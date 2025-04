VN-Index sẽ cần thêm thời gian để tìm lại động lực quanh khu vực 1.220 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/4/2025

Thị trường kết thúc chuỗi tăng điểm sau khi không thành công vượt qua vùng 1.245 điểm. Kết phiên 15/4 VN-Index giảm 13,65 điểm, tương đương 1,1% xuống mốc 1.227,79 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 4,76 điểm, tương đương 2,21% xuống 210.24 điểm.

Thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái điều chỉnh tích lũy để thiết lập vùng cân bằng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau nhịp hồi phục mạnh dạng chữ V, thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái điều chỉnh tích lũy để thiết lập vùng cân bằng ngắn hạn trong thời gian chờ đợi các thông tin đàm phán về thuế quan. Diễn biến các nhóm cổ phiếu sẽ bắt đầu có sự phân hóa mạnh hơn theo kết quả kinh doanh quý 1 trong các tuần cuối tháng 04.

Nhà đầu tư có thể xem xét bán chốt lời từng phần với các vị thế mua dò đáy hoặc thực hiện cơ cấu danh mục khi thị trường tiến vào vùng kháng cự 1245-1265 điểm.

Các hoạt động trading nên chờ đợi thị trường điều chỉnh và thiết lập một vùng dao động giá cân bằng hơn sau nhịp biến động mạnh trước đó”.

Thị trường đang giằng co khi trở về vùng kháng cự cũ sau đà hồi phục hình chữ V

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index gặp lực cản tại vùng 1.245 – 1.250. Chỉ số lùi về giằng co quanh ngưỡng 1.227 và đóng cửa tại mốc 1.227,79 điểm, giảm gần 14 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí và Hóa chất dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Tài nguyên cơ bản tăng tốt. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX. Thị trường đang giằng co khi trở về vùng kháng cự cũ sau đà hồi phục hình chữ V, xu hướng này có thể sẽ kéo dài trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước các vùng tâm lý này”.

Ngắn hạn, VN-Index đã chịu áp lực bán ở vùng kháng cự quanh 1.250 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn, VN-Index đã chịu áp lực bán ở vùng kháng cự quanh 1.250 điểm với đa số các vị thế mua giá cao trong phiên giao dịch ngày 11/04/2025 về tài khoản đều chịu rủi ro thua lỗ. Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy giảm dưới vùng kháng cự 1.250 điểm - 1.270 điểm. Trên vùng hỗ trợ tâm lý mạnh quanh 1.200 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2018 cũng như thấp nhất tháng 11/2024.

Trong ngắn hạn, mặc dù hiện tại, chúng tôi cho rằng, nhiều mã vẫn tương đối rẽ so với các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên thị trường diễn biến khó lường, mức độ rủi ro ngắn hạn cao hơn cơ hội, nhất là đối với các nhóm ngành chịu áp lực thuế quan. Các vị thế tỉ trọng cao, còn dư nợ ký quỹ cần ưu tiên đánh giá danh mục, giảm tỉ trọng. Ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh mới hiện nay. Việc xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư nên chờ thị trường chung cân bằng trở lại

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhịp hồi phục của VN-Index đang đối mặt với thách thức giảm điểm trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“VN-Index hình thành mẫu nến spinning nhưng với bóng nến trên dài hơn, phản ánh trạng thái suy yếu đang hình thành rõ nét và bao phủ phần lớn độ rộng của thị trường. Ngoài ra, lực bán gia tăng mạnh ở một số cổ phiếu giữ nhịp chính đang bỏ ngỏ rủi ro đảo chiều cao hơn khi VN-Index thiếu vắng đi lực đỡ. Với dữ kiện trên, nhịp hồi phục đang đối mặt với thách thức giảm điểm trở lại trong trường hợp áp lực phân phối diễn ra trên diện rộng”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp và đi ngang quanh mức hiện tại trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ có diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới và thanh khoản có thể suy yếu trong một vài phiên. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư vẫn lạc quan và cơ hội mua mới vẫn còn nhiều.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý các nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục từ cổ phiếu yếu (mức Stock Rating < 80 điểm) sang các cổ phiếu mạnh (mức Stock Rating > 80 điểm)”.

Xác suất cao VN-Index sẽ cần thêm thời gian để tìm lại động lực quanh khu vực 1.220

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự nến Spinning top đỏ thể hiện sự giằng co biến động của VN-Index quanh vùng kháng cự 1.220-1.230.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có tín hiệu điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng ở vùng cản 1220-1230. Chỉ báo CMF xuống dưới mốc 0 thể hiện cho sự áp đảo của lực cung cũng như diễn biến phân hóa của dòng tiền. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI bẻ xuống thể hiện cho sự rung lắc của thị trường và xác suất cao VN-Index sẽ cần thêm thời gian để tìm lại động lực quanh khu vực 1.220 với biến động khoảng 10-15 điểm trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, các đường +/-DI và ADX đều neo trên mốc 25 cho thấy thị trường đang trong diễn biến đi ngang củng cố động lực. Chỉ báo MACD và RSI đang ở vùng cao và chuyển sang đi ngang thêm phần củng cố cho nhận định nêu trên. Do đó khả năng cao chỉ số chung sẽ tiếp tục vận động sideway để kiểm chứng cung-cầu quanh vùng điểm 1.220.

Lực cung áp đảo đã khiến VN-Index vận động dao động biên độ hơn 24 điểm trong phiên. Tuy nhiên, việc một số nhóm ngành/cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh cho thấy dòng tiền tiếp tục phân hóa và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục theo hướng bán giảm những mã bước vào nhịp điều chỉnh sau khi phục hồi mạnh, đồng thời chọn lọc cổ phiếu không thuộc nhóm bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình thuế quan, duy trì được quán tính hồi phục và có tín hiệu vượt kháng cự thuyết phục cùng lực cầu tham gia tốt để giải ngân thăm dò trong các phiên tiếp theo”.

VN-Index vẫn trong nhịp hồi phục kỹ thuật và chưa xác lập xu hướng rõ nét

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VNIndex đóng cửa tại 1.227,8 điểm giảm 13,65 điểm (-1,1%). KLGD khớp lệnh 939 triệu CP.

VNIndex sớm suy yếu khi tiệm cận vùng 1.250 nhưng cung chốt lời nhìn chung đang được kiểm soát tốt. Chỉ số vẫn trong nhịp hồi phục kỹ thuật và chưa xác lập xu hướng rõ nét.

Theo đó áp lực rung lắc có thể tiếp diễn trên vùng nền 1.200 – 1.220 trong khi vùng kháng cự gần giữ quanh 1.250 – 1.275”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.