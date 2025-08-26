Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...

Các ngân hàng ở Mỹ đang vận động nhằm thuyết phục cơ quan chức năng điều chỉnh các quy định mới về tiền ảo stablecoin của nước này, do lo ngại rằng các quy đó sẽ dẫn tới dòng tiền hàng nghìn tỷ USD chảy khỏi các nhà băng sang stablecoin. Mối lo này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử - tờ báo Financial times cho hay.

Tuần trước, các tổ chức vận động hành lang ngành ngân hàng - gồm Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Viện Chính sách ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng tiêu dùng - đã cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ về một “lỗ hổng” trong quy định nhằm tiến tới cho phép một số sàn giao dịch tiền điện tử gián tiếp trả lãi cho người nắm giữ stablecoin.

Stablecoin là một loại tiền số được neo giá trị vào các tài sản thực như USD. Đạo luật Genius - một đạo luật mà Quốc hội đã thông qua vào tháng 7 vừa qua để quản lý thị trường stablecoin toàn cầu trị giá 288 tỷ USD - không cho phép các nhà phát hành trả “lợi tức” hoặc lãi cho khách hàng. Điều này có nghĩa là theo các quy tắc mới, các ngân hàng sẽ được phép phát hành stablecoin của riêng họ, nhưng bị cấm trả bất kỳ khoản lãi nào.

Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ có thể gián tiếp cung cấp lãi và phần thưởng cho những người nắm giữ stablecoin do các bên thứ ba như Circle hoặc Tether phát hành. Các ngân hàng lo ngại điều này sẽ tạo ra một sân chơi không bình đẳng và gây ra tình trạng dòng tiền gửi ồ ạt chảy ra khỏi ngân hàng, nếu khách hàng muốn kiếm lợi nhuận cao hơn bằng cách nắm giữ stablecoin tại các sàn giao dịch tiền điện tử thay vì gửi tiền mặt tại các ngân hàng.

Một báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4 ước tính rằng stablecoin có thể hút khoảng 6,6 nghìn tỷ USD tiền gửi từ các ngân hàng, tùy thuộc vào việc loại tiền số này có thể sinh lợi tức hay không - theo các tổ chức đại diện của ngành ngân hàng Mỹ.

Các tổ chức này cảnh báo về “rủi ro lớn hơn về dòng tiền gửi rút khỏi các ngân hàng, đặc biệt là trong những thời điểm xuất hiện căng thẳng trong hệ thống tài chính, đặt ra nguy cơ làm suy yếu hoạt động cấp vốn tín dụng trong toàn bộ nền kinh tế”. Trong trường hợp như vậy, stablecoin có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến “lãi suất cao hơn, ít khoản vay hơn và tăng chi phí đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình”, theo nhận định của nhóm vận động hành lang.

Ông Ronit Ghose, người đứng đầu bộ phận tư vấn Future of Finance thuộc ngân hàng Citi, đã so sánh dòng tiền gửi có thể chảy khỏi các ngân hàng sang các tài khoản stablecoin với sự trỗi dậy của các quỹ thị trường tiền tệ vào những năm 1980. Các quỹ này đưa ra mức lãi suất hấp dẫn hơn so với tiền gửi trong tài khoản thanh toán tại ngân hàng - mà hầu hết không trả lãi cho khách hàng.

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng.

Ông Sean Viergutz, phụ trách tư vấn thị trường vốn và ngân hàng tại công ty tư vấn và kiểm toán PwC, nhận định việc người tiêu dùng dịch chuyển sang stablecoin để hưởng lợi tức cao hơn có thể dẫn tới việc các ngân hàng phải đối mặt với chi phí vốn cao hơn vì họ sẽ phải “dựa nhiều hơn vào thị trường vốn bán buôn hoặc phải tăng lãi suất tiền gửi, và điều này có thể dẫn tới lãi suất tín dụng cao hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp”.

Các công ty tiền điện tử đang phản công, coi việc các ngân hàng vận động cấm các sàn giao dịch trả lãi cho người nắm giữ stablecoin là hành vi phản cạnh tranh.

Trong một lá thư gửi cho các thượng nghị sĩ vào tuần trước, Hội đồng Đổi mới tiền điện tử và Hiệp hội Blockchain đã viết rằng các ngân hàng đang tìm cách tạo ra một “môi trường stablecoin thanh toán không cạnh tranh, bảo vệ các ngân hàng trong khi gây tổn hại đến sự tăng trưởng trên diện rộng của toàn ngành, cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng”. Lá thư cũng cho rằng nếu nhà chức trách đáp ứng yêu cầu của các ngân hàng, điều đó sẽ “tạo ra sân chơi có lợi thế một cách không bình đẳng cho các tổ chức tài chính truyền thống, đặc biệt là các ngân hàng lớn hơn - những ngân hàng thường xuyên không mang lại lợi nhuận mang tính cạnh tranh và làm mất đi đi sự lựa chọn có ý nghĩa của người tiêu dùng”.

“Đây không phải là lỗ hổng và các ông thừa biết điều đó”, Giám đốc pháp lý Paul Grewal của Coinbase viết trên mạng xã hội X đáp lại tuyên bố của các ngân hàng. Ông cũng nói rằng đa số các nghị sỹ đã “từ chối nỗ lực không kiềm chế để tránh cạnh tranh của các ông”.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc đưa tiền điện tử vào hệ thống tài chính truyền thống của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã báo hiệu với Phố Wall rằng ông kỳ vọng stablecoin sẽ trở thành một nguồn cầu quan trọng đối với trái phiếu chính phủ Mỹ - Fianancial Times đưa tin gần đây.