Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Dựa trên số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đồ họa thông tin dưới đây gồm các khu vực có sản lượng vàng lớn nhất thế giới.

Châu Phi dẫn dầu thế giới với sản lượng vàng năm 2024 đạt 1.010 tấn, trong đó các nước sản xuất nhiều nhất là Ghana, Mali và Nam Phi.

Xét theo quốc gia, Trung Quốc và Nga là các nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới với sản lượng lần lượt đạt 380 tấn và 330 tấn. Australia là đại diện phương Tây sản xuất nhiều vàng nhất với 284 tấn.