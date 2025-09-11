VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Ngọc Trang

11/09/2025, 07:34

Dựa trên số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đồ họa thông tin dưới đây gồm các khu vực có sản lượng vàng lớn nhất thế giới.

VnEconomy

Châu Phi dẫn dầu thế giới với sản lượng vàng năm 2024 đạt 1.010 tấn, trong đó các nước sản xuất nhiều nhất là Ghana, Mali và Nam Phi.

Xét theo quốc gia, Trung Quốc và Nga là các nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới với sản lượng lần lượt đạt 380 tấn và 330 tấn. Australia là đại diện phương Tây sản xuất nhiều vàng nhất với 284 tấn.

Giá vàng trượt dốc sau khi lập kỷ lục mới

08:56, 10/09/2025

Giá vàng trượt dốc sau khi lập kỷ lục mới

Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu vàng?

10:52, 09/09/2025

Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu vàng?

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

11:10, 08/09/2025

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Từ khóa:

sản xuất vàng vàng
VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: