Du lịch châu Âu sẽ thay đổi sau làn sóng biểu tình?

Làn sóng bạo loạn hiện đang diễn ra được truyền thông quốc tế đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Pháp và châu Âu. Vụ việc đã gây chấn động dư luận toàn cầu bởi quy mô tàn phá và tốc độ lan rộng vượt tầm kiểm soát…

Bảo tàng Louvre đóng cửa hôm 19/10 khi tình trạng hỗn loạn lan rộng khắp Paris. Ảnh: The New York Times

Làn sóng biểu tình bắt nguồn từ các trường học ở ngoại ô Paris hồi tháng 9, khi học sinh xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp. Phong trào sau đó lan rộng khắp châu Âu, thu hút nhiều nhóm bất mãn trước giá cả leo thang và tình trạng suy giảm chất lượng dịch vụ công.

Khoảng 550.000 đến 800.000 người đã xuống đường biểu tình trên khắp các thành phố lớn như Paris, Marseille, Lyon, Limoges… của Pháp. Tại Paris, cuộc tuần hành quanh quảng trường République đã biến thành bạo lực khi những người biểu tình mặc đồ đen ném pháo hoa và đá về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Phó Thị trưởng Paris, ông Lamia El Aaraje, nhận định thành phố đã chứng kiến "mức độ bạo lực chưa từng xảy ra trước đây". Tập đoàn Carrefour thống kê 50 cửa hàng của họ khắp Pháp đã bị hư hại, trong đó 20 cửa hàng bị cướp phá, gây tổn thất lên tới hàng chục triệu Euro. Tại Limoges, chi phí sửa chữa tòa thị chính, nơi bị hư hại do hỏa hoạn, ước tính lên tới 1 triệu Euro. Trong khi đó, tại Bordeaux, có tới hơn 100 cửa hàng bị cướp phá.

Một chiếc xe bốc cháy trong các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Paris cuối tuần trước. Ảnh: SCMP

Bạo lực công cộng cũng lan sang nhiều thành phố của châu Âu. Tại Milan, Italia, những người biểu tình ném đá vào cảnh sát và châm lửa đốt các chướng ngại vật trên đường phố. Tại Brussels, Bỉ, người biểu tình đã lật ngược một xe ô tô. Tại Bồ Đào Nha, người biểu tình tập hợp để phản đối mức lương thấp, giá thuê nhà tăng cao và tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ. Hàng nghìn người đã tuần hành tại Lisbon và dựng lều ngay tại quảng trường Rossio nhằm thu hút sự chú ý.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn này phản ánh nhiều bất bình khác nhau tại mỗi quốc gia, thay vì là một phong trào có sự phối hợp thống nhất. Sau một tuần đầy bạo lực đô thị, du khách ở châu Âu hiện vẫn thận trọng, ít người thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành đang lo ngại về những hậu quả lâu dài.

Theo trang The Traveler, làn sóng bất ổn ở một số quốc gia đang dẫn đến lệnh giới nghiêm, kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và các khuyến cáo du lịch được cập nhật. Một số các cơ quan du lịch và bộ ngoại giao đã kêu gọi du khách cân nhắc rủi ro an ninh và khả năng gián đoạn trong kế hoạch du lịch mùa thu - đông.

Các báo cáo từ các hãng thông tấn lớn cho biết tại Paris, lệnh giới nghiêm có mục đích hiện đang được áp dụng tại các khu vực thu hút nhiều khách du lịch, các trung tâm giao thông cũng như các tuyến phố thương mại. Mặc dù các địa điểm tham quan nổi tiếng vẫn mở cửa, du khách được khuyến cáo tránh các tuyến đường biểu tình, chú ý kỹ các thông báo của địa phương và dành thêm thời gian cho các tuyến đường vòng.

Một số các cơ quan du lịch và bộ ngoại giao đã phải kêu gọi du khách cân nhắc rủi ro an ninh. Ảnh: Pressenza

Tại Ý, truyền thông quốc tế đưa tin rằng các nhà lãnh đạo đã thông qua các biện pháp cứng rắn nhằm trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực. Điều này có thể dẫn đến sự hiện diện đông hơn của cảnh sát, kiểm soát đám đông chặt chẽ hơn và có khả năng sử dụng tới các chiến thuật giải tán ở những khu vực thu hút khách du lịch.

Một số bộ ngoại giao đang khuyến cáo du khách đến Pháp hoặc Ý trong những tuần tới nên thận trọng, tránh xa các cuộc biểu tình ngay cả khi chúng có vẻ ôn hòa, đồng thời theo dõi sát sao các kênh thông tin chính thức - đặc biệt là vào cuối tuần. Các cuộc biểu tình ở Barcelona, ​​Madrid và các khu nghỉ dưỡng ven biển tập trung vào vấn đề du lịch quá tải và vai trò của việc cho thuê nhà nghỉ dưỡng, đôi khi cũng sẽ làm gián đoạn giao thông.

Để trấn an công chúng, chính quyền thành phố Barcelona đã tiến hành kế hoạch loại bỏ dần các căn hộ cho thuê ngắn hạn dành cho khách du lịch vào năm 2028. Các điểm đến biển và thành phố nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha và Hy Lạp đã áp dụng hoặc siết chặt thuế du lịch, giới hạn số lượng khách du thuyền và các quy định về hành vi tại các trung tâm lịch sử.

Đối với du khách, những chính sách mới có thể dẫn đến giá phòng cao hơn, tìm phòng trọ hay homestay khó khăn hơn. The Traveler nhấn mạnh rằng nhu cầu tổng thể đối với châu Âu vẫn mạnh mẽ, nhưng bất ổn xã hội và căng thẳng về chi phí sinh hoạt là những rủi ro chính trong thời gian còn lại của năm 2026. Do đó, những người lập kế hoạch du lịch ngắn ngày được khuyến khích nên tìm kiếm cân nhắc các điểm đến ít nổi tiếng hơn hoặc các thành phố thứ cấp.

Các cuộc biểu tình ở Barcelona, ​​Madrid tập trung vào vấn đề du lịch quá tải. Ảnh: Euronews

Bên ngoài các điểm nóng biểu tình trực tiếp, các khu vực khác trên lục địa cũng đang điều chỉnh các biện pháp an ninh. Tài liệu chính thức của Liên minh châu Âu cho thấy một số quốc gia thành viên Schengen đã tạm thời tái thiết lập kiểm soát biên giới trong khu vực vốn thường không cần hộ chiếu, với lý do đảm bảo trật tự công cộng và an ninh. Đan Mạch và Thụy Điển đã thiết lập các khoảng thời gian cụ thể mà du khách có thể phải đối mặt với việc kiểm tra giấy tờ tại những nơi thường là biên giới nội địa trên bộ hoặc trên biển.

Các biện pháp này đồng nghĩa với việc các hành trình có nhiều điểm dừng tại khu vực Schengen hoặc các chuyến bay nối chuyến có thể cần thêm thời gian dự phòng. Du khách lái xe hoặc đi xe buýt đường dài giữa các nước láng giềng nên chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ, trong khi những người bay đến các trung tâm như Paris và Milan nên thường xuyên kiểm tra thông báo của hãng hàng không để cập nhật lịch trình.

Theo nghiên cứu mới nhất từ ​​Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 3,1% vào năm 2026, tăng tốc so với mức tăng trưởng 2,6% được ghi nhận năm ngoái.

Các số liệu được công bố khi WTTC khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 26 tại Valletta, Malta. Trên phạm vi toàn cầu, ngành du lịch dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2026, vượt cả tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. Châu Âu được dự báo sẽ ghi nhận mức chi tiêu của khách du lịch quốc tế tăng 5,8%.

Hành trình sẽ có nhiều điểm dừng tại châu Âu hoặc các chuyến bay nối chuyến có thể cần thêm thời gian dự phòng. Ảnh: Travel.EconomicTimes

Du lịch vẫn là lĩnh vực đóng góp quan trọng cho nền kinh tế châu Âu, hỗ trợ khoảng 1/10 việc làm trên toàn khu vực. “Ngành du lịch tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi đáng kể,” bà Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WTTC, cho biết. “Trên toàn cầu, ngành này đã đóng góp 11,6 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế năm ngoái, chiếm 9,8% GDP toàn cầu”.