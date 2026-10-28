WEF đánh giá cao vai trò chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh thế giới hiện nay

Sáng 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WEF trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối công tư và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Hợp tác hai bên thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là việc thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu và triển khai các sáng kiến trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – WEF giai đoạn 2023–2026.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Để đạt mục tiêu này, Việt Nam chú trọng huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và khu vực đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị WEF phối hợp xây dựng văn kiện hợp tác mới cho giai đoạn tiếp theo, xác định tầm nhìn và các ưu tiên hợp tác phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam.
Đặc biệt, WEF tiếp tục tư vấn đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò của Trung tâm C4IR tại Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư vào Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thủ tướng cũng đề nghị WEF tiếp tục đồng hành tổ chức thường niên Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, huy động doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Nhấn mạnh yêu cầu hợp tác thực chất, Thủ tướng mong muốn hai bên chuyển hóa các ý tưởng, sáng kiến thành hành động, các cam kết thành kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Về phần mình, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler đánh giá cao thành tựu phát triển, tầm nhìn dài hạn của Việt Nam, đặc biệt là định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ và phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân.
Khẳng định Việt Nam có vai trò chiến lược rất quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay, ông Stephan Mergenthaler đề nghị hai bên nghiên cứu đưa quan hệ Việt Nam – WEF lên tầm mức cao nhất.
Giám đốc điều hành WEF khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân và đặc biệt là trong công tác tổ chức APEC 2027.
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