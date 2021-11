KDC tiếp tục đăng ký mua trọn lô cổ phần VOC từ SCIC

Theo đó, KDC đăng ký tham chào mua cạnh tranh trọn lô hơn 44 triệu cổ phần VOC của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông qua đấu giá.

Dự kiến, phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 8/11/2021.

Hiện tại, Kido đang sở hữu 62.118.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của VOC. Nếu thành công, KDC sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 106.329.000 cổ phiếu, chiếm 87,29% vốn tại VOC.

Trước đó, theo thông báo hồi cuối tháng 10, SCIC sẽ tiến hành đấu giá trọn lô lượng cổ phần của Vocarimex với giá khởi điểm là gần 1.256 tỷ đồng/lô cổ phần, tương ứng 28.400 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 3/11 giá cổ phiếu VOC tăng 4,03% lên 35.400 đồng/cổ phiếu.

Được biết, SCIC từng 2 lần tổ chức bán đấu giá lượng cổ phần Vocarimex tương tự, tuy nhiên do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia nên phiên đấu giá bị hủy bỏ. Tại lần thứ 3 vào cuối năm 2020, đã có hai nhà đầu tư đăng ký tham gia mua trọn lô cổ phần là Tập đoàn Kido và ông Trần Hoàng Nam, tuy nhiên, SCIC đã chưa thể hoàn thành thoái vốn do vướng một số quy định mới dẫn tới không được cơ quan chức năng phê duyệt.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu bán hàng quý 3 của VOC giảm hơn 48% từ 633 tỷ xuống còn gần 328 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 3 lỗ 1,5 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ 72,6 tỷ đồng. VOC cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm là do lợi nhuận gộp giảm, giảm doanh thu tài chính do quý 3 này công ty không có thu nhập từ cổ tức đặc biệt của Dầu thực vật Tường An mạc dù chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí tài chính đều tiết giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp quý 3/2021 giảm 51,13% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của doanh thu; doanh thu sụt giảm chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ nhóm thương mại quý 3/2021 giảm 66,96% so với cùng kỳ tác động là cho doanh thu nhón này giảm 46,52% so với cùng kỳ.