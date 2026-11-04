10 điểm đến hấp dẫn trên thế giới cho kỳ nghỉ năm 2027

Bilbao, Wrocław và Bordeaux dẫn đầu danh sách những điểm đến có chi phí du lịch hợp lý nhất năm 2027. Với giá vé máy bay và phòng khách sạn giảm đáng kể, du khách có thêm cơ hội khám phá các thành phố giàu giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực…

Thành phố Wrocław của Ba Lan. Ảnh: Reisezuhu/Unsplash.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục tạo áp lực lên ngân sách hộ gia đình tại nhiều quốc gia châu Âu, du lịch vẫn là một trong những khoản chi được người dân ưu tiên. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng, ngày càng nhiều người thay đổi điểm đến, thời gian khởi hành và phương thức đặt dịch vụ để kiểm soát ngân sách.

Xu hướng này đang thúc đẩy sự quan tâm đối với những thành phố có chi phí hàng không và lưu trú giảm, đặc biệt là các điểm đến chưa quá đắt đỏ hoặc đang trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự cải thiện về kết nối giao thông.

Theo danh sách các điểm đến có chi phí hợp lý nhất năm 2027 vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Skyscanner công bố, Bilbao của Tây Ban Nha đứng đầu, tiếp theo là Wrocław của Ba Lan và Bordeaux của Pháp. Đáng chú ý, mức giảm giá vé máy bay tại một số thành phố lên tới 66% so với năm 2025. Đây là mức chênh lệch đáng kể, có thể giúp du khách tiết kiệm một khoản ngân sách lớn ngay từ khâu đặt vé.

DU LỊCH VẪN LÀ ƯU TIÊN, NHƯNG DU KHÁCH NGÀY CÀNG TÍNH TOÁN KỸ HƠN

Theo Euronews, danh sách của Skyscanner được xây dựng dựa trên tỷ lệ giảm giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, tính từ các đặt chỗ trong nửa đầu năm 2026 cho những chuyến đi thực hiện trong năm 2026, so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí lưu trú tại khách sạn ở từng điểm đến cũng được xem xét.

Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong hành vi du lịch: người tiêu dùng không nhất thiết phải giảm số chuyến đi, nhưng sẵn sàng thay đổi địa điểm để có được trải nghiệm tốt hơn trong cùng một mức ngân sách.

Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí lưu trú tại khách sạn ở từng điểm đến cũng được xem xét. Ảnh: My London

Ông Bryan Batista, Giám đốc điều hành Skyscanner, nhận định nhiều du khách giờ đây ưu tiên trải nghiệm có ý nghĩa thay vì những giá trị vật chất, đồng thời mong muốn có sự an tâm trong mỗi quyết định đặt dịch vụ. Trong một số trường hợp, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được sử dụng để hỗ trợ quá trình tìm kiếm, so sánh và lên kế hoạch du lịch.

Trong bối cảnh đó, những thành phố có lợi thế khi vừa sở hữu bản sắc riêng, vừa có mức chi phí hàng không và lưu trú đang trở nên hấp dẫn hơn. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bilbao, thành phố nằm ở vùng Basque, phía Bắc Tây Ban Nha. Theo dữ liệu của Skyscanner, giá vé máy bay đến đây giảm 66% so với năm 2025, trong khi giá lưu trú khách sạn giảm 63%.

Mức giảm đồng thời ở cả hai khoản chi tiêu lớn nhất của một chuyến du lịch khiến Bilbao trở thành lựa chọn đáng chú ý cho năm 2027. Điểm đến nổi bật nhất tại thành phố này là Bảo tàng Guggenheim Bilbao, một trong những công trình kiến trúc đương đại nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh các công trình kiến trúc và bảo tàng, Bilbao còn hấp dẫn du khách nhờ nền ẩm thực đặc trưng. Một trong những trải nghiệm được khuyến khích là khám phá các quán bar địa phương, thưởng thức pintxos – những món ăn nhẹ truyền thống của vùng Basque, thường được trình bày thành từng phần nhỏ với nhiều nguyên liệu khác nhau.

Nằm dọc theo bờ sông Nervión, Bilbao là một thành phố năng động nổi tiếng với kiến ​​trúc ấn tượng, các bảo tàng danh tiếng, nền ẩm thực tuyệt vời và di sản văn hóa phong phú. Ảnh: The Geographical Cure

Xếp thứ hai là Wrocław của Ba Lan, với giá vé máy bay giảm 47%. Một lợi thế khác của thành phố này là chi phí khách sạn thấp hơn so với nhiều đô thị lớn khác tại Ba Lan. Có lịch sử hơn 1.000 năm, Wrocław sở hữu nhiều công trình kiến trúc và di sản văn hóa có giá trị. Thành phố được biết đến với những cây cầu, quảng trường cổ, các công trình tôn giáo và hệ thống đảo nhỏ nằm giữa dòng sông Oder.

Trong khi đó, Bordeaux của Pháp đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, với giá vé máy bay giảm 34% và giá phòng khách sạn giảm 9%. Thành phố nằm ở phía Tây Nam nước Pháp, gắn liền với những vùng sản xuất rượu vang danh tiếng, các điền trang lâu đời và văn hóa thưởng thức rượu vang đặc trưng.

Bordeaux đồng thời sở hữu trung tâm lịch sử với nhiều công trình kiến trúc cổ điển, quảng trường và những tuyến phố ven sông Garonne. Sự kết hợp giữa văn hóa rượu vang, kiến trúc và ẩm thực địa phương tạo nên sức hút riêng của thành phố. Với giá vé máy bay và khách sạn cùng giảm, Bordeaux có thêm lợi thế trong việc thu hút du khách quốc tế đang tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Bordeaux của Pháp đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Ảnh: Bordeaux Wine Trails

NHIỀU ĐIỂM ĐẾN KHÁC CŨNG GHI NHẬN GIÁ VÉ GIẢM MẠNH

Ngoài ba thành phố dẫn đầu, danh sách của Skyscanner còn ghi nhận nhiều điểm đến đáng chú ý khác tại châu Âu và châu Á.

Zürich của Thụy Sĩ đứng thứ tư, với giá vé máy bay giảm 33% và giá khách sạn giảm 13%. Đây là thành phố thường được gắn với hình ảnh đắt đỏ, đặc biệt về dịch vụ lưu trú, ăn uống và mua sắm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh giá lần này giúp Zürich trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những du khách muốn khám phá Thụy Sĩ.

Ở vị trí thứ năm là Ancona của Italy, với giá vé máy bay giảm 31% và giá khách sạn giảm 13%. Nằm bên bờ biển Adriatic, Ancona là thành phố cảng có lịch sử lâu đời, sở hữu cảnh quan biển, các công trình kiến trúc lịch sử và những khu vực ven bờ hấp dẫn.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Rhodes của Hy Lạp và Pula của Croatia, cùng ghi nhận mức giảm giá vé máy bay 22% và 20%. Rhodes nổi bật với những bãi biển Địa Trung Hải, khu phố cổ có tường thành bao quanh và các dấu tích lịch sử. Trong khi đó, Pula được biết đến với đấu trường La Mã cổ đại còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, cùng đường bờ biển và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Croatia.

Hai thành phố Carcassonne của Pháp và Fez của Morocco lần lượt ghi nhận mức giảm giá vé máy bay 20% và 19%. Carcassonne nổi tiếng với thành cổ có hệ thống tường thành và tháp canh thời Trung cổ, trong khi Fez là một trong những trung tâm văn hóa, tôn giáo và thủ công truyền thống quan trọng của Morocco. Khép lại danh sách là Krabi của Thái Lan, với giá vé máy bay giảm 15%.

Krabi nằm bên bờ biển Andaman ở miền Nam Thái Lan, cách Phuket khoảng 2,5 - 3 giờ đường bộ. Ảnh: Audley Travel

Như vậy, trong 10 điểm đến được Skyscanner lựa chọn, có 8 thành phố thuộc châu Âu, một thành phố ở Morocco và một điểm đến tại Thái Lan. Mức giảm giá vé máy bay dao động từ 15% đến 66%, cho thấy cơ hội tiết kiệm chi phí không chỉ tập trung ở một khu vực hay một loại hình du lịch nhất định.

Tuy nhiên, mức giảm giá được công bố là kết quả phân tích dữ liệu đặt vé và giá lưu trú trong một giai đoạn nhất định, không đồng nghĩa mọi chuyến bay hoặc khách sạn tại các thành phố này đều có mức giá thấp hơn tương ứng. Giá thực tế còn phụ thuộc vào thời điểm khởi hành, hãng hàng không, thời gian đặt chỗ, loại hình lưu trú và nhu cầu du lịch theo mùa.

Vì vậy, để tận dụng lợi thế về giá, du khách cần chủ động so sánh nhiều phương án, linh hoạt về ngày khởi hành và cân nhắc tổng chi phí của cả hành trình thay vì chỉ nhìn vào giá vé máy bay.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng tới sự cân bằng giữa chi phí và chất lượng trải nghiệm, việc lựa chọn đúng điểm đến có thể trở thành yếu tố quyết định để mỗi chuyến đi vừa tiết kiệm ngân sách, vừa mang lại những giá trị đáng nhớ.