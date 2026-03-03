Thứ Ba, 03/03/2026

Thế giới

Quỹ đầu tư khổng lồ của Na Uy lãi lớn nhờ cổ phiếu công nghệ

Bình Minh

03/03/2026, 07:24

Giá trị tài sản của quỹ tại thời điểm cuối năm 2025 là 2,2 nghìn tỷ USD, tăng từ mức 2,08 nghìn tỷ USD cùng kỳ năm trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Quỹ đầu tư quốc gia có quy mô 2 nghìn tỷ USD của Na Uy - quỹ lớn nhất thế giới có nguồn vốn từ doanh thu dầu lửa - đạt mức lợi nhuận hàng năm khoảng 248 tỷ USD trong năm ngoái, khi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu mang lại cho quỹ tỷ suất lợi nhuận 15%.

Cơ quan quản lý đầu tư Norges Bank Investment Management (NBIM) thuộc Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) là đơn vị quản lý quỹ này. Quỹ được thành lập từ thập niên 1990 để thay mặt người dân Na Uy đầu tư nguồn tiền từ ngành công nghiệp dầu khí của nước này. Hiện tại, quỹ đang là nhà đầu tư tại 7.200 công ty tại 60 quốc gia trên thế giới.

Giá trị tài sản của quỹ tại thời điểm cuối năm 2025 là 2,2 nghìn tỷ USD, tăng từ mức 2,08 nghìn tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, quỹ lãi 248 tỷ USD, tương đương mức lãi 15,1%.

Trong một tuyên bố CEO Nicolai Tangen của NBIM nhấn mạnh xu hướng tăng điểm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ và tài chính ở Mỹ. Ông nói rằng đây là động lực để danh mục đầu tư của quỹ vượt qua được những tác động tiêu cực mà chính sách thuế quan của Mỹ gây ra.

Cũng theo ông Tangen, quỹ còn hưởng lợi từ “những diễn biến tích cực” ở những khoản đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng năng lượng tái tạo.

Nhận xét 2025 là một năm của “những biến động và bất ngờ liên tục xảy ra”, ông Tangen nói sự tăng trưởng lợi nhuận vững vàng của các công ty niêm yết, lạc quan về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các đợt hạ lãi suất của các ngân hàng trung ương đã giúp nâng giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của quỹ.

“Cổ phiếu công nghệ Mỹ đóng góp phần lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của Mỹ, trong đó chủ yếu là cổ phiếu các công ty công nghệ lớn nhất”, ông Tangen cho biết trong tuyên bố.

Gần 40% giá trị danh mục đầu tư của NBIM là cổ phiếu Mỹ, với các khoản lớn nhất là cổ phần 1,3% trong hãng chip Nvidia, cổ phần 1,2% trong tập đoàn công nghệ Apple, và cổ phần 1,3% trong “đế chế” phần mềm Microsoft. Ngoài ra, NBIM cũng đầu tư vào trái phiếu, bất động sản và hạ tầng năng lượng tái tạo.

Đầu tư cổ phiếu, hạng mục có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,6 nghìn tỷ USD và chiếm hơn 71% giá trị của quỹ, mang lại mức lợi nhuận 19,3% trong năm ngoái.

Tiếp theo là danh mục đầu tư vào hạ tầng năng lượng tái tạo không niêm yết đại chúng, với mức lãi 18,1%. Trong năm 2025, quỹ đã triển khai nhiều vụ đầu tư vào lĩnh vực này, bao gồm rót vốn vào lưới điện lớn nhất ở Đức.

Đầu tư tài sản cố định gồm trái phiếu và tín dụng, với giá trị 594 tỷ USD, chiếm hơn 26% quy mô của quỹ và mang lại mức lãi 5,4% trong năm ngoái. Đầu tư vào các tài sản bất động sản không niêm yết đại chúng lãi 4,4%.

NBIM cho biết quỹ đang sử dụng AI để sàng lọc đầu tư trên cơ sở các yếu tố đạo đức. Đây là một quy trình mà quỹ bắt đầu áp dụng vào cuối năm 2024 khi đưa mô hình Claude của Anthropic vào quy trình ESG của quỹ.

Cuối năm ngoái, quỹ đã dừng sử dụng các quy trình đánh giá ESG thông thường sau khi Nhà Trắng chỉ trích quyết định của quỹ thoái vốn khỏi công ty Caterpillar của Mỹ do công ty này có mối liên hệ với xung đột ở Bờ Tây sông Jordan.

