Trang chủ Thế giới

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Bình Minh

25/08/2025, 19:01

Ước tính mới nhất cho thấy hiệu ứng tăng thu ngân sách của thuế quan sẽ bù đắp gần như hoàn toàn hiệu ứng gây thâm hụt ngân sách từ đạo luật chi tiêu và giảm thuế “lớn lao và đẹp đẽ” (OBBBA) của ông Trump...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Chính sách áp thuế quan trên diện rộng lên hàng hóa nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump sẽ giúp Mỹ giảm được 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách trong vòng 1 thập kỷ tới - theo ước tính mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO). Đánh giá này giúp xoa dịu phần nào mối lo ngại rằng dự luật chi tiêu và giảm thuế khổng lồ của ông Trump sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nợ nần của Chính phủ liên bang.

Theo ước tính được CBO đưa ra hôm 22/8, các kế hoạch thuế quan mà ông Trump đã công bố trong năm nay sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách cơ sở (primary deficit) của Mỹ một khoản 3,3 nghìn tỷ USD trong 10 năm đến năm 2035. Cùng với đó, tiền trả lãi nợ vay sẽ giảm thêm 700 tỷ USD nữa.

“Kết quả là, sự thay đổi về thuế quan sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách tổng cộng 4 nghìn tỷ USD”, tờ báo Financial Times dẫn lời Giám đốc CBO Phillip Swagel.

Tổng hiệu ứng tích cực trên của thuế quan đối với mức nợ của Chính phủ Mỹ là cao hơn khoảng 1/3 so với con số ước tính 3 nghìn tỷ USD mà CBO đưa ra trước đó dựa trên các biện pháp thuế quan công bố trong thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 5.

Ước tính mới nhất cho thấy hiệu ứng tăng thu ngân sách của thuế quan sẽ bù đắp gần như hoàn toàn hiệu ứng gây thâm hụt ngân sách từ đạo luật chi tiêu và giảm thuế “lớn lao và đẹp đẽ” (OBBBA) của ông Trump. Theo một số tính toán, đạo luật này sẽ khiến mức nợ liên bang tăng 4,1 nghìn tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ tới.

Sức khỏe nền tài chính công của Mỹ là một chủ đề được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong những tháng gần đây. Một số nhà quản lý quỹ lớn đã lên tiếng cảnh báo rằng việc tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ lên tới ngưỡng 100% đã làm suy giảm sức hấp dẫn của trái phiếu kho bạc Mỹ.

Phân tích của CBO không tính đến ảnh hưởng của thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng thuế quan sẽ đặt ra trở ngại đối với tăng trưởng.

Ông Swagel cũng cảnh báo rằng ước tính về tác dụng giảm thâm hụt ngân sách của thuế quan là “có sự bấp bênh rất lớn” do “còn nhiều câu hỏi về thời hạn, khả năng có những ngoại lệ, và sự thiếu vắng tiền lệ để so sánh”.

Dù vậy, báo cáo của CBO vẫn là một tin vui đối với ông Trump và chính quyền của ông, những người từ lâu vẫn lập luận rằng thuế quan sẽ giúp tăng ngân khố quốc gia đủ để bù đắp lại việc tăng chi tiêu. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng ông kỳ vọng thu thuế quan trong năm nay sẽ tăng mạnh so với dự báo trước đó của ông.

“Chúng ta sẽ giảm được tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP. Chúng ta sẽ bắt đầu trả bớt được nợ, và sẽ đến lúc chúng ta có thể dùng tiền thu được từ thuế quan để phát cho người dân Mỹ”, ông Bessent nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.

Tuần vừa rồi, tổ chức đánh giá tín nhiệm S&P Global đã đề cập đến nguồn thu từ thuế quan như một căn cứ cho quyết định giữ ổn định điểm tín nhiệm của Chính phủ Mỹ, bất chấp tác động bất lợi của đạo luật giảm thuế đến nợ công và thâm hụt gnaan sách. S&P dự báo “thu ngân sách tăng trên diện rộng, nhất là từ thuế quan, sẽ giúp bù đắp sự suy giảm tài khóa do cắt giảm thuế và tăng chi tiêu gây ra” trong những năm tới.

Số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào đầu tháng này cho thấy Chính phủ Mỹ thu gần 30 tỷ USD tiền thuế quan trong tháng 7, tăng 242% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 4 đến hết tháng 7, Chính phủ Mỹ thu được tổng cộng 100 tỷ USD tiền thuế quan, nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Từ khóa:

nợ công thâm hụt ngân sách thu thuế quan của Mỹ thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ Chính sách thuế mới của Mỹ Chính sách thuế mới của Mỹ Chính sách thuế mới của Mỹ

Dân số già hóa, các nước giàu cần lao động nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng

Dân số già hóa, các nước giàu cần lao động nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng

Các nhà kinh tế học hàng đầu cảnh báo rằng các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thiếu hụt lực lượng lao động cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và duy trì sự ổn định giá cả trong những thập kỷ tới, trừ phi thu hút được nhiều lao động nước ngoài hơn...

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Ước tính mới nhất cho thấy hiệu ứng tăng thu ngân sách của thuế quan sẽ bù đắp gần như hoàn toàn hiệu ứng gây thâm hụt ngân sách từ đạo luật chi tiêu và giảm thuế “lớn lao và đẹp đẽ” (OBBBA) của ông Trump...

Ông Trump mở điều tra để áp thuế quan lên hàng nội thất

Ông Trump mở điều tra để áp thuế quan lên hàng nội thất

Mỹ nhập khẩu khoảng 25,5 tỷ USD đồ nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, với khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu đó đến từ Việt Nam và Trung Quốc...

So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia

So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia

Đồ thị thông tin dưới đây so sánh giá ô tô điện với giá ô tô xăng tại Trung Quốc, Đức và Mỹ theo dữ liệu quý 1/2025 từ công ty phân tích ngành ô tô JATO...

Các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho năng lượng và khoáng sản

Các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho năng lượng và khoáng sản

Trong nửa đầu năm 2025, đầu tư của Trung Quốc vào các dự án thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tăng lên mức cao kỷ lục, chủ yếu là vốn rót vào các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

