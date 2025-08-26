VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin

Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua

Đức Anh

26/08/2025, 15:22

Trong quý 1/2025, nước ngoài nắm giữ khoảng 1,05 nghìn tỷ USD đồng bạc xanh, chiếm 45% tổng số USD đang lưu thông.

VnEconomy

Từ năm 1970-2025, giá trị đồng USD do nước ngoài nắm giữ tăng bình quân 10,1%/năm, từ chỉ 5,4 tỷ USD lên hơn một nghìn tỷ USD. Tỷ lệ này cao hơn mức tăng 7,2% của tổng giá trị USD trong lưu thông cùng giai đoạn.

Sự gia tăng mạnh mẽ nhất ghi nhận trong giai đoạn 2008-2021, khi giá trị USD do nước ngoài nắm giữ tăng thêm 700 tỷ USD. Đỉnh lịch sử thiết lập vào năm 2020, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 với mức tăng 121 tỷ USD, tương đương 15%.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, nhu cầu của nước ngoài với đồng USD đã chững lại và không biến động nhiều. Điều này một phần phản ánh sự phát triển của các hệ thống thanh toán kỹ thuật số và tiền ảo.

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: