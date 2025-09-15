Số tiền này chỉ mua được chưa đầy 0,1 kg vàng, nhưng lại có thể mua được hàng tấn kim loại khác như nhôm và kẽm.

Vàng là kim loại đắt nhất trong danh sách này, với mức giá hơn 108 triệu USD/tấn. Điều này đồng nghĩa 10.000 USD chỉ mua được 92 gram vàng, chưa bằng bằng một thanh chocolate.

Ngày 22/8, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.397,85 USD/oz. 1 oz tương đương 28,3 gram. Thứ Sáu tuần trước, giá kim loại quý này có thời điểm giao dịch ở mức 3.645,35 USD, theo dữ liệu từ Daily Metal Price.

Bạch kim và palladium có giá rẻ hơn so với vàng nhưng vẫn ở mức cao và 10.000 USD cũng chỉ mua được vài trăm gram các kim loại này. Đây là hai kim loại được đánh giá cao vì độ hiếm, vẻ đẹp và ứng dụng công nghiệp, đặc biệt trong thiết bị điện tử và bộ chuyển đổi xúc tác khí thải nằm trong hệ thống xả của ô tô.

Ngược lại, các kim loại cơ bản như nhôm, kẽm và đồng dồi dào và rẻ hơn nhiều. Những vật liệu này có vai trò quan trọng với cơ sở hạ tầng và sản xuất. 10.000 USD có thể mua được hơn 3,8 tấn nhôm, đủ để chế tạo hàng chục chiếc xe đạp. Với đồng, một kim loại công nghiệp giá trị hơn, 10.000 USD cũng có thể mua được hơn 1 tấn.