Định giá rẻ, lợi tức hấp dẫn hơn tiền gửi tiết kiệm, đây là "thời điểm vàng" để đầu tư chứng khoán?

Các chuyên gia phân tích của VnDirect nhận định đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào kênh chứng khoán.

THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của Vn-Index trung bình trong tháng 9 ở mức 6,9%, không đổi so với tháng trước do Vn-Index đã có sự điều chỉnh khá mạnh trong tuần thứ 3 của tháng 9. Bình quân lãi suất huy động 12 tháng của các NHTM trong tháng 9 giảm mạnh về mức 5,7% sv 6,2% trong tháng 8), khiến cho khoảng cách giữa E/P và lãi suất tiền gửi ngân hàng được nới rộng.

Động thái phát hành tín phiếu trên thị trường mở gần đây của NHNN nhằm ổn định tỷ giá có thể khiến lãi suất liên ngân hàng tăng lên sau khi đang ở vùng đáy 2 năm gần đây, từ đó khiến lãi suất huy động của các NHTM khó có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên với dự báo lợi nhuận thị trường sẽ dần được cải thiện trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào kênh chứng khoán.

Tại ngày 25 tháng 9 năm 2023, Vn-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,7 lần, chiết khấu 12,5% so với P/E trung bình 5 năm và thấp hơn 7,3% so với đỉnh ngắn hạn trước đó. Định giá thị trường hiện tại đã dần trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Bên cạnh đó, xu hướng cải thiện về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong 2 quý cuối năm cũng sẽ giúp mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Dự báo P/E forward 2023 của chỉ số VN-Index ở mức 12-12,5 lần, là mức hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp hiện nay và hoàn toàn đáng cân nhắc để giải ngân cho mục tiêu trung và dài hạn.

Chỉ số VN-Index đã giữ được ở trên đường MA200 tuần thành công và qua đó kỳ vọng hình thành vùng cân bằng để tích lũy trở lại. Xu hướng vận động tích lũy trong biên độ từ 1.130 – 1.210 có thể sẽ là kịch bản cho thị trường trong tháng 10.

Rủi ro của thị trường tập trung bởi 2 yếu tố: Áp lực tỷ giá nếu tiếp tục gia tăng sẽ gây sức ép lên chính sách tiền tệ tại Việt Nam; Rủi ro giảm phát từ phía Trung Quốc và đặc biệt từ nhóm ngành bất động sản có thể làm ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư về nhóm ngành này. Qua đó các nhà đầu tư nên lưu ý với nhóm ngành nhạy cảm về lãi suất hạn chế các vị thế mua rủi ro.

Tuy nhiên thị trường vẫn còn tiềm tàng nhiều cơ hội khi bức tranh lợi nhuận trong Quý 3 dự kiến sẽ tích cực hơn cũng như mặt bằng định giá thị trường đã về vùng hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện từ các xu hướng đáng chú ý sau: Đầu tư công vẫn là mũi nhọn tăng trưởng kinh tế, Triển vọng xuất nhập khẩu đang dần phục hồi, Theo sau sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất, bán lẻ sẽ phục hồi nhờ sức mua cải thiện; dòng vốn FDI duy trì tích cực cải thiện triển vọng nhóm bất động sản khu công nghiệp.

NHIỀU KỲ VỌNG TỪ NHÓM NGÀNH XUẤT KHẨU

Cụ thể, VnDirect kỳ vọng xuất khẩu cá tra có thể tiếp tục khởi sắc từ đó giúp kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng khả quan trong Q4/23.

Đà tăng trưởng sẽ tiếp tục do các thị trường nhập khẩu chính bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, mức hàng tồn kho tại các thị trường đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Riêng về thị trường Mỹ, kết quả đánh giá sơ bộ POR 19 với mức thuế chống bán phá giá đã giảm so với kết quả của POR 18 cũng sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này. Hiện nay thị trường Trung Quốc đang xảy ra tình trạng thiếu cá thịt và cá giống rô phi và được dự kiến tính trạng này sẽ kéo dài đến năm sau, đây cũng sẽ là 1 yếu tố hỗ trợ cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cũng sẽ được hưởng lợi từ đà tăng tỷ giá USD/VND và sự hạ nhiệt của giá thức ăn cho cá trong thời gian gần đây. Do đó, kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sẽ ghi nhận được mức tăng trưởng khả quan nhờ vào điều kiện thuận lợi của ngành.

VnDirect cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sợi sẽ khả quan hơn trong Q4/23. Theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) kỳ vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 4 tháng cuối năm 2023 có thể duy trì mức 1,5 tỷ USD/tháng nhờ Q4 thường là mùa cao điểm cho việc sửa nhà và nội thất. Chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sẽ ghi nhận KQKD phục hồi rõ ràng hơn trong Q4/23 nhờ hàng tồn kho của các nhà bán lẻ nội thất Mỹ đã giảm kể từ tháng 4/23 và doanh số bất động sản sơ cấp tại Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi.

Đồng thời, xuất khẩu sợi tăng tưởng báo hiệu đầu cho việc phục hồi của ngành dệt may do sợi là thượng nguồn của chuỗi giá trị ngành. Nhu cầu cho các mặt hàng ngành Dệt may có xu hướng tăng cao vào quý cuối năm để phục vụ cho các dịp lễ, Tết, do đó chúng tôi kỳ vọng hoạt động xuất khẩu các sản phẩm ở khâu thượng nguồn (xơ sợi) sẽ tiếp tục phục hồi trong Q4/23. Trong khi đó kỳ vọng nhu cầu cho các sản phẩm vải và may mặc tại Mỹ sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng kể từ Q1/24 nhờ bối cảnh kinh tế vĩ mô trở nên tích cực hơn.

Với đầu tư công, theo GSO, vốn nhà nước thực hiện trong tháng 9/2023 đạt 63.924 tỷ đồng, tăng 28,3%. Lũy kế 9T23, vốn thực hiện đạt hơn 415 nghìn tỷ

đồng (+23,5% svck), tương đương 57,4% kế hoạch cả năm. VnDirect tiếp tục duy trì kỳ vọng giải ngân đầu tư công trong năm 2023 sẽ tăng 25% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI thực hiện tăng 6,5% so với cùng kỳ đạt 2,8 tỷ USD trong T9/23. Lũy kế 9T23, vốn FDI thực hiện đạt 15,9 tỷ USD, tăng 2,2% svck năm 2022. Dòng vốn FDI sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian

tới từ kết quả khả quan qua các chuyến thăm giữa Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam – Mỹ.

Thị trường bất động sản khu công nghiệp sẽ trải qua khoảng thời gian khan hiếm nguồn cung mới ở cả miền Bắc và miền Nam, ước tính sẽ chỉ có lần lượt 1.388ha và 3.757ha được bổ sung thêm trong giai đoạn 2024-27 chủ yếu do những vướng mắc về pháp lý cho các dự án mới còn nhiều vướng mắc, sẽ khó có thể được thông qua sớm.

Với việc dòng vốn FDI được kì vọng sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam trong thời gian tới, đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển KCN đang sở hữu diện tích đất sẵn sàng cho thuê lớn, tính pháp lý minh bạch, đặc biệt với các nhà phát triển có kinh nghiệm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực điện tử như KBC, BCM… sẽ nhanh chóng nắm bắt thu hút nhà đầu tư nước ngoài.