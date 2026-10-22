Du lịch châu Âu sẽ thay đổi sau làn sóng biểu tình?
TTường Bách
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Làn sóng bạo loạn hiện đang diễn ra được truyền thông quốc tế đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Pháp và châu Âu. Vụ việc đã gây chấn động dư luận toàn cầu bởi quy mô tàn phá và tốc độ lan rộng vượt tầm kiểm soát…
Làn sóng biểu tình bắt nguồn từ các trường học ở ngoại ô
Paris hồi tháng 9, khi học sinh xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên
và cơ sở vật chất xuống cấp. Phong trào sau đó lan rộng khắp châu Âu, thu hút nhiều nhóm bất
mãn trước giá cả leo thang và tình trạng suy giảm chất lượng dịch vụ công.
Khoảng 550.000 đến 800.000 người đã xuống đường biểu tình
trên khắp các thành phố lớn như Paris, Marseille, Lyon, Limoges… của Pháp. Tại Paris, cuộc tuần hành quanh quảng trường République đã biến thành bạo lực khi những
người biểu tình mặc đồ đen ném pháo hoa và đá về phía cảnh sát, buộc
lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán.
Phó Thị trưởng Paris, ông Lamia El Aaraje, nhận định thành phố đã
chứng kiến "mức độ bạo lực chưa từng xảy ra trước đây". Tập đoàn
Carrefour thống kê 50 cửa hàng của họ khắp Pháp đã bị hư hại, trong đó 20 cửa
hàng bị cướp phá, gây tổn thất lên tới hàng chục triệu Euro. Tại Limoges, chi
phí sửa chữa tòa thị chính, nơi bị hư hại do hỏa hoạn, ước tính lên tới 1 triệu
Euro. Trong khi đó, tại Bordeaux, có tới hơn 100 cửa hàng bị cướp phá.
Bạo lực công cộng cũng lan sang nhiều thành phố của châu Âu.
Tại Milan, Italia, những người biểu tình ném đá vào cảnh sát và châm lửa đốt các chướng ngại vật trên đường phố. Tại
Brussels, Bỉ, người biểu tình đã lật ngược một xe ô tô. Tại Bồ
Đào Nha, người biểu tình tập hợp để phản đối mức lương thấp, giá thuê nhà tăng
cao và tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ. Hàng nghìn người đã tuần hành tại Lisbon
và dựng lều ngay tại quảng trường Rossio nhằm thu hút sự chú ý.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn này phản ánh nhiều bất bình
khác nhau tại mỗi quốc gia, thay vì là một phong trào có sự phối hợp thống nhất. Sau một tuần đầy bạo lực đô thị, du khách ở châu Âu hiện vẫn
thận trọng, ít người thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành đang
lo ngại về những hậu quả lâu dài.
Theo trang The Traveler, làn sóng bất ổn ở một số quốc gia đang dẫn đến lệnh giới nghiêm, kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và các
khuyến cáo du lịch được cập nhật. Một số các cơ quan du lịch và bộ ngoại giao đã kêu gọi du khách cân nhắc rủi ro an ninh và khả năng gián đoạn trong kế hoạch du lịch mùa thu - đông.
Các báo cáo từ các hãng thông tấn lớn cho biết tại Paris, lệnh
giới nghiêm có mục đích hiện đang được áp dụng tại các khu vực thu hút nhiều
khách du lịch, các trung tâm giao thông cũng như các tuyến phố thương mại. Mặc
dù các địa điểm tham quan nổi tiếng vẫn mở cửa, du khách được khuyến cáo tránh
các tuyến đường biểu tình, chú ý kỹ các thông báo của địa phương và dành thêm thời
gian cho các tuyến đường vòng.
Tại Ý, truyền thông quốc tế đưa tin rằng các nhà lãnh đạo đã thông qua các biện pháp cứng rắn nhằm trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực.
Điều này có thể dẫn đến sự hiện diện đông hơn của cảnh sát, kiểm soát đám đông
chặt chẽ hơn và có khả năng sử dụng tới các chiến thuật giải tán
ở những khu vực thu hút khách du lịch.
Một số bộ ngoại giao đang khuyến cáo du khách đến Pháp hoặc
Ý trong những tuần tới nên thận trọng, tránh xa các cuộc biểu tình ngay
cả khi chúng có vẻ ôn hòa, đồng thời theo dõi sát sao các kênh thông tin chính thức - đặc biệt là vào cuối tuần. Các cuộc biểu tình ở Barcelona, Madrid và các khu nghỉ dưỡng ven biển tập trung vào vấn đề du lịch quá tải và vai trò của việc cho thuê nhà nghỉ dưỡng,
đôi khi cũng sẽ làm gián đoạn giao
thông.
Để trấn an công chúng, chính quyền thành phố Barcelona đã tiến hành kế hoạch loại bỏ dần các căn hộ
cho thuê ngắn hạn dành cho khách du lịch vào năm 2028. Các điểm đến biển và
thành phố nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha và Hy Lạp đã áp dụng hoặc siết chặt thuế
du lịch, giới hạn số lượng khách du thuyền và các quy định về hành vi tại các
trung tâm lịch sử.
Đối với du khách, những chính sách mới có thể dẫn đến
giá phòng cao hơn, tìm phòng trọ hay homestay khó khăn hơn. The Traveler nhấn mạnh
rằng nhu cầu tổng thể đối với châu Âu vẫn mạnh mẽ, nhưng bất ổn xã hội và căng thẳng về chi phí sinh hoạt là những rủi ro chính trong thời
gian còn lại của năm 2026. Do đó, những người lập kế hoạch du lịch ngắn ngày được
khuyến khích nên tìm kiếm cân nhắc các điểm đến ít nổi tiếng hơn hoặc các thành phố thứ cấp.
Bên ngoài các điểm nóng biểu tình trực tiếp, các khu vực
khác trên lục địa cũng đang điều chỉnh các biện pháp an ninh. Tài liệu chính thức
của Liên minh châu Âu cho thấy một số quốc gia thành viên Schengen đã tạm thời
tái thiết lập kiểm soát biên giới trong khu vực vốn thường không cần hộ chiếu,
với lý do đảm bảo trật tự công cộng và an ninh. Đan Mạch
và Thụy Điển đã thiết lập các khoảng thời gian cụ thể mà du khách có thể phải đối
mặt với việc kiểm tra giấy tờ tại những nơi thường là biên giới nội địa trên bộ
hoặc trên biển.
Các biện pháp này đồng nghĩa với việc các hành trình có nhiều
điểm dừng tại khu vực Schengen hoặc các chuyến bay nối chuyến có thể cần
thêm thời gian dự phòng. Du khách lái xe hoặc đi xe buýt đường dài giữa các nước
láng giềng nên chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ,
trong khi những người bay đến các trung tâm như Paris và Milan nên thường xuyên kiểm tra thông báo của hãng hàng không để cập
nhật lịch trình.
Theo nghiên cứu mới nhất từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế
giới (WTTC), ngành du lịch châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng 3,1%
vào năm 2026, tăng tốc so với mức tăng trưởng 2,6% được ghi nhận năm ngoái.
Các số liệu được công bố khi WTTC khai mạc Hội nghị thượng
đỉnh toàn cầu lần thứ 26 tại Valletta, Malta. Trên phạm vi toàn cầu, ngành du lịch dự kiến sẽ tăng trưởng
2,5% vào năm 2026, vượt cả tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. Châu
Âu được dự báo sẽ ghi nhận mức chi tiêu của khách
du lịch quốc tế tăng 5,8%.
Du lịch vẫn là lĩnh vực đóng góp quan trọng cho nền kinh tế châu
Âu, hỗ trợ khoảng 1/10 việc làm trên toàn khu vực. “Ngành du lịch tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi
đáng kể,” bà Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WTTC, cho biết.
“Trên toàn cầu, ngành này đã đóng góp 11,6 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế năm
ngoái, chiếm 9,8% GDP toàn cầu”.
Tại Việt Nam, bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt
Travel, cho biết bạo động tại Pháp khiến một số du khách liên hệ hỏi về tình hình
an ninh, an toàn. Những khách có ý định mua tour châu Âu cho những tháng cuối
năm cũng đang cân nhắc, chưa vội đăng ký để chờ thêm thông tin. Tuy nhiên, các
tour của công ty trong tháng 10 vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Bà Thu cho hay: "Công ty thường xuyên phối hợp với hướng dẫn viên và đối tác tại
châu Âu để cập nhật tình hình, sẵn sàng điều chỉnh tuyến đường, thời gian di
chuyển hoặc thứ tự điểm tham quan nếu cần". Với các du khách đã đặt
tour, vé máy bay và khách sạn trong 1 - 2 tháng tới, doanh nghiệp khuyến nghị
chưa nên vội hủy chuyến mà tiếp tục theo dõi tình hình, giữ liên lạc với đơn vị
lữ hành để được tư vấn.
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