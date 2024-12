Xu thế dòng tiền: Chống chịu tốt áp lực bên ngoài

Tâm điểm của thị trường tuần qua và phiên sụt giảm bất ngờ ngày 19/12 khi thị trường trong nước chịu ảnh hưởng của biến động mạnh từ thế giới. Dù vậy đánh giá của các chuyên gia lại khá tích cực khi nhìn nhận mức độ biến động là ổn định hơn nhiều.

Thông điệp “diều hâu” của FED về lộ trình cắt giảm lãi suất năm 2025 là nhân tố chính khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh ngày 18/12. Đây cũng là nguyên nhân khiến USD tăng giá mạnh và tỷ giá trong nước cũng căng thẳng hơn. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm dưới áp lực này là hoàn toàn bình thường. Các chuyên gia nhìn nhận biên độ giảm dưới 1% của VN-Index so với mức giảm 2%-3% của thị trường Mỹ là tích cực. Đồng thời thị trường trong nước cũng xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ và tạo nhịp phục hồi sau đó.

Với sức ép tỷ giá và áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, các chuyên gia có đánh giá khác nhau. Việc tỷ giá tăng và neo cao trong năm 2025 có thể khiến xu hướng bán ròng từ khối ngoại tiếp diễn. Ý kiến lạc quan hơn lại cho rằng động thái can thiệp của Ngân hàng nhà nước là kịp thời và tỷ giá cũng không lên quá mạnh. Mặt khác, thời điểm đầu năm thường là lúc không căng thẳng về ngoại tệ. Ngoài ra các tín hiệu về kết quả kinh doanh, nâng hạng cũng góp phần thu hút dòng tiền chung khi định giá trở lên hấp dẫn hơn.

Hoạt động đầu tư của các chuyên gia tuần qua cũng khác nhau, có việc bắt đáy nhưng cũng có đứng ngoài quan sát. Dù vậy điểm chung là sự chờ đợi các tín hiệu phục hồi và đánh giá thị trường không có các rủi ro để điều chỉnh lớn.

Tâm điểm của thị trường tuần qua là phiên giao dịch ngày 19/12 khi nhà đầu tư phản ứng khá tiêu cực với biến động của chứng khoán thế giới. Trạng thái đi ngang hẹp với thanh khoản rất thấp đã bị phá vỡ theo hướng tiêu cực. Anh chị đánh giá thế nào về diễn biến này? Liệu nhà đầu tư có sợ hãi quá mức?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Trong phiên ngày 19/12, diễn biến bất lợi của một số yếu tố vĩ mô đã khiến thị trường phản ứng tiêu cực ngay từ thời điểm mở cửa trước khi tiếp tục cho tín hiệu lao dốc vào đầu phiên chiều sau đó. Tuy nhiên, vẫn có thể quan sát được dòng tiền bắt đáy duy trì ở các vùng giá thấp, tập trung ở một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt và giúp chỉ số tạo mẫu nến rút chân về cuối phiên. Theo đánh giá của tôi, nhìn chung không có dấu hiệu bán hoảng loạn chiếm ưu thế hoàn toàn trên thị trường.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường đã phản ứng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/12 do ảnh hưởng rất lớn từ thị trường chứng khoán Mỹ khi 1,5 nghìn tỷ đô đã bốc hơi. VN-Index cũng ghi nhận khối ngoại bán ròng gần 1,5 nghìn tỷ đồng trong tuần vừa qua sau những thông tin vĩ mô tiêu cực. Tuy nhiên, theo tôi thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn giữ được sự cân bằng tốt và chưa bị bán tháo trong hoảng loạn từ nhà đầu tư trong nước. Điều này cho thấy rằng niềm tin của nhà đầu tư với thị trường trong nước đã cải thiện rất nhiều trước những diễn biến tiêu cực từ các thị trường lớn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong tuần qua, thị trường đã có một phiên giảm khá theo diễn biến tiêu cực của thị trường thế giới, tuy vậy nếu so với mức giảm trung bình 2-3% của thế giới thì mức giảm gần 1% của VN-Index là tương đối tốt. Mặc dù áp lực bán gia tăng nhưng tín hiệu nến hình thành không xấu khi xuất hiện nến giằng co cho thấy có lực cầu đỡ; đồng thời áp lực bán chỉ tập trung chính ở VN30, trong khi Midcap vẫn có nhóm hút tiền. Nhìn chung, dù độ biến động gia tăng lên nhưng tôi không nhìn thấy có sự hoảng loạn trong phiên này mà vẫn duy trì được đặc điểm phân hóa như giai đoạn đi ngang suốt nhiều tháng nay. Do đó tôi đánh giá phiên này không đến mức quá tiêu cực.

Tôi có phần nghiêng hơn về khả năng vùng hỗ trợ 1240-1260 điểm có thể sẽ giữ được, và sẽ cần đà bật tăng tốt trở lại vượt 1267 điểm kèm khối lượng cao để xác nhận tạo đáy. Trường hợp nếu chưa có được tín hiệu này thì có thể sẽ cần chú ý đến khả năng rũ 1240 rồi mới tạo đáy trở lại.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Phiên giao dịch ngày 19/12 thị trường phản ứng tiêu cực cùng với biến động chứng khoán thế giới cho thấy việc thiếu thông tin hỗ trợ và thị trường cái “cớ” để điều chỉnh sau những phiên đi ngang kèm thanh khoản thấp.

Tuy nhiên, điểm sáng của thị trường là thanh khoản cải thiện đáng kể so với các phiên giao dịch trước đó. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn vượt 20.000 tỷ đồng/phiên, sau nhiều phiên giao dịch liên tiếp thị trường “cạn” thanh khoản. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt gần 17.500 tỷ đồng. Mặc dù là một phiên giảm điểm nhưng cho thấy rằng dòng tiền vẫn đang chờ đợi điểm mua hấp dẫn hơn để tham gia thị trường chứ không rút ra hẳn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng việc thị trường chỉ điều chỉnh trong khu vực 1250 – 1255 điểm dưới mốc 1260 – 1265 điểm không phải là quá xấu. VN-Index vẫn trong trong pha điều chỉnh ngắn hạn với vùng hỗ trợ rất mạnh mốc 1250 – 1255 điểm. Các nhà đầu tư đôi khi bị tâm lý và lo lắng quá mức có thể hành động vội vàng. Hiện vẫn đang có nhiều cơ hội đầu tư và giao dịch ngắn hạn tập trung ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Thị trường có diễn biến điều chỉnh bình thường trước khi phục hồi tăng điểm trở lại trong tuần giao dịch cuối tháng.

Ảnh hưởng từ thông điệp giảm tần suất cắt giảm lãi suất năm 2025 khiến USD-Index tăng mạnh lên đỉnh 24 tháng và trong nước tỷ giá cũng đã tăng vượt đỉnh 2024. Anh chị đánh giá rủi ro mới này như thế nào? Áp lực tỷ giá có khiến dòng vốn ngoại quay lại đà bán ròng lớn sau khi đã hạ nhiệt trong vài tuần vừa qua?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Các phiên giao dịch tuần vừa rồi cũng chứng kiến khối ngoại đổi trạng thái bán ròng ngoại trừ phiên ngày 20/12. Áp lực về tỷ giá có thể ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn, tuy nhiên ngân hàng nhà nước sẽ sớm can thiệp để ổn định tỷ giá trong năm 2025 và với dòng vốn đầu tư nước ngoài được dự báo sẽ tăng vọt trong tương lai thì tôi nhận định rằng dòng vốn từ khối ngoại sẽ sớm quay trở lại mạnh mẽ trong 2025.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Rủi ro từ thông điệp giảm tần suất cắt giảm lãi suất trong năm 2025 là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu và trong nước. Việc USD-Index tăng mạnh lên đỉnh 24 tháng cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào một chính sách tiền tệ thận trọng từ phía Fed, đồng thời có thể làm gia tăng sự hấp dẫn của đồng USD so với các loại tiền tệ khác, trong đó có VND. Điều này tác động trực tiếp đến tỷ giá và các dòng vốn quốc tế.

Trong vài tuần qua, dòng vốn ngoại đã có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là từ khi thị trường chứng khoán trong nước có mức tăng trưởng tốt và ổn định. Tuy nhiên, nếu tỷ giá VND tiếp tục yếu đi, rủi ro về lạm phát nhập khẩu tăng cao, cùng với sự tăng giá của đồng USD, có thể khiến các nhà đầu tư ngoại quay lại xu hướng bán ròng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc tỷ giá tăng mạnh trong giai đoạn gần đây buộc Ngân hàng nhà nước phải thực hiện bán ngoại tệ để can thiệp trở lại kể từ tháng 6/2024. Sau 3 ngày bán liên tục (18, 19 & 20/12), Ngân hàng nhà nước đã thực hiện bán hơn 1.7 tỷ USD, cùng với đó cũng đã thực hiện điều chỉnh kỳ hạn phát hành Tín phiếu xuống 7 ngày thay vì 14 và 28 ngày trước đó. Việc thu hẹp kỳ hạn đối với Tín phiếu nhằm mục đích kép đẩy lãi suất VND đối với các kỳ hạn ngắn lên, thu hẹp lãi suất swap, đồng thời đảm bảo thanh khoản VND cho thị trường trong giai đoạn cận Tết.

Với sự can thiệp này, tỷ giá trong phiên cuối tuần đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với 2 phiên trước đó, tuy nhiên vẫn neo ở mức cao do các áp lực từ thế giới (DXY) và “outflow” trong nước gia tăng trong giai đoạn nửa cuối tháng từ hoạt động nhập khẩu. Tôi cho rằng các áp lực này sẽ khiến cho các chính sách tiền tệ trong ngắn hạn của Ngân hàng nhà nước sẽ theo thiên hướng thận trọng hơn.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, dòng vốn ngoại sẽ không rút ròng quá mạnh vì tôi cho rằng áp lực tỷ giá sẽ giảm bớt trong giai đoạn đầu năm nhờ các nguồn kiều hối và đầu tư. Đồng thời các số liệu kết quả kinh doanh quý 4 cũng dự báo khá khả quan, qua đó giúp cho mặt bằng định giá của thị trường cũng hấp dẫn hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Biến động tỷ giá thường giao động mạnh vào giai đoạn cuối năm đặc biệt là vừa qua sau khi FED giảm lãi đi kèm thông điệp tốc độ nới lỏng có thể chậm lại giai đoạn tới tới tác động mạnh đến chỉ số đô la DXY lên mức cao. Kiểm soát tỷ giá vẫn sẽ nhiệm vụ ưu tiên của Ngân hàng nhà nước để có thể bơm/hút tiền trên hệ thống kể cả hoạt động bán ngoại tệ - lãi suất liên ngân hàng giảm cũng khiến chênh lệch lãi suất USD và VND gia tăng và khiến tỷ giá biến động mạnh. Khối ngoại cũng có 2 tuần cuối tháng để điều chỉnh và cơ cấu danh mục. Theo tôi nhà đầu tư nước ngoài có thể bán ròng theo lộ trình một số cổ phiếu trong danh mục trong giai đoạn cuối tháng và tỷ giá cũng không phải là lý do chính.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thông điệp từ FED về việc giảm tần suất cắt giảm lãi suất năm 2025 xuất phát từ việc lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu, và nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy các dấu hiệu mạnh mẽ, do đó, FED cần thận trọng hơn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Sự tăng vọt của DXY và biến động về mặt tỷ giá đã đặt Ngân hàng Nhà nước vào tình thế phải điều hành chính sách một cách linh hoạt hơn hoặc sử dụng những biện pháp can thiệp trực tiếp như bán dự trữ ngoại hối để giảm áp lực, và nhiều khả năng vấn đề rút USD ra khỏi các thị trường mới nổi sẽ còn tiếp diễn. Điều này có thể dẫn đến việc dòng vốn ngoại quay lại xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến thanh khoản động lực của chỉ số.

Những tuần cuối năm thường có hiệu ứng “sóng Noel” nhưng diễn biến hôm 19/12 đã khiến VN-Index giảm nhiều hơn mức dự kiến của anh chị tuần trước quanh 1260 điểm và phiên phục hồi cuối tuần không giành lại được mốc này. Liệu VN-Index còn có cơ hội quay lại đỉnh 1300 trong tháng 12 hoặc có thêm một nhịp tăng nữa cuối năm?

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi khả năng chỉ số VN-Index quay lại đỉnh 1300 điểm trong tháng 12 là không cao trong bối cánh đang cạn kiệt thanh khoản. Thanh khoản chỉ cải thiện khi thị trường điều chỉnh mạnh cho thấy dòng tiền đang chờ giải ngân ở vùng điểm thấp hơn là kỳ vọng thị trường tăng mạnh trong giai đoạn hiện tại. Dòng tiền đang chờ đợi vào thị trường khi có “cú hích” từ thông tin hỗ trợ vào đầu năm 2025 chẳng hạn như kết qua kinh doanh và hệ thống KRX được đưa vào vận hành.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

VN-Index cũng đã có dấu hiệu đứng vũng trên vùng hỗ trợ 1250 – 1255 và vẫn có cơ hội phục hồi trở lại khu vực 1280 – 1300 điểm trong giai đoạn cuối cùng của tháng 12. Diễn biến của nhiều cổ phiếu ngành cơ bản cũng là khả quan. Tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng vào một đợt hồi phục giai đoạn ở các phiên giao dịch cuối của năm 2024.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi cho rằng hiệu ứng “sóng Noel” thường không áp dụng cho thị trường Việt Nam và cũng không có cơ sở để kỳ vọng vào sự kiện này. Những biến động lớn trong giai đoạn cuối năm thường đến từ hoạt động “chốt NAV” của các quỹ lớn. Tuy nhiên, hiệu suất của đa số các quỹ ETF và quỹ mở trên thị trường đều khá tốt đến thời điểm hiện tại, do đó nếu không có thông tin vĩ mô nào nổi bật, với mặt bằng thanh khoản giao dịch suy yếu như hiện tại thì VN-Index khó có động lực gì đột biến trong giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

VN-Index vẫn đang bảo toàn được trên vùng MA200, MA50 và MA20 của biểu đồ ngày, dự báo thị trường sẽ tiếp tục tích luỹ trong vùng 1250-1260 điểm. Nếu thị trường bảo toàn và giữ được vùng giá này thì tôi nghĩ sẽ sớm xuất hiện nhịp hồi phục.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc FED có những phát biểu mang tính diều hâu hơn dự kiến, làm cho tỉ giá trong nước bật tăng, cùng với việc vô tình trùng với ngày đáo hạn phái sinh – thường là ngày các nhà đầu tư hạn chế các hoạt động giao dịch – đã góp phần tạo nên biến động lớn trên thị trường vào ngày 19/12 vừa qua. Tôi đánh giá phiên ngày 19/12 là một phiên mang tính nhiễu nhiều hơn là việc có hàm ý gì khác, vì trong ngày hôm đó thị trường châu Á đều đa số ghi nhận phiên tăng điểm, trái ngược với thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên giảm điểm 0.89%. Bên cạnh đó qua 2 phiên 19 và 20/12 cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu có mức tăng > 5% kèm thanh khoản lớn (HVN, VGI, YEG, VTO, VOS, SGP, VGT…). Do đó, tôi thấy gần như các cổ phiếu bây giờ vận động theo câu chuyện riêng khá nhiều và việc điểm số thị trường không quá quan trọng khi tâm lý thị trường sẽ được cải thiện sau phiên đáo hạn phái sinh.

Hiện tại, tôi vẫn không thấy có rủi ro nào quá lớn làm thị trường tiếp tục rơi thêm và nhà đầu tư nên tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong bối cảnh kết quả kinh doanh các công ty sẽ bắt đầu được rò rỉ vào tuần sau.

Tuần trước anh chị đã nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao, biến động khá mạnh tuần này có gây tổn hại tới danh mục? Thống kê cho thấy nhà đầu tư cá nhân mua ròng rất lớn trong ngày 19/12, đây có phải là tín hiệu của dòng tiền bắt đáy mới? Anh chị có tham gia bắt đáy trong phiên biến động mạnh đó hay không?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Nhịp rung lắc mạnh của thị trường với thanh khoản cao trong phiên giao dịch ngày 19/12 là cơ hội của nhiều nhà đàu tư tham gia lại thị trường và có dòng tiền lớn bắt đáy. Danh mục của tôi cũng chịu ảnh hưởng sau những nhịp rung lắc của thị trường, tuy nhiên ảnh hưởng chưa quá tiêu cực. Việc lựa chọn danh mục đầu tư thời điểm này là vô cùng quan trọng, khuyến nghị của tôi là nhà đầu tư cần lựa chọn những cổ phiếu kênh trên, bị ảnh hưởng rất ít bởi thị trường chung.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dưới góc độ kỹ thuật thì diễn biến của phiên 19/12 đã có sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy tương đối đáng kể, tuy nhiên diễn biến đó chưa đủ để xác nhận cơ hội đảo chiều cho thị trường. Tạm thời tôi chưa gia tăng thêm vị thế và vẫn đang đừng ngoài quan sát.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo thống kê phiên 19/12 thì tự doanh và khối ngoại đồng thuận bán ra, trong khi nhà đầu tư cá nhân mua vào. Việc dòng tiền cá nhân đi ngược dòng tiền tổ chức là một điều cần lưu ý, tuy vậy nếu nhìn lại lịch sử trong vài tháng gần đây ở những phiên khối lượng bật tăng mạnh, dòng tiền cá nhân có vẻ lại đang có những lần “bắt đáy” chuẩn xác hơn, như phiên 5/8 và 20/11 cũng chứng kiến hành động tương tự khi tự doanh và khối ngoại đồng thuận bán trong khi cá nhân mua. Do đó, khả năng đây có thể là dấu hiệu ban đầu của dòng tiền bắt đáy tại vùng hỗ trợ 1240-1260 điểm, kỳ vọng sẽ tiếp tục có những tín hiệu tăng giá tích cực để xác nhận đáy trong vùng này. Tôi cũng có tham gia bắt đáy một phần vào phiên giảm này và sẽ gia tăng thêm nếu có tín hiệu xác nhận như kỳ vọng.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Những phiên giảm mạnh là cơ hội tốt để giải ngân bắt đáy trong giai đoạn thị trường hiện tại. Nhà đầu tư cũng nên chốt lời khi thị trường tăng điểm dù là lợi nhuận nhỏ và chờ giải ngân lại ở vùng giá thấp hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chúng tôi vẫn lưu ý khách hàng về các doanh nghiệp đặc thù kể cả các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong lĩnh vực công nghệ, hóa chất, thép, viễn thông, dầu khí, cảng biển, vận tải và dệt may. Việc nâng cao tỷ trọng các cổ phiếu này có thể không nhất thiết phải đợi thị trường diễn biến khả quan bởi nhà đầu tư nên quan tâm đến nhóm cổ phiếu đặc thù hơn là đợi thị trường chung hồi phục rõ nét.

Quan điểm của tôi về thị trường vẫn nhất quán, đó là sẽ phục hồi trở lại từ mốc 1250 – 1255 điểm để quay lại vùng 1280 – 1300 điểm giai đoạn tới. Phiên biến động mạnh tuần qua cũng là cơ hội giải ngân nâng tỷ trọng cổ phiếu tiềm năng.