên đóng cửa phiên 18/12, thị giá VHC giảm còn 70.100 đồng/cp và giảm hơn 7% kể từ phiên Dragon Capital bán bớt cổ phần và chỉ tăng 0,57% từ đầu năm đến nay.

Mới đây, VHC đã công bố báo cáo lợi nhuận quý 3 giảm và mức lợi nhuận này thấp hơn kỳ vọng của CTCP Chứng khoán VietCap (VCSC).

Cụ thể: VHC công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (-29% so với cùng kỳ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 849 tỷ đồng (-53% so với cùng kỳ), hoàn thành 67% và 55% dự báo cả năm tương ứng của VCSC.



Do kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo của VCSC cho VHC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong quý 3/2023, doanh thu của VHC giảm 17% so với cùng kỳ và gần như đi ngang so với quý trước. Điều này chủ yếu đến từ việc mức tăng 9% so với quý trước của sản lượng bán phi lê cá tra đông lạnh và các mặt hàng khác bị ảnh hưởng một phần do giá bán trung bình giảm. Lợi nhuận từ HĐKD của VHC giảm 66% so với quý trước do chi phí SG&A tăng 18% so với quý trước trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu đi ngang so với quý trước.

Đối với doanh thu theo thị trường trong quý 3/2023, VHC ghi nhận doanh thu tăng so với quý trước trên tất cả các thị trường trừ Hoa Kỳ (-20% so với quý trước). Doanh thu tăng mạnh nhất được ghi nhận ở Trung Quốc (+28% so với quý trước) và Châu Âu (+10% so với quý trước).



Theo VCSC, thị trường chính của công ty, Hoa Kỳ, cho thấy mức giảm so với cùng kỳ mạnh hơn so với kỳ vọng của VCSC trong 9 tháng đầu năm 2023, cho thấy niềm tin liên tục yếu đi từ các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm do nhu cầu ở thị trường này giảm.

Theo ước tính của VCSC, trong quý 3/2023, biên lợi nhuận gộp trước dự phòng hàng tồn kho giảm 14,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ còn 12,3% so với 26,5% trong quý 3/2022 và giảm 8,4 điểm phần trăm so với quý trước so với 20,7% trong quý 2. Điều này chủ yếu do giá bán trung bình trong quý 3 giảm 18% so với quý trước đạt 3,0 USD/kg so với mức 3,6 USD/kg của quý 2.

VCSC lưu ý rằng giữa các quý, VHC thường ghi nhận các khoản dự phòng hàng tồn kho và hoàn nhập các khoản dự phòng này, điều này có thể làm phức tạp việc giải thích biến động biên lợi nhuận gộp liên quan đến giá bán và chi phí đầu vào.