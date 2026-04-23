Xe điện ngày càng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Sau khi chinh phục nhiều siêu đô thị tại Trung Quốc, các hãng xe điện đang chuyển hướng sang những thành phố và khu vực có mức sống thấp hơn, trong nỗ lực thúc đẩy xu hướng thay thế xe xăng tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Hiện, xe điện chiếm khoảng một nửa tổng doanh số ô tô tại
Trung Quốc và đã vượt xe xăng tại hầu hết thành phố cấp 1 và cấp 2, gồm Bắc
Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Quyến.
Tuy nhiên, tại các thành phố cấp thấp hơn - chiếm khoảng 80%
số đô thị của Trung Quốc - xe điện hiện chiếm chưa tới 40% doanh số.
"NGƯỜI TRUNG QUỐC TỰ HÀO VỀ THƯƠNG HIỆU XE ĐIỆN TRUNG QUỐC"
"Đây sẽ là khu vực quyết định giai đoạn tăng trưởng tiếp
theo của thị trường xe điện Trung Quốc", ông Chris Liu, nhà phân tích xe
điện tại công ty nghiên cứu Omdia ở Thượng Hải, nhận định với tờ báo Financial
Times.
Sự hiện diện ngày càng lớn của xe điện tại các đô thị cấp thấp
đang gia tăng sức ép lên các hãng xe truyền thống, vốn vẫn phụ thuộc lớn vào xe
xăng. Tuy nhiên, đến nay, phần lớn các hãng này vẫn chưa tiến hành những điều
chỉnh cần thiết mà nhiều chuyên gia tại Trung Quốc cho là điều kiện cần để tồn
tại trong kỷ nguyên xe điện.
Các hãng xe Đức như Volkswagen và BMW, cũng như hãng xe Nhật
Bản như Toyota và Honda, cùng tập đoàn Mỹ General Motors, vẫn nằm trong nhóm 15
nhà sản xuất ô tô có doanh số lớn nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vị thế này chủ
yếu dựa vào các dòng xe động cơ đốt trong, trong khi hiện diện ở phân khúc xe
điện vẫn tương đối mờ nhạt.
Theo Omdia, tại các đô thị cấp thấp ở Trung Quốc, xe điện có
thể tiến tới “điểm bùng phát” khi chiếm 50% tổng doanh số bán ô tô vào cuối năm
2027. Điều này có thể làm tăng mạnh lượng xe xăng dư thừa dành cho xuất khẩu,
qua đó tiếp thêm nguồn cung xe Trung Quốc ra thị trường
toàn cầu.
Một số nhà phân tích dự báo đến năm 2030, xe chạy bằng nhiên
liệu có thể chỉ còn chiếm 20% doanh số ô tô bán ra tại Trung Quốc. Ông Ying
Damin, quản lý một cửa hàng ô tô của thương hiệu xe điện hạng sang Zeekr thuộc
hãng Geely tại thành phố Taizhou - một đô thị cấp 3 với dân số 2,2 triệu người
- cho rằng tại những thành phố như nơi ông làm việc, tỷ lệ này thậm chí có thể
thấp hơn, do doanh số xe điện đang tăng rất nhanh.
“Trong thời kỳ xe xăng còn chiếm ưu thế, người tiêu dùng
Trung Quốc từng xem ô tô mang thương hiệu nước ngoài là biểu tượng đáng tự hào.
Nhưng hiện nay, trào lưu xe điện lại gắn liền với công nghệ nội địa. Người
Trung Quốc tự hào về các thương hiệu Trung Quốc", ông Ying chia sẻ.
Theo ông Liu của Omdia, chênh lệch doanh số xe điện giữa các
đô thị cấp cao và cấp thấp tại Trung Quốc chủ yếu xuất phát từ giá xe còn cao
và mạng lưới trạm sạc chưa đủ phủ rộng.
Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần thu hẹp khi các hãng xe
điện hàng đầu Trung Quốc như BYD và Geely đưa ra nhiều mẫu xe có giá cạnh tranh
hơn - đặc biệt là xe lai sạc ngoài - trong khi Chính phủ cũng gia tăng hỗ trợ
cho hạ tầng sạc.
HẠ TẦNG XE ĐIỆN NGÀY CÀNG CẢI THIỆN
Ở cấp quốc gia, dù tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến các
khoản đầu tư hạ tầng của nhà nước bị giám sát chặt hơn, Bắc Kinh vẫn duy trì
chính sách hỗ trợ lớn đối với lĩnh vực xe điện. Cuối năm ngoái, Chính phủ Trung
Quốc đã khởi động một kế hoạch đầy tham vọng dự kiến kéo dài 3 năm nhằm đẩy
nhanh mở rộng hạ tầng sạc.
Theo kế hoạch này, số điểm sạc công cộng sẽ tăng từ 21 triệu
vào đầu năm nay lên 28 triệu vào cuối năm sau. Quy mô đó đủ đáp ứng nhu cầu của
khoảng 80 triệu xe điện, trong khi hiện đã có hơn 50 triệu xe điện lưu thông
trên đường tại Trung Quốc.
Kế hoạch này ưu tiên các khu vực còn thiếu điểm sạc như vùng
nông thôn, trạm dừng nghỉ trên cao tốc và các bãi đỗ xe công cộng. Theo truyền
thông nhà nước Trung Quốc, kế hoạch này có thể kéo theo khoảng 28 tỷ USD chi
tiêu cho thiết bị và hoạt động xây dựng trong 3 năm.
Song song với đó, các công ty Trung Quốc cũng đang rót hàng
tỷ USD vào hoạt động nghiên cứu để kéo dài quãng đường di chuyển mỗi lần sạc và
rút ngắn thời gian sạc của xe điện. Đầu tuần này, hãng chế tạo pin CATL - nhà sản
xuất pin lớn nhất thế giới - đã giới thiệu loại pin có thể giúp xe chạy 1.500
km sau một lần sạc.
Các nhà phân tích cho rằng khi công nghệ pin tiếp tục cải
thiện và hạ tầng sạc ngày càng thuận tiện hơn, người tiêu dùng tại các đô thị cấp
thấp Trung Quốc - nhóm có quy mô lên tới hàng trăm triệu người - sẽ ngày càng
ưu tiên xe điện.
“Người tiêu dùng tại các đô thị cấp thấp vẫn có xu hướng
nhìn vào các thành phố cấp 1 và cấp 2 để tham khảo xu hướng tiêu dùng. Khi đưa
ra lựa chọn, họ nhiều khả năng sẽ ưu tiên các thương hiệu Trung Quốc có giá dễ
tiếp cận hơn nhưng vẫn được trang bị các tính năng lái thông minh và hiện đại”,
bà Yuqian Ding, nhà phân tích ngành ô tô Trung Quốc tại ngân hàng HSBC, chỉ ra.
CẠNH TRANH GAY GẮT NHƯNG VẪN CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA
Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Automobility ở Thượng Hải,
doanh số ô tô tại Trung Quốc năm 2025 đạt 27,8 triệu chiếc. Trong đó, xe điện (bao gồm xe thuần điện và xe lai sạc ngoài) và xe xăng cùng đạt 13,9 triệu
chiếc. Cách đây 5 năm, cán cân này chênh lệch rất lớn khi doanh số xe xăng lên
tới 23,9 triệu chiếc, trong khi xe điện mới chỉ đạt 1,3 triệu chiếc.
Giá nhiên liệu tăng mạnh sau khi xung đột Iran nổ ra vào cuối
tháng 2/2026 cũng góp phần thúc đẩy sự quan tâm đối với xe điện. Ông Ying, quản lý cửa
hàng của Zeekr, cho biết khi giá dầu tăng mạnh, đặc biệt trong tháng 3/2026, doanh số
xe xăng tại Trung Quốc đã giảm rõ rệt, còn doanh số xe điện tăng mạnh.
Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường xe điện Trung Quốc
đang ngày càng gay gắt. Tại nước này, trung bình cứ 2 ngày lại có một mẫu xe điện
mới ra mắt. Riêng tại triển lãm ô tô Bắc Kinh diễn ra trong tuần này, hơn 1.400
mẫu xe mới dự kiến sẽ được giới thiệu, trong bối cảnh cuộc chiến giảm giá tiếp
tục bào mòn lợi nhuận toàn ngành.
Dù vậy, ông Ying vẫn lạc quan rằng nhóm chủ doanh nghiệp có
điều kiện kinh tế tại các đô thị cấp thấp sẽ tiếp tục là động lực cho nhu cầu
xe điện cao cấp.
"Ở đây có nhiều doanh nhân, nhiều công ty tư nhân và
nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính để mua các sản phẩm mới", ông Ying
chia sẻ với Financial Times.
Dù vậy, một số hãng xe đã rót vốn lớn vào sản xuất xe động cơ đốt trong tại Trung
Quốc vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các dòng xe này. Trong bối cảnh Volkswagen dự kiến tung ra hơn 30 mẫu xe điện tại Trung
Quốc từ nay tới năm 2030, ông Robert Cisek, người phụ trách các thương hiệu của
hãng này tại thị trường Trung Quốc, vẫn cho rằng kỷ nguyên xe xăng sẽ còn kéo dài
hơn nhiều so với nhận định phổ biến hiện nay.
Theo ông Cisek, các thành phố cấp 1 và cấp 2 có thể sẽ nhanh
chóng chuyển hẳn sang xe điện, nhưng tình hình tại các đô thị cấp thấp lại
khác. Ông nói thêm rằng Chính phủ Trung Quốc "rất quan tâm" tới năng
lực sản xuất xe xăng hiện có và sẽ muốn tiếp tục khai thác phần công suất này.
“Dù xung đột tại Trung Đông đã thúc đẩy nhiều khách hàng
chuyển sang xe điện, vài năm tới có thể xuất hiện một biến cố khác khiến xu hướng
này đảo chiều”, ông Cisek dự báo.
Vì vậy, theo ông Cisek, điều quan trọng với Volkswagen là phải
hiện diện tại Trung Quốc với dải sản phẩm phủ kín mọi lựa chọn năng lượng, từ
xe thuần điện chạy pin đến xe chạy bằng nhiên liệu. Bên cạnh đó, tất cả các
dòng xe đều được trang bị công nghệ lái thông minh mới nhất, được phát triển
ngay tại Trung Quốc.
"Dù thị trường dịch chuyển theo hướng nào, chúng tôi
cũng có đủ loại sản phẩm để đáp ứng", ông Cisek chia sẻ.