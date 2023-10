VN-Index thủng đáy, bán tháo ồ ạt đẩy hơn 80 mã giảm sàn

Áp lực bán tháo đã tăng vọt chiều nay, tạo sức ép quyết định đẩy các chỉ số xuyên thủng đáy ngắn hạn. Điều khiến thị trường lo lắng là mô hình 2 đỉnh ở VN-Index được xác nhận, đồng nghĩa với nguy cơ giảm sâu hơn là hiện hữu.

Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên bốc hơi 37,15 điểm, tương đương giảm 3,22% so với tham chiếu. Mức giảm này hãy còn nhẹ hơn so với phiên “bay” gần 40 điểm hôm 25/9 hay phiên giảm trên 55 điểm ngày 18/8. Tuy nhiên sức ép mà nhà đầu tư cảm nhận được chắc chắn lớn hơn nhiều.

Lý do là thời gian giảm lần này kéo dài hơn, chỉ số tuy đạt đỉnh muộn nhưng cổ phiếu hầu hết có đỉnh từ tháng 8, thậm chí là cuối tháng 7. Do đó giai đoạn điều chỉnh ở cổ phiếu đã rất dài, mức thua lỗ dồn lại lớn hơn nhiều so với biên độ giảm của VN-Index.

Chiều nay thị trường chịu thêm sức ép của lượng cổ phiếu mua lỗ về tài khoản. Tuần trước thị trường đi ngang và có 3 phiên cuối tuần tăng khá tích cực. Đầu tuần này thị trường cũng vẫn lình xình, tạo cảm giác ổn định. Nhà đầu tư đặt kỳ vọng rất cao vào việc thị trường đã chạm đáy. Tuy nhiên diễn biến bất ngờ hôm nay không những rất tiêu cực về giá, mà còn xác nhận tín hiệu thị trường 2 đỉnh. Nhu cầu cắt lỗ càng nhanh càng tốt đã xuất hiện.

Chốt phiên sáng VN-Index mới có 2 mã giảm sàn, nhưng đến chiều thì tới 53 mã. Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản giảm sàn la liệt, thậm chí cả VND, VCI lẫn các mã đầu cơ hạng nặng như VIX, CTS, BSI, ORS… Nhóm bất động sản thì quá nhiều: DXS, DIG, PDR, VPH, QCG, NVL… Ngoài ra các cổ phiếu bình thường khác như HSG, DGW, NKG… cũng giảm hết biên độ.

Cổ phiếu nhóm chứng khoán, bất động sản giảm sàn la liệt.

Thanh khoản phiên chiều trên HoSE tăng vọt 24% so với phiên sáng, đạt gần 10.939 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, giao dịch đạt 12.223 tỷ, tăng khoảng 21% so với phiên sáng. Tiếc rằng mức thanh khoản tăng mạnh này là do hoạt động bán tháo.

Toàn sàn HoSE kết phiên có 51 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì 37 mã (khoảng 73%) là giảm trên 3% giá trị với 17 mã giảm hết biên độ. Duy nhất 1 mã giảm nhẹ là VJC -0,61%, HDB tham chiếu và duy nhất DPM tăng 0,53%. Chỉ 51 mã này đã chiếm tới 80% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE. Đây là bằng chứng rõ nhất của hoạt động bán tháo tạo sức ép khổng lồ lên giá cổ phiếu.

Độ rộng của VN-Index cuối phiên ghi nhận 37 mã tăng/481 mã giảm. Vẫn rất ít cổ phiếu đi ngược dòng có được thanh khoản đáng tin cậy. RDP tăng 6,64% với 31,9 tỷ, DBD tăng 2,88% với 14,2 tỷ, TTA tăng 2,42% với 25,3 tỷ, CTI tăng 0,99% với 16,1 tỷ là số rất ít mã đáng kể.

Khối ngoại buổi chiều mua ròng nhẹ 77,8 tỷ đồng nhưng phiên sáng đã bán ròng 233,7 tỷ. Các mã bị bán nhiều là CTG -52,1 tỷ đồng ròng, VPB -46,1 tỷ, VIC -30,4 tỷ, MSN -28,9 tỷ, VCG -27,7 tỷ, VCI -26,9 tỷ, VHM -20,3 tỷ. Phía mua có DPM +51,9 tỷ, MWG +35,3 tỷ, VHC +21,9 tỷ, FTS +26,3 tỷ, HDB +20,1 tỷ, VRE +20 tỷ.

VN-Index đóng cửa còn 1.118,1 điểm, chính thức xuyên thủng mức đáy tuần trước phát đi tín hiệu tiêu cực về nguy cơ sẽ còn giảm sâu hơn nếu chiếu theo mô hình kỹ thuật 2 đỉnh. Chiều nay thị trường cũng đã phản ứng tiêu cực trước kịch bản này.