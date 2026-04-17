VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Ngọc Trang

17/04/2026, 08:12

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống 3,1%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo 3,3% đưa ra hồi tháng 1 - thời điểm trước khi chiến sự Iran nổ ra.

Triển vọng của nhiều nền kinh tế lớn cũng xấu đi. Anh là nước bị hạ dự báo tăng trưởng mạnh nhất, với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 0,8% trong năm nay.

IMF cho rằng triển vọng tăng trưởng của Anh xấu đi chủ yếu do tác động từ chiến sự Iran và việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) được dự báo sẽ giảm lãi suất chậm hơn so với kỳ vọng trước đó. Dù tăng trưởng của Anh được dự báo phục hồi lên 1,3% vào năm 2027, con số này vẫn thấp hơn các dự báo trước đây do áp lực từ giá năng lượng được cho là sẽ còn kéo dài.

IMF cũng hạ dự báo đối với Đức, Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, Đức bị điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống 0,8%, còn các nền kinh tế còn lại bị hạ nhẹ hơn, ở mức 0,1 điểm phần trăm. Trong khi đó, Nhật được giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 0,6%.

Ngược lại với nhiều nền kinh tế lớn, Ấn Độ và Nga lần lượt được nâng dự báo thêm 0,1 và 0,3 điểm phần trăm.

Với Ấn Độ, sự điều chỉnh này phản ánh lực đỡ từ việc Mỹ giảm mức thuế quan bổ sung với hàng Ấn Độ giúp bù đắp tác động từ chiến sự Iran. Trong khi đó, IMF cho rằng triển vọng của Nga cải thiện nhờ giá hàng hóa cơ bản tăng, đặc biệt là giá năng lượng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng của nước này trong năm 2026 so với dự báo đưa ra hồi tháng 1.

Nếu nhìn vào nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm nay xét theo GDP danh nghĩa dự báo, ngoài 8 quốc gia trong biểu đồ có Italy và Brazil.

IMF hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Italy từ 0,7% xuống 0,5% trong bối cảnh chiến sự Iran làm gia tăng áp lực lên giá năng lượng và triển vọng kinh tế châu Âu. Ngược lại, tổ chức này nâng dự báo của Brazil từ 1,6% lên 1,9% nhờ sản lượng nông nghiệp tăng mạnh và mặt bằng giá lương thực, nhiên liệu cao hơn.

Từ khóa:

các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế giới triển vọng tăng trưởng xung đột Iran

Chủ đề:

Xung đột ở Iran
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy