Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua

Trong quý 1/2025, nước ngoài nắm giữ khoảng 1,05 nghìn tỷ USD đồng bạc xanh, chiếm 45% tổng số USD đang lưu thông.

Từ năm 1970-2025, giá trị đồng USD do nước ngoài nắm giữ tăng bình quân 10,1%/năm, từ chỉ 5,4 tỷ USD lên hơn một nghìn tỷ USD. Tỷ lệ này cao hơn mức tăng 7,2% của tổng giá trị USD trong lưu thông cùng giai đoạn.

Sự gia tăng mạnh mẽ nhất ghi nhận trong giai đoạn 2008-2021, khi giá trị USD do nước ngoài nắm giữ tăng thêm 700 tỷ USD. Đỉnh lịch sử thiết lập vào năm 2020, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 với mức tăng 121 tỷ USD, tương đương 15%.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, nhu cầu của nước ngoài với đồng USD đã chững lại và không biến động nhiều. Điều này một phần phản ánh sự phát triển của các hệ thống thanh toán kỹ thuật số và tiền ảo.