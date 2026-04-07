10 nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, Trung Quốc chiếm áp đảo

Dựa trên dữ liệu từ SNE Research, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới theo doanh số trong giai đoạn trên. Số liệu bao gồm cả xe thuần điện chạy pin (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV).

Đứng sau BYD là đối thủ đồng hương Geely với doanh số 1,3 triệu xe. Nhà sản xuất Mỹ Tesla xếp thứ ba với doanh số 985 nghìn chiếc. Thứ hạng này cho thấy thị trường xe điện toàn cầu không còn là cuộc cạnh tranh chủ yếu giữa BYD và Tesla như trước.

BYD hiện vượt xa phần còn lại của thị trường. Với 2,56 triệu xe bán ra, hãng này đạt doanh số gần gấp đôi Geely và cao hơn nhiều so với mức 985.000 xe của Tesla, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu.

Bảng xếp hạng trên cũng cho thấy lợi thế sản xuất lớn của Trung Quốc. Ngoài BYD và Geely, các hãng xe Trung Quốc khác như SAIC, Changan và Chery đều có mặt trong top 10. Thị trường nội địa rộng lớn, năng lực sản xuất phát triển và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh đang giúp các hãng xe nước này tăng trưởng nhanh hơn nhiều đối thủ phương Tây.

Theo các nhà phân tích, vị thế áp đảo của Trung Quốc trong bảng xếp hạng không chỉ đến từ thị trường nội địa. Thời gian qua, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới, qua đó mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ sạch. Xe điện Trung Quốc xuất hiện phổ biến tại một số thị trường ở Mỹ Latin và châu Á.

Cùng với đó, cục diện thương mại toàn cầu cũng đang dần dịch chuyển theo hướng có lợi hơn cho Trung Quốc. Dù một số khu vực trước đây từng áp thuế quan hoặc dựng rào cản với xe điện Trung Quốc, nhiều thị trường đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế này để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Các nền kinh tế mới nổi tại Đông Nam Á, Mỹ Latin và một số khu vực ở châu Âu có xu hướng cởi mở hơn với xe điện Trung Quốc nhờ lợi thế giá thành và nguồn cung. Xu hướng nới lỏng rào cản này đang giúp các hãng xe Trung Quốc mở rộng hiện diện toàn cầu nhanh hơn, đồng thời củng cố sức ảnh hưởng ngày càng lớn trên thị trường xe điện quốc tế.

Tesla là hãng xe Mỹ có thứ hạng cao nhất. Volkswagen, BMW và Stellantis cũng nằm trong top 10, song doanh số vẫn thấp hơn khá nhiều so với các thương hiệu Trung Quốc.

Nói cách khác, thị trường xe điện toàn cầu giờ đây không còn chủ yếu là sân chơi của các hãng công nghệ, mà ngày càng trở thành cuộc đua về quy mô sản xuất. Ở cuộc đua này, Trung Quốc đang chiếm ưu thế rõ rệt.