VN30 VÀ VNFinlead sẽ thay đổi danh mục ra sao trong kỳ cơ cấu tháng 1/2022?

Trong suốt năm 2021, chỉ số VN30 đã tăng 38% so với đầu năm, vượt trội so với VN-Index tăng khoảng 31,8% so với đầu năm nhưng xếp sau các chỉ số khác. Với dòng vốn chảy mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình kể từ tháng 7/2021 đã giúp cho chỉ số VN-Smallcap và VN-Midcap trở thành những chỉ số có mức tăng tốt nhất, lần lượt tăng 96,4% và 67,4% so với đầu năm. VNDiamond và VNFinlead cũng tăng 57,3% và 50% so với đầu năm.

Theo định kỳ, ngày 17/1 tới đây, HoSE sẽ công bố thành phần danh mục chỉ số VN30 và VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 1. Sau đó, các quỹ ETF sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục vào ngày 28/1.

Với VN30, nhóm này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 7/2/2022. Theo dự báo của VnDirect, sẽ không có thay đổi thành phần chỉ số trong đợt xem xét định kỳ này vì tất cả các thành phần VN30 hiện đều đáp ứng các tiêu chí để ở lại VN30.

Các quỹ ETF tham chiếu trên chỉ số VN30, với tổng giá trị tài sản ròng là 11.250 tỷ đồng bao gồm ETF DCVFM VN30, ETF SSIAM VN30 và ETF FUEMAV30, sẽ cân đối lại danh mục đầu tư vào ngày giao dịch trước đó (28/1/2022). Quỹ DCVFM VN30 ETF đã bị rút ròng hơn 1.100 tỷ đồng kể từ đầu năm tính đến 24/12/21. Việc rút ròng này có thể một phần là do cơ cấu dòng vốn sang quỹ ETF DCVFM VNDiamond.

Một số cổ phiếu ngân hàng đã bỏ lỡ cơ hội được thêm vào rổ VN30 trong đợt xem xét định kỳ lần này, chủ yếu do đợt điều chỉnh giá gần đây làm giảm giá trị vốn hóa của các cổ phiếu. Trong khi đó, các cổ phiếu thành phần VN30 hiện tại vẫn đủ điều kiện để ở lại trong rổ VN30. Tuy nhiên, một số cổ phiếu ngân hàng sẽ nằm trong danh sách theo dõi của VnDirect để có thể được thêm vào VN30 trong đợt đánh giá định kỳ tiếp theo, nếu một trong những sự kiện này xảy ra.

Theo đó, VIB và SSB lọt vào Top 20 công ty lớn nhất về giá trị vốn hóa thị trường hiện tại, VIB và SSB lần lượt xếp thứ 22 và 24; hoặc là bất kỳ cổ phiếu thành phần nào trong VN30 rơi khỏi Top 40 công ty lớn nhất về giá trị vốn hóa thị trường, ví dụ, hiện tại KDH và PNJ lần lượt ở vị trí thứ 36 và 37.

Cùng một cách nhìn nhận, dựa trên số liệu ngày 31/12/2021, Chứng khoán Yuanta dự báo chỉ số VN30 sẽ không thêm mới hay loại bớt cổ phiếu nào trong danh mục.

Trong khi đó, Yuanta dự báo VnDirect (VND) sẽ trở lại rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 1 này do đã đáp ứng được điều kiện thời gian sau khi chuyển sàn. Ở chiều ngược lại, VNFinLead sẽ không loại cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu tháng 1.

Trước đó, VND từng nằm trong rổ VNFinLead, tuy nhiên việc tạm chuyển giao dịch sang HNX để giúp giảm tải hệ thống HoSE đã khiến cổ phiếu này bị loại khỏi rổ chỉ số trong kỳ cơ cấu tháng 4/2021.

Trong trường hợp VND được thêm vào rổ VNFinLead, rổ này sẽ nâng số lượng cổ phiếu trong danh mục lên con số 20. Hiện tại, SSIAM VNFinLead ETF là quỹ duy nhất sử dụng chỉ số tham chiếu là VNFinLead Index với quy mô khoảng 3.500 tỷ đồng.

Vốn hóa thị trường VND hiện đạt hơn 35.000 tỷ đồng và là Công ty chứng khoán có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường. Năm 2021, VND ước đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đây là con số lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử của VnDirect.