Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Benchmark Mineral Intelligence, xe thuần điện (BEV) - tức dòng xe chỉ sử dụng động cơ điện và pin - sản xuất tại Trung Quốc đang hiện diện ngày càng rõ tại nhiều thị trường ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latin, trong khi vẫn gần như vắng bóng tại Mỹ.

Đồ thị thông tin dưới đây cho thấy tỷ trọng xe thuần điện bán ra tại một số quốc gia trong giai đoạn 2018-2025 có xuất xứ từ Trung Quốc. Số liệu chỉ tính xe thuần điện, không bao gồm xe hybrid, tức xe lai xăng - điện.

Mexico đang nổi lên là một trong những thị trường nước ngoài tăng trưởng nhanh nhất của xe điện Trung Quốc. Năm 2025, xe sản xuất tại Trung Quốc chiếm 89,9% tổng doanh số xe thuần điện tại Mexico, tăng mạnh so với mức 28,3% của năm 2023. Số xe bán ra tăng từ 3.145 xe lên 53.742 xe chỉ trong vòng 2 năm.

Indonesia cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tỷ trọng xe thuần điện Trung Quốc tại thị trường này tăng từ 3,2% trong năm 2023 lên 61,6% vào năm 2025. Số xe bán ra tăng từ 543 chiếc lên 64.252 chiếc trong cùng kỳ, cho thấy các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng tại các thị trường mới nổi.

Tại Anh, xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc chiếm 26% tổng doanh số xe điện năm 2025, tương đương 129.069 chiếc. Một số thị trường châu Âu khác cũng ghi nhận mức độ thâm nhập đáng kể của ô tô điện Trung Quốc, như Tây Ban Nha với 35,9%, Bồ Đào Nha 30,8% và Italy 37%.

Australia thậm chí ghi nhận mức độ hiện diện của xe Trung Quốc cao hơn, khi các thương hiệu từ đất nước tỷ dân chiếm 79,5% doanh số xe thuần điện trong năm 2025. Tại New Zealand, tỷ lệ này là 70,5%.

Trái lại, thị trường Mỹ vẫn gần như khép cửa với xe điện xuất xứ Trung Quốc. Năm 2025, nhóm xe này chỉ chiếm 0,5% doanh số xe điện tại Mỹ, tương đương 6.070 chiếc. Các rào cản thương mại, thuế quan và căng thẳng địa chính trị đang tiếp tục hạn chế khả năng thâm nhập thị trường Mỹ của các hãng xe Trung Quốc.