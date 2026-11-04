Thứ Tư, 04/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

10 điểm đến hấp dẫn trên thế giới cho kỳ nghỉ năm 2027

T Trọng Hoàng

Bilbao, Wrocław và Bordeaux dẫn đầu danh sách những điểm đến có chi phí du lịch hợp lý nhất năm 2027. Với giá vé máy bay và phòng khách sạn giảm đáng kể, du khách có thêm cơ hội khám phá các thành phố giàu giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực…

Thành phố Wrocław của Ba Lan. Ảnh: Reisezuhu/Unsplash.
Thành phố Wrocław của Ba Lan. Ảnh: Reisezuhu/Unsplash.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục tạo áp lực lên ngân sách hộ gia đình tại nhiều quốc gia châu Âu, du lịch vẫn là một trong những khoản chi được người dân ưu tiên. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng, ngày càng nhiều người thay đổi điểm đến, thời gian khởi hành và phương thức đặt dịch vụ để kiểm soát ngân sách.

Xu hướng này đang thúc đẩy sự quan tâm đối với những thành phố có chi phí hàng không và lưu trú giảm, đặc biệt là các điểm đến chưa quá đắt đỏ hoặc đang trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự cải thiện về kết nối giao thông.

Theo danh sách các điểm đến có chi phí hợp lý nhất năm 2027 vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Skyscanner công bố, Bilbao của Tây Ban Nha đứng đầu, tiếp theo là Wrocław của Ba Lan và Bordeaux của Pháp. Đáng chú ý, mức giảm giá vé máy bay tại một số thành phố lên tới 66% so với năm 2025. Đây là mức chênh lệch đáng kể, có thể giúp du khách tiết kiệm một khoản ngân sách lớn ngay từ khâu đặt vé.

DU LỊCH VẪN LÀ ƯU TIÊN, NHƯNG DU KHÁCH NGÀY CÀNG TÍNH TOÁN KỸ HƠN

Theo Euronews, danh sách của Skyscanner được xây dựng dựa trên tỷ lệ giảm giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, tính từ các đặt chỗ trong nửa đầu năm 2026 cho những chuyến đi thực hiện trong năm 2026, so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí lưu trú tại khách sạn ở từng điểm đến cũng được xem xét.

Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong hành vi du lịch: người tiêu dùng không nhất thiết phải giảm số chuyến đi, nhưng sẵn sàng thay đổi địa điểm để có được trải nghiệm tốt hơn trong cùng một mức ngân sách.

Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí lưu trú tại khách sạn ở từng điểm đến cũng được xem xét. Ảnh: My London
Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí lưu trú tại khách sạn ở từng điểm đến cũng được xem xét. Ảnh: My London

Ông Bryan Batista, Giám đốc điều hành Skyscanner, nhận định nhiều du khách giờ đây ưu tiên trải nghiệm có ý nghĩa thay vì những giá trị vật chất, đồng thời mong muốn có sự an tâm trong mỗi quyết định đặt dịch vụ. Trong một số trường hợp, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được sử dụng để hỗ trợ quá trình tìm kiếm, so sánh và lên kế hoạch du lịch.

Trong bối cảnh đó, những thành phố có lợi thế khi vừa sở hữu bản sắc riêng, vừa có mức chi phí hàng không và lưu trú đang trở nên hấp dẫn hơn. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bilbao, thành phố nằm ở vùng Basque, phía Bắc Tây Ban Nha. Theo dữ liệu của Skyscanner, giá vé máy bay đến đây giảm 66% so với năm 2025, trong khi giá lưu trú khách sạn giảm 63%.

Mức giảm đồng thời ở cả hai khoản chi tiêu lớn nhất của một chuyến du lịch khiến Bilbao trở thành lựa chọn đáng chú ý cho năm 2027. Điểm đến nổi bật nhất tại thành phố này là Bảo tàng Guggenheim Bilbao, một trong những công trình kiến trúc đương đại nổi tiếng thế giới. 

Bên cạnh các công trình kiến trúc và bảo tàng, Bilbao còn hấp dẫn du khách nhờ nền ẩm thực đặc trưng. Một trong những trải nghiệm được khuyến khích là khám phá các quán bar địa phương, thưởng thức pintxos – những món ăn nhẹ truyền thống của vùng Basque, thường được trình bày thành từng phần nhỏ với nhiều nguyên liệu khác nhau.

Nằm dọc theo bờ sông Nervión, Bilbao là một thành phố năng động nổi tiếng với kiến ​​trúc ấn tượng, các bảo tàng danh tiếng, nền ẩm thực tuyệt vời và di sản văn hóa phong phú. Ảnh: The Geographical Cure
Nằm dọc theo bờ sông Nervión, Bilbao là một thành phố năng động nổi tiếng với kiến ​​trúc ấn tượng, các bảo tàng danh tiếng, nền ẩm thực tuyệt vời và di sản văn hóa phong phú. Ảnh: The Geographical Cure

Xếp thứ hai là Wrocław của Ba Lan, với giá vé máy bay giảm 47%. Một lợi thế khác của thành phố này là chi phí khách sạn thấp hơn so với nhiều đô thị lớn khác tại Ba Lan. Có lịch sử hơn 1.000 năm, Wrocław sở hữu nhiều công trình kiến trúc và di sản văn hóa có giá trị. Thành phố được biết đến với những cây cầu, quảng trường cổ, các công trình tôn giáo và hệ thống đảo nhỏ nằm giữa dòng sông Oder.

Trong khi đó, Bordeaux của Pháp đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, với giá vé máy bay giảm 34% và giá phòng khách sạn giảm 9%. Thành phố nằm ở phía Tây Nam nước Pháp, gắn liền với những vùng sản xuất rượu vang danh tiếng, các điền trang lâu đời và văn hóa thưởng thức rượu vang đặc trưng.

Bordeaux đồng thời sở hữu trung tâm lịch sử với nhiều công trình kiến trúc cổ điển, quảng trường và những tuyến phố ven sông Garonne. Sự kết hợp giữa văn hóa rượu vang, kiến trúc và ẩm thực địa phương tạo nên sức hút riêng của thành phố. Với giá vé máy bay và khách sạn cùng giảm, Bordeaux có thêm lợi thế trong việc thu hút du khách quốc tế đang tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Bordeaux của Pháp đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Ảnh: Bordeaux Wine Trails
Bordeaux của Pháp đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Ảnh: Bordeaux Wine Trails

NHIỀU ĐIỂM ĐẾN KHÁC CŨNG GHI NHẬN GIÁ VÉ GIẢM MẠNH

Ngoài ba thành phố dẫn đầu, danh sách của Skyscanner còn ghi nhận nhiều điểm đến đáng chú ý khác tại châu Âu và châu Á.

Zürich của Thụy Sĩ đứng thứ tư, với giá vé máy bay giảm 33% và giá khách sạn giảm 13%. Đây là thành phố thường được gắn với hình ảnh đắt đỏ, đặc biệt về dịch vụ lưu trú, ăn uống và mua sắm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh giá lần này giúp Zürich trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những du khách muốn khám phá Thụy Sĩ.

Ở vị trí thứ năm là Ancona của Italy, với giá vé máy bay giảm 31% và giá khách sạn giảm 13%. Nằm bên bờ biển Adriatic, Ancona là thành phố cảng có lịch sử lâu đời, sở hữu cảnh quan biển, các công trình kiến trúc lịch sử và những khu vực ven bờ hấp dẫn.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Rhodes của Hy Lạp và Pula của Croatia, cùng ghi nhận mức giảm giá vé máy bay 22% và 20%. Rhodes nổi bật với những bãi biển Địa Trung Hải, khu phố cổ có tường thành bao quanh và các dấu tích lịch sử. Trong khi đó, Pula được biết đến với đấu trường La Mã cổ đại còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, cùng đường bờ biển và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Croatia.

Hai thành phố Carcassonne của Pháp và Fez của Morocco lần lượt ghi nhận mức giảm giá vé máy bay 20% và 19%. Carcassonne nổi tiếng với thành cổ có hệ thống tường thành và tháp canh thời Trung cổ, trong khi Fez là một trong những trung tâm văn hóa, tôn giáo và thủ công truyền thống quan trọng của Morocco. Khép lại danh sách là Krabi của Thái Lan, với giá vé máy bay giảm 15%. 

Krabi nằm bên bờ biển Andaman ở miền Nam Thái Lan, cách Phuket khoảng 2,5 - 3 giờ đường bộ. Ảnh: Audley Travel
Krabi nằm bên bờ biển Andaman ở miền Nam Thái Lan, cách Phuket khoảng 2,5 - 3 giờ đường bộ. Ảnh: Audley Travel

Như vậy, trong 10 điểm đến được Skyscanner lựa chọn, có 8 thành phố thuộc châu Âu, một thành phố ở Morocco và một điểm đến tại Thái Lan. Mức giảm giá vé máy bay dao động từ 15% đến 66%, cho thấy cơ hội tiết kiệm chi phí không chỉ tập trung ở một khu vực hay một loại hình du lịch nhất định.

Tuy nhiên, mức giảm giá được công bố là kết quả phân tích dữ liệu đặt vé và giá lưu trú trong một giai đoạn nhất định, không đồng nghĩa mọi chuyến bay hoặc khách sạn tại các thành phố này đều có mức giá thấp hơn tương ứng. Giá thực tế còn phụ thuộc vào thời điểm khởi hành, hãng hàng không, thời gian đặt chỗ, loại hình lưu trú và nhu cầu du lịch theo mùa.

Vì vậy, để tận dụng lợi thế về giá, du khách cần chủ động so sánh nhiều phương án, linh hoạt về ngày khởi hành và cân nhắc tổng chi phí của cả hành trình thay vì chỉ nhìn vào giá vé máy bay.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng tới sự cân bằng giữa chi phí và chất lượng trải nghiệm, việc lựa chọn đúng điểm đến có thể trở thành yếu tố quyết định để mỗi chuyến đi vừa tiết kiệm ngân sách, vừa mang lại những giá trị đáng nhớ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

điểm đến tiết kiệm 2027 VnEconomy du lịch VnEconomy du lịch châu Âu 2027 VnEconomy giảm giá vé máy bay VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Sản phẩm du lịch song hành cùng công nghiệp văn hóa Thủ đô

Sản phẩm du lịch song hành cùng công nghiệp văn hóa Thủ đô

Thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên du lịch giàu bản sắc. Nhưng lợi thế của Hà Nội không chỉ nằm ở số lượng di tích hay vẻ đẹp cảnh quan, mà còn ở khả năng kể những câu chuyện có chiều sâu về lịch sử, con người và sức sống của một đô thị nghìn năm văn hiến…

Lào Cai: Kinh tế du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc

Lào Cai: Kinh tế du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc

Cùng với tài nguyên thiên nhiên, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng cao, hàng thủ công và nghề truyền thống là những thành tố tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Lào Cai, giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống kinh tế, văn hóa của từng địa phương…

Huế làm mới sản phẩm du lịch

Huế làm mới sản phẩm du lịch

Không chỉ dựa vào lợi thế di sản và văn hóa truyền thống, thành phố Huế đang hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và các sự kiện sáng tạo. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm sức hút cho điểm đến, khai thác hiệu quả mùa thấp điểm và gia tăng thời gian lưu trú của du khách.

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

VnEconomy Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

Chuyển đổi xanh ngành lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi giảm phát thải, nâng cao chất lượng hạt gạo mà còn phải bảo đảm sinh kế và phân chia lợi ích công bằng. Dự án GORICE hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, đồng thời trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tham gia, hưởng lợi bình đẳng.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

61 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy