Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Chính sách áp thuế quan trên diện rộng lên hàng hóa nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump sẽ giúp Mỹ giảm được 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách trong vòng 1 thập kỷ tới - theo ước tính mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO). Đánh giá này giúp xoa dịu phần nào mối lo ngại rằng dự luật chi tiêu và giảm thuế khổng lồ của ông Trump sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nợ nần của Chính phủ liên bang.

Theo ước tính được CBO đưa ra hôm 22/8, các kế hoạch thuế quan mà ông Trump đã công bố trong năm nay sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách cơ sở (primary deficit) của Mỹ một khoản 3,3 nghìn tỷ USD trong 10 năm đến năm 2035. Cùng với đó, tiền trả lãi nợ vay sẽ giảm thêm 700 tỷ USD nữa.

“Kết quả là, sự thay đổi về thuế quan sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách tổng cộng 4 nghìn tỷ USD”, tờ báo Financial Times dẫn lời Giám đốc CBO Phillip Swagel.

Tổng hiệu ứng tích cực trên của thuế quan đối với mức nợ của Chính phủ Mỹ là cao hơn khoảng 1/3 so với con số ước tính 3 nghìn tỷ USD mà CBO đưa ra trước đó dựa trên các biện pháp thuế quan công bố trong thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 5.

Ước tính mới nhất cho thấy hiệu ứng tăng thu ngân sách của thuế quan sẽ bù đắp gần như hoàn toàn hiệu ứng gây thâm hụt ngân sách từ đạo luật chi tiêu và giảm thuế “lớn lao và đẹp đẽ” (OBBBA) của ông Trump. Theo một số tính toán, đạo luật này sẽ khiến mức nợ liên bang tăng 4,1 nghìn tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ tới.

Sức khỏe nền tài chính công của Mỹ là một chủ đề được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong những tháng gần đây. Một số nhà quản lý quỹ lớn đã lên tiếng cảnh báo rằng việc tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ lên tới ngưỡng 100% đã làm suy giảm sức hấp dẫn của trái phiếu kho bạc Mỹ.

Phân tích của CBO không tính đến ảnh hưởng của thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng thuế quan sẽ đặt ra trở ngại đối với tăng trưởng.

Ông Swagel cũng cảnh báo rằng ước tính về tác dụng giảm thâm hụt ngân sách của thuế quan là “có sự bấp bênh rất lớn” do “còn nhiều câu hỏi về thời hạn, khả năng có những ngoại lệ, và sự thiếu vắng tiền lệ để so sánh”.

Dù vậy, báo cáo của CBO vẫn là một tin vui đối với ông Trump và chính quyền của ông, những người từ lâu vẫn lập luận rằng thuế quan sẽ giúp tăng ngân khố quốc gia đủ để bù đắp lại việc tăng chi tiêu. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng ông kỳ vọng thu thuế quan trong năm nay sẽ tăng mạnh so với dự báo trước đó của ông.

“Chúng ta sẽ giảm được tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP. Chúng ta sẽ bắt đầu trả bớt được nợ, và sẽ đến lúc chúng ta có thể dùng tiền thu được từ thuế quan để phát cho người dân Mỹ”, ông Bessent nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.

Tuần vừa rồi, tổ chức đánh giá tín nhiệm S&P Global đã đề cập đến nguồn thu từ thuế quan như một căn cứ cho quyết định giữ ổn định điểm tín nhiệm của Chính phủ Mỹ, bất chấp tác động bất lợi của đạo luật giảm thuế đến nợ công và thâm hụt gnaan sách. S&P dự báo “thu ngân sách tăng trên diện rộng, nhất là từ thuế quan, sẽ giúp bù đắp sự suy giảm tài khóa do cắt giảm thuế và tăng chi tiêu gây ra” trong những năm tới.

Số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào đầu tháng này cho thấy Chính phủ Mỹ thu gần 30 tỷ USD tiền thuế quan trong tháng 7, tăng 242% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 4 đến hết tháng 7, Chính phủ Mỹ thu được tổng cộng 100 tỷ USD tiền thuế quan, nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.