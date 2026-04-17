Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống 3,1%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo 3,3% đưa ra hồi tháng 1 - thời điểm trước khi chiến sự Iran nổ ra.

Triển vọng của nhiều nền kinh tế lớn cũng xấu đi. Anh là nước bị hạ dự báo tăng trưởng mạnh nhất, với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 0,8% trong năm nay.

IMF cho rằng triển vọng tăng trưởng của Anh xấu đi chủ yếu do tác động từ chiến sự Iran và việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) được dự báo sẽ giảm lãi suất chậm hơn so với kỳ vọng trước đó. Dù tăng trưởng của Anh được dự báo phục hồi lên 1,3% vào năm 2027, con số này vẫn thấp hơn các dự báo trước đây do áp lực từ giá năng lượng được cho là sẽ còn kéo dài.

IMF cũng hạ dự báo đối với Đức, Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, Đức bị điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống 0,8%, còn các nền kinh tế còn lại bị hạ nhẹ hơn, ở mức 0,1 điểm phần trăm. Trong khi đó, Nhật được giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 0,6%.

Ngược lại với nhiều nền kinh tế lớn, Ấn Độ và Nga lần lượt được nâng dự báo thêm 0,1 và 0,3 điểm phần trăm.

Với Ấn Độ, sự điều chỉnh này phản ánh lực đỡ từ việc Mỹ giảm mức thuế quan bổ sung với hàng Ấn Độ giúp bù đắp tác động từ chiến sự Iran. Trong khi đó, IMF cho rằng triển vọng của Nga cải thiện nhờ giá hàng hóa cơ bản tăng, đặc biệt là giá năng lượng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng của nước này trong năm 2026 so với dự báo đưa ra hồi tháng 1.

Nếu nhìn vào nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm nay xét theo GDP danh nghĩa dự báo, ngoài 8 quốc gia trong biểu đồ có Italy và Brazil.

IMF hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Italy từ 0,7% xuống 0,5% trong bối cảnh chiến sự Iran làm gia tăng áp lực lên giá năng lượng và triển vọng kinh tế châu Âu. Ngược lại, tổ chức này nâng dự báo của Brazil từ 1,6% lên 1,9% nhờ sản lượng nông nghiệp tăng mạnh và mặt bằng giá lương thực, nhiên liệu cao hơn.

