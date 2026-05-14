10 quốc gia tiêu thụ điện nhiều nhất thế giới, Trung Quốc dẫn đầu

Dựa trên dữ liệu từ Ember, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 10 quốc gia có nhu cầu điện lớn nhất thế giới trong năm 2025, xét theo hai chỉ tiêu tổng nhu cầu điện, tính bằng terawatt giờ (TWh), và nhu cầu điện bình quân đầu người, tính bằng megawatt giờ (MWh).

Nhu cầu điện cho thấy cách các quốc gia vận hành nền kinh tế, ngành công nghiệp và đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, những nước sử dụng nhiều điện nhất xét theo tổng quy mô không phải lúc nào cũng là những nước có mức tiêu thụ điện cao nhất trên mỗi người dân.

Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về tổng nhu cầu điện với khoảng cách rất lớn so với các quốc gia khác trong danh sách. Năm 2025, nước này sử dụng 10.573 TWh điện, tương đương khoảng 1/3 nhu cầu điện toàn cầu. Tỷ trọng này tăng mạnh so với mức dưới 10% vào đầu những năm 2000.

Hiện Trung Quốc sử dụng nhiều điện hơn tổng nhu cầu của Mỹ, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản cộng lại. Mức tiêu thụ khổng lồ này phản ánh tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh và sự mở rộng mạnh của các ngành sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh ngày càng nhiều hoạt động trong nền kinh tế và đời sống sử dụng điện, Trung Quốc nhiều khả năng vẫn giữ tỷ trọng áp đảo trong nhu cầu điện toàn cầu.

Dù vậy, nếu tính theo bình quân đầu người, bức tranh lại khác. Canada dẫn đầu với 16,1 MWh/người, tiếp theo là Mỹ với 13,1 MWh/người. Diện tích nhà ở lớn, khí hậu lạnh và lối sống tiêu thụ nhiều năng lượng là những yếu tố góp phần đẩy nhu cầu điện bình quân đầu người tại hai nước này lên cao.

Nhìn chung, các nền kinh tế lớn thường nằm trong nhóm tiêu thụ điện nhiều nhất, bởi sản xuất công nghiệp, giao thông, hạ tầng số và nhu cầu năng lượng của hộ gia đình đều đòi hỏi lượng điện khổng lồ.

Tuy nhiên, nếu tính theo bình quân đầu người, quy mô dân số lại tạo ra khác biệt đáng kể. Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về tổng nhu cầu điện, nhưng do có quy mô dân số lớn nhất thế giới, mức sử dụng điện bình quân đầu người của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác.

Tương tự Ấn Độ, Trung Quốc có tổng nhu cầu điện lớn nhất thế giới nhưng dân số hơn 1,4 tỷ người khiến mức sử dụng điện bình quân đầu người không nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Trong những thập kỷ tới, nhu cầu điện toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng mạnh, khi xe điện, nhà máy, hệ thống sưởi và các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đều cần ngày càng nhiều điện.