VOC sắp thoái vốn tại Calofic, dự kiến thu về 2.158 tỷ đồng

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex (mã VOC-UpCoM) thông báo nghị quyết HĐQT công ty việc thoái vốn Công ty TNHH Calofic.

Theo đó, HĐQT công ty thống nhất tái cấu trúc khoản đầu tư tài chính tại Calofic và chuyển nhượng 24% cổ phần cho đối tác là Siteki Investment với giá trị chuyển nhượng được thoả thuận gần 2.158 tỷ đồng.



Được biết, VOC là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Kido và Kido sở hữu gần 87,3% tại VOC.

Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Tổng giám đốc, làm người đại diện VOC để thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo kế hoạch, Vocarimex sẽ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, chốt quyền ngày 5/12. Nội dung họp xoay quanh việc tái cơ cấu tài chính cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại.

Về phía KDC, công ty cũng chuẩn bị họp Đại hội cổ đông bất thường để chia cổ tức đặc biệt tỷ lệ 50% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Ngày đăng ký cuối cùng 23/11 và ngày giao dịch không hưởng quyền 22/11.

Với hơn 257 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kido dự kiến chi 1.285 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Kết thúc quý 3/2022, Vocarimex ghi nhận doanh thu 452 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ (328 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,5 tỷ đồng.



VOC cho biết, lợi nhuận trước và sau thuế có lãi so với cùng kỳ là do tăng thu nhập tài chính từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư vào CTCP Dầu Thực vật Tân Bình. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của VOC đạt 1.013 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng.